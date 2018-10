PST vil holde spionsiktet russer varetektsfengslet: Har fått besøk av ambassaden

51 år gamle Botsjkarev ble varetektsfengslet i to uker 23. september, siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter et seminar om digitalisering på Stortinget.

I forbindelse med fengslingsmøtet opplyste PST at mannen er siktet etter paragraf 121 i straffeloven, om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

– Vi vurderer det slik at mistankegrunnlaget er svekket siden forrige fengslingsmøte. Vi mente også da at grunnlaget ikke var godt nok til å fengsle min klient, sier Botsjkarevs forsvarer Hege Aakre til NRK.

Forsvareren sier hennes klient har det greit etter forholdene, og legger til at 51-åringen har et håp om at saken skal løse seg raskt.

Aakre opplyser at Botsjkarev har fått bistand fra den russiske ambassaden i Oslo. Representanter fra ambassaden har også besøkt den spionsiktede russeren i fengsel.

– Gir en god forklaring

Av begjæringen til Oslo tingrett fremgår det at Botsjkarev fremstilles for fornyet fengsling i Oslo tingrett torsdag morgen. Der møter politiadvokat Kathrine Tonstad fra PST og Aakre eller hennes kollega Bendik Falch-Kolsung.

Aakre sier hun ennå ikke har snakket med sin klient, men planlegger å få kontakt med ham før fengslingsmøtet i morgen tidlig.

Aakre sier hun har blitt forelagt alle politiets bevis i saken, men kan ikke gå i detalj på hvorfor hun mener grunnlaget for mistanke er blitt svakere, og viser til at sakens dokumenter er klausulerte av politiet.

– Min klient har vært i avhør, og har selv ikke fått innsyn i detaljene i saken. Likevel gir han en god forklaring på den mistanken som har oppstått. Han vil oppklare misforståelsene, sier Aakre.

Her i Stortingets kinosal foregikk det to dager lange seminaret. Den siktede russeren skal ha plassert seg på det som beskrives som «et rart sted» i lokalet. Foto: Tormod Strand / NRK

Avviser «mistenkelig oppførsel»

NRK har tidligere meldt at Botsjkarev ble observert mens han «oppførte seg rart» på et todagers seminar i Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD).

51-åringen skal etter det NRK får opplyst ha dukket opp på steder der det var flere printere, og vært unormalt opptatt av å se folks adgangstegn. 51-åringen ble pågrepet av PST på Gardermoen fredag 21. september.

– Han har ikke oversikt selv over hva mistanken går på, men ved å gi en detaljert forklaring ser man at det som har blitt observert som mistenkelig, ikke er det likevel, sier Aakre, som ikke ønsker å gå i detalj om hvorfor Botsjkarev angivelig skal ha oppholdt seg i nærheten av printere.

NRK har vært i kontakt med PST, som bekrefter at de har bedt om et fengslingsmøtet for mannen i Oslo tingrett torsdag. PSTs infoavdeling sier man på det nåværende tidspunkt ikke kan gi ytterligere kommentarer, ei heller hvor lenge man ber om at fengslingen skal forlenges.

Frykter påvirkning av vitner

En rekke skrivere i stortingsbygningen er den siste tiden tatt ut av bruk. Lappen om at skriveren er ute av drift er signert Stortingets IT-direktør Frode Rein. Foto: Åse Marit Befring

NRK har tidligere fortalt at spionmistanken har ført til at flere stortingspolitikere har blitt bedt om å bytte mobil etter pågripelsen av Botsjkarev.

Dataekspert Martin Ingesen har sagt til NRK på generelt grunnlag at det er svært enkelt å sette opp et ondsinnet, trådløst nettverk og få tilgang til informasjon på andres mobiltelefoner.

Aftenposten har tidligere meldt at det under pågripelsen av 51-åringen ble beslaglagt elektronisk utstyr som tilhører Botsjkarev. Aakre ønsker ikke å avkrefte eller bekrefte om det foreligger fysiske bevis i PST-materialet hun har fått tilgang til.

Den første varetektsfengslingen av Botsjkarev ble anket til Borgarting lagmannsrett, som i forrige uke avviste anken.

Retten kom til at sannsynligheten for at han samarbeidet med andre, tilsa at han må sitte varetektsfengslet. Dermed ble han sittende to uker i varetekt med brev- og besøkskontroll, siktet for etterretning mot statshemmeligheter.

Lagmannsretten la stor vekt på at det er fare for at IT-medarbeideren fra det russiske parlamentet vil forsøke å påvirke flere identifiserte personer som PST ønsker å avhøre.