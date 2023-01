PST varslet ikke om terrorplan: – Snur hver stein for å se om vi kunne gjort noe annerledes

Møtet ble holdt i PSTs lokaler i Nydalen torsdag.

– Vi har hatt et godt møte med PST, sa leder i Oslo pride, Dan Bjørke.

Under møtet fikk han likevel ikke svar på om PST burde ha varslet Oslo-politiet da de fikk vite om et mulig terrorangrep i Norge.

– Vi må ha svar fordi vi må ha tillitt til at PST gjør jobben sin. Folk må føle seg trygge, sier Bjørke til NRK.

Han hadde med seg 18 spørsmål inn i møtet med PST. Blant annet hvorfor sikkerhetstjenesten ikke har trukket frem skeive som et mål for ekstreme islamister i sine årlige trusselvurderinger.

Den 25. juni i fjor ble to personer drept da terrorsiktede Zaniar Matapour skjøt rundt seg i Oslo sentrum. Angrepet skjedde under Oslo pride.

Torsdag kunne NRK og VG melde at PST hadde blitt varslet av Etterretningstjenesten om et mulig terrorangrep flere dager før masseskytingen.

Mange var ute i gatene og feiret Oslo pride natt til 25. juni. Litt over klokken ett begynte Zaniar Matapour å skyte mot flere utesteder med maskingevær. 262 personer er fornærmet etter skytingen. Foto: Olav Rønneberg / NRK

Oslo politidistrikt fikk ikke info

PST fikk denne informasjonen, men varslet ikke Oslo politidistrikt. Dette har ledelsen i Oslo pride reagert sterkt på.

Torsdag i forrige uke sa lederen i organisasjonen, Dan Bjørke, at det var helt ubegripelig.

– Det er helt sjokkerende at PST har sittet på info om en terrortrussel i forkant av Nordens største festival for skeive. Det er ingen som ber om at vi skal bli en politistat, men det må være mulig å spørre hvorfor PST ikke informerte Oslo politiet i forkant av vår festival, sa Bjørke til NRK.

PST-sjef Beate Gangås sier hun har forståelse for at mange skeive reagerer på informasjonen som har kommet frem.

– Vi skal se om det er noe vi kan gjøre med kommunikasjon ut, sa Gangås etter møtet.

– Burde dere gjort noe annerledes?

– Det er for tidlig for meg å si noe om. Vi snur hver stein for å se om det er noe vi kunne gjort annerledes, svarer PST-sjefen. Gangås var politimester i Oslo politidistrikt da angrepet skjedde.

Etter møtet sa Bjørke at han ikke hadde fått svar på sine 18 spørsmål, men at PST lovte å svare dem ut senere.

– Fikk dere noen beklagelse for at dere ikke ble varslet?

– Nei, men vi har fått et inntrykk av at de har forståelse for situasjonen vi er i, svarer Bjørke.

Leder i Oslo pride, Dan Bjørke. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Hadde nedjustert terrortrusselen

Mange mener at de hemmelige tjenestene har mye å svare for etter angrepet, blant annet om terroren kunne være unngått:

Den 14. juni la den kjente islamisten Arfan Bhatti ut sitater om drap på homofile på Facebook, og et brennende regnbueflagg. Han ble senere siktet for medvirkning til terror, men nekter straffskyld.

Den 16. juni nedjusterte PST terrortrusselen fra ekstreme islamister. Sikkerhetstjenesten vurderte et angrep som lite sannsynlig.

Den 19. juni fikk en hemmelig agent på oppdrag fra E-tjenesten informasjon om et mulig terrorangrep i Skandinavia. PST ble varslet, men sendte ikke informasjonen videre til lokalt politi. De endret heller ikke trusselvurderingen.

Natt til 25. juni skjøt Zaniar Matapour mot utestedene Per på Hjørnet, Herr Nilsen og London pub.

Allerede samme dag vurderte PST at skytingen var en ekstrem islamistisk terrorhandling.