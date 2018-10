PST trekker anken mot spionsiktet russer

Forsvareren til spionsiktede Mikhail Botsjkarjov bekrefter også løslatelsen overfor NRK.

– Det er det eneste riktige, og viser at også PST har innsett at mistanken som har oppstått er grunnløs. Det er fint at han nå får slippe ut, og slipper å tilbringe nok en helg i fengsel, sier mannens forsvarer Hege Aakre til NRK.

NRK har vært i kontakt med russiske myndigheter, som i skrivende stund ikke kjente til løslatelsen, og derfor ikke ønsket å kommentere.

Torsdag 18. oktober avviste Oslo tingretts PSTs krav om å forlenge varetektsfengsling av den spionsiktede russeren. PST anket kjennelsen på stedet, og saken er ennå ikke ferdigbehandlet.

Tingretten: – Svekket mistanke

I fengslingskjennelsen torsdag fastslo Oslo tingrett at mistanken mot russeren ikke lenger holder til å holde ham i varetekt i ytterligere to uker. Oslo tingrett mener kravene til å mistenke russeren ikke lenger er til stede når PST etter fire ukers etterforskning fremdeles ikke har funnet håndfaste bevis for spionasje.

PST fremholdt imidlertid torsdag at mistanken mot Botsjkarev ikke var endret og at det fortsatt er mye etterforskning som gjenstår.

Botsjkarjov ble første gang siktet og varetektsfengslet i to uker 23. september. Han er siktet etter straffelovens paragraf 121, om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

Mistenkelig oppførsel

51-åringen ble pågrepet av PST på Gardermoen fredag 21. september.

Russland mente siktelsen var rent oppspinn, og truet med kraftige reaksjoner.

Bakgrunnen for at Stortinget varslet PST var at 51-åringen oppførte seg mistenkelig under et IT-seminar i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon.

Han skal etter det NRK får opplyst ha dukket opp på steder der det var flere printere, og vært unormalt opptatt av å se folks adgangstegn på det aktuelle seminaret på Stortinget.

Stortinget varslet PST var at 51-åringen oppførte seg mistenkelig under et IT-seminar i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon i Oslo. Foto: PETER MYDSKE / STORTINGET

Da Botskarjov ble spurt av pressen under forrige fengslingsmøte om hva det var han gjorde som var så mistenkelig, nektet han for at han hadde oppført seg annerledes enn vanligvis.

– Du berører informasjon som er taushetsbelagt fra politiets side. Jeg deltok og gjorde opptak av seminaret. Jeg oppførte meg på akkurat samme måte som jeg har gjort på tidligere arrangementer, og som andre gjorde, sa han.