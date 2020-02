PST-sjefen er bekymret for ekstreme islamister som slipper ut av fengsel

I går la Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fram sin årlige trusselvurdering.

Da kom det frem at PST for første gang sidestiller terrortrusselen fra høyreekstreme og ekstreme islamister.

PST anser det som mulig at begge grupper kan gjennomføre nye terrorangrep i året som kommer.

Grunnen til at trusselen fra ekstreme islamister ikke lenger rangeres høyest skyldes en økning i aktiviteten hos de høyreekstreme, og at de ekstreme islamistene er svekket.

Likevel frykter PST-sjefen at noe fortsatt kan skje.

– Kalifatet har jo falt. Det er mye mindre aktivitet når det gjelder rekruttering, og sikkerhetstjenestene har også hatt stor oppmerksomhet rundt de ekstreme islamistene. Mange av de sitter i fengsel. Bekymringen er at en del av de nå er i ferd med å slippe ut av fengsel, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold til NRK.

PST-sjefen mener de må følge ekstra med på de som kommer ut av fengsel etter terrordommer. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Siden 2013 er 14 personer dømt for overtredelse av terrorbestemmelsene. Flere av disse har vært fremmedkrigere i Syria.

NRK vet at mange av dem har sonet ferdig og allerede har sluppet ut av fengsel.

Ser eksempler ute i Europa

I helga ble to personer knivstukket i London.

Mannen som gjennomførte angrepet hadde sluppet ut av fengsel bare én uke i forveien. Da hadde han sonet halvparten av en terrordom for å ha samlet inn store mengder ekstremistisk materiale.

– Vi så et eksempel i London nå. Så vi må følge med, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold

– Hvordan følger PST opp de som løslates fra fengsel?

– Vi følger opp de som løslates. Hovedmålet etter løslatelsen må i alle fall være at de ligger unna bruk av vold, svarer PST-sjefen.

PST opplyser at det legges egne planer for alle de som skal slippe ut av fengsel. Da er Kriminalomsorgen, PST og kommune involvert. Blant annet jobbes det med avradikalisering og at personene skal komme seg tilbake til samfunnet.

– Overvåker dere de personene som slipper ut?

– Vi er en forebyggende sikkerhetstjeneste. Så vi må selvfølgelig følge med, svarer Sjøvold.

– Hvor god kontroll har dere?

– Det er ikke så mange som sitter i fengsel her i Norge. Så vi føler vi har god kontroll, sier PST-sjefen.

STANSET PÅ BRUA: En gjerningsmann som nylig var sluppet ut av fengsel drepte to før han ble stanset på London Bridge i november 2019. Du trenger javascript for å se video. STANSET PÅ BRUA: En gjerningsmann som nylig var sluppet ut av fengsel drepte to før han ble stanset på London Bridge i november 2019.

Trusselbilde som raskt kan endre seg

I vurderingen av at trusselen fra ekstreme islamister har svekket seg, legger PST blant annet vekt på at terrorgruppa IS sitt såkalte kalifat i Syria og Irak falt.

Sikkerhetstjenesten understreker samtidig at situasjonen kan endre seg raskt.

Blant annet peker PST på hendelser som koranbrenning eller andre hendelser som kan føre til rask radikalisering.

De er også opptatt av at islamister fortsatt forsøker å bygge nettverk på tvers av landegrenser i Europa. At ekstreme islamister slipper ut av fengsel kan da ha innvirkning.

– I den sammenheng ser vi i Europa at terrordømte sjeldent avradikaliseres i fengsel, sa seksjonsleder Arne Christian Haugstøyl i PST på pressekonferansen der trusselvurderingen ble fremlagt.

Seksjonsleder i PST, Arne Christian Haugstøyl, forklarte under fremleggelsen av trusselvurderingen at trusselbildet kan endre seg fort. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Haugstøyl fortalte også at det mer alvorlige terrorangrepet på London Bridge i november 2019 ble gjennomført av en person som var kommet ut av fengsel fra en terrordom.

Angrepet på London Bridge tok to menneskeliv. I tillegg til de drepte ble tre personer skadd.

– Denne helgen ble London rammet av terror igjen – også denne gangen av en nylig løslatt ekstrem islamist. Selv om den islamske stat i Irak og Levanten, ISIL, ble svekket i 2019 har organisasjonen og dens sympatisører fortsatt en intensjon om å ramme vesten, sa Haugstøyl i PST.