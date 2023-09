PST om spionasjesiktet: Ikke sikkert at en stat står bak

Det opplyser Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NRK.

Han ble pågrepet og siktet i helgen for å ha drevet med såkalt signaletterretning, eller avlytting. Han erkjenner ikke straffskyld.

Det er uklart hvem mannen skal ha drevet etterretning på vegne av og om det var på vegne av en statlig aktør.

– Vi må ha flere hypoteser åpne i slike saker. I de senere årene, for eksempel når det gjelder mobiltelefoni og wifi, har vi sett at også kriminelle aktører og private sikkerhetsfirmaer har kapasitet til signaletterretning, sier avsnittsleder Atle Tangen i PST til NRK.

Signaletterretning handler om å fange opp elektroniske signaler og forbindes vanligvis med utenlandsk etterretningsvirksomhet som avlytter for eksempel radiosignaler, satellitter og kabler, sier Tangen.

– Også PST og politiet gjør dette når vi etter rettens kjennelse kan avlytte mobiler og datamaskiner, sier han.

I kjennelsen kommer det fram at 25-åringen trolig ikke opererte alene, og at det er sannsynlig at det er flere impliserte i saken.

– Jeg tror at en ung student neppe alene har de ressursene som skal til for å drive med det vi mener han har bedrevet, sa politiadvokat Thomas Fredrik Blom i PST til NRK.

– Kan jobbe for Russland eller Kina

Ola Kaldager, tidligere sjef for den hemmelige norske etterretningsgruppen E14, tror Russland og Kina er landene som er mest interessert i hva som foregår i regjeringskvartalet.

– De vil se hva slags holdninger Norge har til Ukraina-krigen, og hva som diskuteres internt når det gjelder deployering av Nato-styrker på norsk jord til enhver tid, sier Kaldager til NRK.

Også i trusselvurderingen for 2023 peker PST på at Ukraina-krigen har fundamentalt endret relasjonen mellom Russland og vestlige land, inkludert Norge. Og at dette påvirker trusselen fra russiske etterretningstjenester i Norge.

I en e-post til NRK svarer Kinas ambassade følgende:

– Noen mennesker har ikke spart krefter med å spre rykter om såkalte spioner fra Kina og kinesiske etterretningsaktiviteter, uten å fremlegge noen materielle bevis.

– Kina har ingen interesse i den nevnte informasjonen. Det vi virkelig er interessert i er hvordan vi kan forbedre gjensidig forståelse gjennom kommunikasjon, og hvordan vi kan dra nytte av våre to folk gjennom samarbeid, skriver de.

25-åringen er malaysisk statsborger, men PST understreker at det ikke er mistanke om at Malaysia står bak.