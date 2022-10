PST informerer om etterretningstrusselen mot Norge

PST advarte i mars om en økt etterretningstrussel fra Russland på grunn av krigen i Ukraina.

Onsdag ble det kjent at enda en russer er pågrepet i Nord-Norge etter å ha filmet med drone på Svalbard.

The Barents Observer skriver at mannen er sønnen til en nær Putin-alliert.

Sju pågripelser på sju dager

PST har vært i tett kontakt med lokalt politi i sakene der russere er siktet for å ha brutt sanksjonsreglene som forbyr russere å fly med droner i Norge.

Forbudet trådde i kraft like etter at Russland gikk til krig mot Ukraina i februar.

Syv russere er pågrepet i forbindelse med fotografering i Norge. Eksperter peker på at Russland kartlegger mye mer enn bare militæret.

Det er nå fire kjente saker der totalt syv russiske statsborgere er pågrepet i Nord-Norge fra 11. til 17. oktober.

17. oktober: Russer pågrepet i Hammerfest

15. oktober: Russisk mann arrestert på Tromsø lufthavn

11. oktober: Fire personer fra Russland arrestert i Mosjøen

11. oktober: Russisk mann arrestert på Storskog

I tillegg har PST mottatt mange dronetips etter at de sist helg ba folk være årvåkne. PST har også sagt til NRK at det er flere saker politiet undersøker.

– Ja, det er flere mistenkelige hendelser uten at jeg vil gå nærmere inn på det, men det er hendelser som politiet og PST har fått tips om, som vi nå i samarbeid med politiet undersøker nærmere for å finne ut hva er, sa Hugubakken i PST.

Flere flyplasser på Vestlandet er også stengt i perioder de siste dagene etter mulige droneobservasjoner. Disse sakene dreier seg imidlertid om flysikkerhet og det er ikke klart hvem som står bak.

– Selvfølgelig er det ikke akseptabelt at utenlandsk etterretning flyr droner over norske flyplasser. Russere har ikke lov å fly droner i Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) onsdag, da han talte til landsmøtet i det største LO-forbundet Fagforbundet.

Nekter skyld

De tre sakene har alle opphav ulike steder i Nord-Norge.

De tre mennene og en kvinne ble stoppet i en bil i Mosjøen. I bilen fant politiet fotoutstyr og et omfattende bildemateriale. Russerne selv forstår ikke hva de skal ha gjort galt.

Bilen ble stoppet i en kontroll etter tips fra publikum. Forsvarer til kvinnen som er blant de fire varetektsfengslede russerne sier til NRK at hans klient ikke vet hva hun har gjort galt.

– Hun har tatt bilder, men ikke av noe skjermet objekt – ikke med vilje iallfall. Hun vet ikke hva det dreier seg om. Det hun kan fortelle, er at de er vanlige turister, og at hun tok bilde av nordlyset som var spesielt for hennes del, sa Advokat Christian Wulff Hansen til NRK.

Russeren som ble stanset på grenseovergangen ved Storskog med to droner i forrige uke, blir sittende i varetekt etter at lagmannsretten forkastet anken hans tirsdag.

Når det gjelder 51-åringen som ble pågrepet på Tromsø lufthavn fredag, opplyser Hålogaland lagmannsrett at de ikke har mottatt noe anke etter at han ble varetektsfengslet og ønsket å anke avgjørelsen. Politiet har sagt at det er snakk om en vanlig drone som kan brukes av privatpersoner.