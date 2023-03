– Siden ankomsten tirsdag kveld har de vært ivaretatt av helsevesenet. Barna har også vært sammen med mødrene sine hele tiden, og er fortsatt det, og vil fortsatt være sammen med mødrene inn i helgen og neste uke, sier politiadvokat Terje Michelsen på pressekonferansen.

Han og politiadvokat Kathrine Tonstad er de som har ansvaret for saken i PST.

De siktede vil, hvis forholdene ligger til rette for det, overføres til ordinære fengselsplasser i begynnelsen av neste uke. Da vil barna ivaretas av barnevernet.

– Det er viktig for oss å ivareta det hensynet, det er en krevende situasjon for de siktede å være i varetekt når de har barn som er små, så vi vil legge til rette for at de mødrene vil se barna sine i varetektsperioden, sier politiadvokat Tonstad.

Pressebrifingen avholdes i PSTs kontorer på Nydalen i Oslo. Politiadvokatene Kathrine Tonstad og Terje Nedrebø Michelsen orienterer pressen. Foto: Olav Døvik / NRK

Natt til onsdag kom de to søstrene fra Bærum og deres tre barn hjem til Norge.

Det har gått nesten ti år siden de to jentene, som den gangen var 16 og 19, forlot Norge for Syria. I Norge er de siktet for deltakelse i ISIL. En tredje norsk kvinne takket nei til å bli med på flyet til Norge.

– Den yngste var 16 år da hun dro til Syria. Hvilken betydning får det i saken?

– Hun var da over kriminell lavalder. Det kan ha betydning for straffeutmåling, men det er for tidlig å konkludere på det temaet der, svarer Michelsen.

Menneskehandel vil være tema

Michelsen sier PST allerede hadde foretatt etterforskningsskritt før kvinnene kom hjem, og at etterforskningen skal belyse både de forhold som taler for og imot at de siktede har vært deltakere i ISIL.

Tonstad sier det tidligere er tatt beslag i saken, som ble påbegynt i 2017. Hun bekrefter at det er snakk om elektroniske beslag.

Kvinnene er ikke avhørt enda. Michelsen sier at det pågår en prosess for å finne ut når kvinnene kan avhøres, og at PST ser for seg mange og lange avhør av kvinnene.

– Et sentralt tema vil naturligvis være spørsmålet frivillighet, om de dro frivillig og har oppholdt seg frivillig i Syria. Eventuelt også deres tilknytning til ISIL og IS vil også være sentrale temaer, sier Michelsen.

Dette er saken om de terrorsiktede kvinnene Du trenger javascript for å se video.

Under spørsmålsrunden i plenum bekrefter Michelsen at et tema i avhørene vil være om kvinnene har vært utsatt for menneskehandel.

– Vi har fått med oss det gjennom media, at dette med menneskehandel sannsynligvis vil bli et tema i deres forklaring. Og det er klart at ingen skal straffes for deltakelse i en terrororganisasjon hvis de i realiteten ble menneskehandlet, sier Michelsen.

Husarbeid kan regnes som IS-deltakelse

Også hvilken ideologi søstrene hadde da de reiste og hvilken ideologi de har nå, samt hvilken rolle de hadde i samfunnet i Syria, vil PST også forsøke å få svar på gjennom avhørene.

PST vil også se på kommunikasjon mellom kvinnene og andre norske kvinner som reiste til Syria.

– Vi legger til grunn at det har vært en kontakt blant de norske kvinnene som har vært i Syria. Så den typen bevis som er knyttet til den kommunikasjonen mellom dem, det vil være viktig, sier Tonstad.

Straffebestemmelsen kvinnene er siktet etter rammer også andre bidrag til terrordeltakelse enn militær aktivitet, opplyser politiadvokat Tonstad.

Husarbeid og ekteskap med IS-krigere kan regnes som aktiv deltakelse i en terrororganisasjon, sier hun. PST mener det er over 50 prosent sannsynlig at kvinnene har deltatt.

De to søstrene vil bli fremstilt for fengsling torsdag ettermiddag, men det vil ikke bli avholdt rettsmøter i Oslo tingrett i dag.

Det er fordi kvinnene allerede har varslet at de samtykker til fire ukers varetektsfengsling. Kvinnene erkjenner ikke straffskyld, ifølge den eldste søsterens advokat Geir Lippestad.

NRK forklarer Hvem er de to søstrene? Bla videre I 2013 reiste to norsk-somaliske søstre på 16 og 19 år til Syria for å slutte seg til terrorgruppen IS. Søstrene rømte fra det trygge familiehjemmet i Sandvika i Bærum. Historien deres er blant annet kjent fra Åsne Seierstads prisbelønte bok «To søstre». Søstrene bodde i området rundt Baghouz, en by påden sørlige grensen mellom Syria og Irak. Der ble de gift med IS-krigere. Noen mener det ble gjort under tvang, og søstrene mener selv de ble utsatt for menneskehandel. Mens de var i Syria fikk de til sammen tre barn, tre jenter på åtte og seks år. I 2019 kollapset IS-kalifatet ved Baghouz, og søstrene ble sendt til interneringsleiren Al-Hol. Deretter ble de flyttet til den mindre og sikrere Roj-leiren. Nå risikerer søstrene inntil seks år i fengsel for å ha sluttet seg til terrorgruppen. Eksperter strides om hvor vidt kvinnene aktivt bidro til den islamske statens aktiviteter. I oktober 2021 uttrykte søstrene ønsket om å bli hentet hjem til Norge. Tirsdag 28. mars 2023 ble de hentet hjem. Ved ankomst ble de pågrepet, siktet for å ha deltatt i terrororganisasjonen IS. Forrige kort Neste kort

Politiadvokat Tonstad understreker at trusselnivået i Norge ikke er endret etter at kvinnene kom hjem.

Dro hjem for barna

Politiadvokat Michelsen sier det er viktig at kvinnene ikke får muligheten til å snakke sammen mens avhørene pågår.

– Vi sitter på en del opplysninger i denne saken allerede, og når avhørene kommer i gang så vil vi etter hvert presentere opplysningene for de siktede og høre hva de mener om dette. Vi ser for oss at det kan dukke opp nye vitner som vi ønsker å snakke med. Det kan også være at PST på egen hånd ser at forklaringene gjør det sånn at vi må snakke med X antall vitner.

Minst 11 kvinner fra Norge reiste til Syria tidligere i borgerkrigen i landet. Fem er antatt døde, savnet eller på ukjent sted.

En ble hentet til Norge i 2020 med sine to barn. Hun har sonet ferdig dommen på et år og fire måneder for IS-deltakelse. Hjemhentingen av kvinnen førte til at Frp gikk ut av regjering.

Den yngste søsterens (25) advokat, Hilde Firman Fjellså sa onsdag at barna er den viktigste årsaken til at kvinnene nå har valgt å returnere hjem.

– Det de sier selv er at de ønsker at barna skal få muligheten til å vokse opp i et trygt land og leve det livet de ønsker, å kunne ha alle muligheter til et godt liv, sa Fjellså.

Kvinnenes historier er blant annet skildret i Åsne Seierstad-boka «To søstre». Her ble også farens kamp for å hente jentene tilbake beskrevet. Sadiq Abdallah Juma reiste på et tidspunkt til Syria for å hente døtrene sine, men de ville ikke bli med han hjem.

Han planlegger for øyeblikket hjemreisen fra Somalia til Norge, for å møte døtrene sine igjen.