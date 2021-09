PST har sikret seg nye videobevis mot Bertheussen

På omtrent samme tid som lagmannsretten forkastet Laila Bertheussens anke over skyldspørsmålet, ble det forfattet helt nye etterforskningsrapporter i saken mot 55-åringen.

PSTs dataetterforskere hadde helt siden rettssaken i tingretten fortsatt det møysommelige arbeidet med å forsøke å gjenskape slettet videomateriale.

I våres skal de ha fått et gjennombrudd. Etter det NRK får opplyst klarte etterforskerne da å få frem nye opptak fra et av overvåkingskameraene på eiendommen til Wara og Bertheussen.

Bærer printereske ut av bil

Opptaket er fra kveldstimene den 24. januar 2019, og skal vise 55-åringen bære en printereske ut av samboerparets bil. Printermerket skal være det samme som tidligere har vært sentralt i saken, en HP Envy 5020.

I retten ble det lagt frem en kvittering for kjøp av en HP-Envy-printer i en Clas Ohlson-butikk på Sandvika Storsenter samme dag. Printeren ble betalt for med kontanter.

Kort tid etter, samme dag, ble et bankkort som Bertheussen disponerte brukt i en matbutikk på samme senter.

PST mener printeren ble brukt til å skrive ut flere av de omtalte trusselbrevene i saken.

Bertheussen har i PST-avhør nektet for at det ble gjort noe printerkjøp på denne tiden. I Oslo tingrett var hun ikke like kategorisk, der sa hun at hun ikke husket om hun hadde kjøpt en slik printer eller ikke.

Kvitteringen viser at noen kjøpte en HP Envy 5020-skriver kontant på Clas Ohlson på Sandvika Storsenter 24. januar 2019. Kvitteringen har politiet hentet ut i ettertid. Foto: Politiet/ PST

Printereske i bagasjerom

I rettssaken ble det lagt frem overvåkningsbilder fra utenfor boligen 29. januar. Politiets undersøkelser tyder på at disse viser en HP-printer-eske bak i bagasjerommet på parets bil. Bildene ble tatt kort tid etter at Bertheussen hadde koblet fra en lignende printer fra sin datamaskin.

Bildene viser også Bertheussen med en sort veske, eller bag, med en sort gjenstand i. Spesialetterforsker Erik Sandøy sa i retten at han mener det er sannsynlig at det er den aktuelle printeren.

– Glad for at politiet etterforsker

Etter det NRK forstår er ikke Laila Bertheussen avhørt om PSTs nye funn, men advokatene hennes skal ha fått etterforskingsrapporten oversendt like før sommerferien.

– Vi regner med at PST kommer til å fortsette med å etterforske materialet. Det kommer til å avsløre at premissene i dommen fra Oslo tingrett ikke stemmer, forteller advokat Bernt Heiberg fra Elden advokatfirma AS til NRK.

Han legger til at ingenting av det som har fremkommet nå, endrer Bertheussens syn på saken. Hun er klar på at hun ikke har begått disse handlingene.

– Bertheussen er glad for at politiet fortsetter å etterforske saken. Hun er sikker på at videre etterforskning og undersøkelser av bevismaterialet, kommer til å vise at hun ikke stod bak de aktuelle hendelsen, sier han.

Påtalemyndigheten mener Laila Bertheussen her bærer den sorte HP-skriveren i en veske og legger den i bagasjerommet på bilen. Bildet er tatt fra et av overvåkningskameraene som var en del av sikkerhetsopplegget utenfor boligen til justisministeren. Påtalemyndigheten har beskåret bildet som ble gitt til pressen, så ikke tiltalte skal synes. Foto: Politiet

– Ikke nye bevis til Bertheussens gunst

Statsadvokat Frederik G. Ranke sier han ikke kan kommentere eventuelle nye bevis som er til ugunst for tiltalte til pressen. Samtidig påpeker han at det ikke er unormalt at politiet i større saker fortsetter å gjennomgå beslag, også etter at hovedforhandling er avsluttet, så også i denne saken.

– Dersom det hadde dukket opp opplysninger som talte til domfeltes fordel, ville vi vært pliktige til å sende det til lagmannsretten, før de fattet sin beslutning om å nekte deler av anken fremmet. Slike opplysninger har ikke fremkommet av de undersøkelsene som er gjort, sier Ranke.

Bertheussen har påklaget lagmannsrettens ankenekt, og det er ventet at Høyesterett vil avgjøre spørsmålet i løpet av de kommende ukene.

Samtidig er det allerede satt av tid til behandlingen av 55-åringens straffeutmålingsanke. Det skal etter planen skje i Borgarting lagmannsrett i starten av desember, dersom ikke Høyesterett bestemmer at skyldspørsmålet skal behandles på nytt.

Det er opp til påtalemyndigheten om det nye videobeviset skal legges frem når straffen skal behandles.

Politiets sammenstilling av stillbilde fra video som viser en printereske i bagasjerommet på Wara og Bertheussens bil, samt det politiet mener er en printereske av samme type. Foto: Politiet

– Overbevist om at rett person er domfelt

Torsdag kunne NRK også melde at PST undersøker nye hendelser knyttet til Wara-parets bolig. Den siste tiden har det blant annet blitt tagget på husveggen til Wara og Bertheussen, med runetegn.

Et videoopptak viser også to personer på Bertheussen og Waras eiendom. Kameraet er satt opp av noen andre enn politiet. Bertheussen har selv overlevert opptaket til PST.

PST er allerede i gang med undersøkelser av et nytt brev med hvitt pulver, som ble sendt til advokatkontoret Elden forrige uke.

På spørsmål om hvordan statsadvokaten tolker disse hendelsene, viser Ranke til at det tidligere har vært omtalt brev fra en såkalt «gjerningsmannsgruppe». I brevene, hevder gruppen å stå bak flere av hendelsene Bertheussen sto tiltalt for.

– Der har Oslo tingrett slått fast at Bertheussen står bak, på grunn av sammenhengen mellom de forskjellige forsendelsene og en del tekniske bevis knyttet til dem, sier Ranke, før han snakker konkret om NRKs artikkel fra torsdag.

– Det riktig at det har vært en hendelse, og at politiet nå undersøker den. Det vi har fått vite til nå om denne hendelsen og disse brevene gjør ikke at vi endrer noen stilling i spørsmålet om ankesiling. Vi er overbevist om at rett person er domfelt, sier Ranke.