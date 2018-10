PST fikk ikke medhold: Spionsiktet russer i åpent fengslingsmøte

Fengslingsmøtet i Oslo tingrett begynte klokken 08.30. Den spionsiktede russeren var iført en sort jakke og hvit T-skjorte og ble møtt i retten av sin forsvarer Hege Aakre. Botsjkarjov sa noe til sin russiske tolk før retten ble satt, men ønsket ikke å kommentere saken til de fremmøtte journalistene.

51-åringen, som nekter for anklagene og begjærer seg løslatt, sa imidlertid ja til å la seg fotografere.

Botsjkarjov ble varetektsfengslet i to uker 23. september, siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter et seminar om digitalisering på Stortinget. Han er siktet etter straffelovens paragraf 121, om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

51-åringen møtte i retten med sin forsvarer Hege Aakre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Besluttet åpne dører

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker å forlenge varetektsfengslingen av den siktede 51-åringen. PST varslet på forhånd at de ville be om at dørene ble lukket for pressen under behandlingen.

Dette fikk de imidlertid ikke medhold i av Oslo tingrett. Fengslingsmøtet går derfor for åpne dører. Pressen er fortsatt ilagt referatforbud, i tråd med straffeprosesslovens bestemmelser om fengslingsmøter.

PSTs politiadvokat Kathrine Tonstad ønsket ikke å kommentere hvorvidt PST mener mistanken mot Botsjkarjov er styrket eller svekket før fengslingsmøtet startet. Tonstad har varslet at hun vil snakke med pressen i etterkant.

Noen av deltagerne på av ECPRD 2018, et seminar om digitalisering på Stortinget, inkludert Mikhail Botsjkarjov (med rød ring). Foto: PETER MYDSKE / STORTINGET

Mener mistanken er svekket

Forsvarer Aakre sa onsdag til NRK at Botsjkarev har gitt en god forklaring til politiet. Forsvareren mener derfor mistanken mot hennes klient er svekket.

– Min klient har vært i avhør, og har selv ikke fått innsyn i detaljene i saken. Likevel gir han en god forklaring på den mistanken som har oppstått. Han vil oppklare misforståelsene.

Det er snart to uker siden 51-åringen ble pågrepet og siktet på Oslo lufthavn etter å ha deltatt på et IT-seminar på Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon.

Stortinget varslet PST etter det som er blitt omtalt som «merkelig oppførsel» av Botsjkarjov. 51-åringen skal etter det NRK får opplyst ha dukket opp på steder der det var flere printere, og vært unormalt opptatt av å se folks adgangstegn.

51-åringen ble pågrepet av PST på Gardermoen fredag 21. september. I den forbindelse skal PST også ha beslaglagt elektronisk utstyr som tilhører Botsjkarjov.

Mulig hacking av datanettverk

Den spionsiktede russeren skal ha plassert seg bakerst i lokalet, få meter fra Arbeiderpartiets medlemmer i utenrikskomiteen, under seminaret. I lagmannsrettens kjennelse, der russerens forsøk på å unngå den første fengslingen ble avslått, skriver retten:

«En samlet vurdering av bevismaterialet tilsier etter lagmannsrettens oppfatning at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede har samlet inn opplysninger fra blant annet datanettverk og/eller andre trådløse signaler i stortingsbygningen».

Ett av argumentene for at lagmannsretten bestemte at Botsjkarev må sitte varetektsfengslet, var at det ikke var usannsynlig at han samarbeidet med andre.

NRK har tidligere fortalt at flere stortingspolitikere har blitt bedt om å bytte mobil etter pågripelsen av Botsjkarjov.