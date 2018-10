PST ber om forlenget varetektsfengsling av spionsiktet russer

Forsvarer Hege Aakre sier hun og hennes klient stiller seg uforstående til at PST ber om ytterligere to uker i varetekt for russeren.

– Jeg er overrasket over at vi står her i dag. Mistankegrunnlaget blir bare tynnere og tynnere etter hvert som tida går og de finner ingen nye bevis eller noe som strider med det han har fortalt selv, sier Aakre til NRK.

Hun sier hennes klient har samarbeidet i avhør og gitt en troverdig forklaring til politiet.

Vil løslates

Noen minutter forsinket kom russeren til Oslo tingrett ved 08.40-tiden i morges. Botsjkarjov er kledd i en sort skinnjakke. Han ser alvorstynget ut der han sitter mellom sin tolk og sin forsvarer Hege Aakre.

Fengslingsmøtet går for åpne dører med pressen tilstede, men det er referatforbud fra det som sies under forhandlingene.

Tilhørerbenken i rettssal 150 er fullsatt med journalister.

Aakre bekreftet i går overfor NTB at hennes klient ville begjære seg løslatt under dagens fengslingsmøte.

Botsjkarjov ble første gang siktet og varetektsfengslet i to uker 23. september. Han er siktet etter straffelovens paragraf 121, om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

PST fikk torsdag for to uker siden medhold i å varetektsfengsle Botsjkarjov i to nye uker, med brev- og besøkskontroll.

PST ønsket ikke å kommentere saken da NRK møtte dem før fengslingsmøtet i morges.

Nekter straffskyld

Oslo tingrett mente det er sannsynlighetsovervekt for at 51-åringen har gjort det han er siktet for, og viste også til at det foreligger fortsatt bevisforspillelsesfare og unndragelsesfare. Botsjkarjov nekter straffskyld og anket kjennelsen på stedet.

– Anklagene er basert på mistanker, men de som anklager meg er frie. Jeg har sittet fengslet i to uker, og mener loven burde være lik for alle, sa 51-åringen til journalister etter fengslingsmøtet.

Sakens dokumenter holdes hemmelige for 51-åringen, og hans forsvarer Hege Aakre sier hun derfor ikke kan gå i detalj på hva klienten har forklart i avhør.

URIX FORKLARER: Høyt spionspill mellom Oslo og Moskva

– Ikke noe sterkere mistankegrunnlag

Forsvareren hans mener nå at Botsjkarjov siden forrige fengslingsmøte har kastet lys over «flere uklarheter» i nye avhør med PST.

– Mistankegrunnlaget er ikke blitt noe sterkere siden sist, snarere tvert imot. Min klient har forklart seg om flere uklarheter siden forrige fengslingsmøte, sa Aakre under forrige fengslingsmøte.

Svært mange av bevisene i saken er hemmeligholdt for Botsjkarjov, slik at han ikke har fått forklare seg om dem. PST har såkalt avklausulert noe mer informasjon siden forrige fengslingsmøte og konfrontert den spionsiktede russeren med dem i avhør.

Noen av deltagerne på av ECPRD 2018, inkludert Mikhail Botsjkarjov (med rød ring), foran Stortinget. Foto: PETER MYDSKE / STORTINGET

Mistenkelig oppførsel

51-åringen ble pågrepet av PST på Gardermoen fredag 21. september. I den forbindelse skal PST også ha beslaglagt elektronisk utstyr som tilhører Botsjkarjov.

Bakgrunnen for at Stortinget varslet PST var at 51-åringen oppførte seg mistenkelig under et IT-seminar i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon.

Han skal etter det NRK får opplyst ha dukket opp på steder der det var flere printere, og vært unormalt opptatt av å se folks adgangstegn på det aktuelle seminaret på Stortinget.

Da Botskarjov ble spurt av pressen under forrige fengslingsmøte om hva det var han gjorde som var så mistenkelig, nektet han for at han hadde oppført seg annerledes enn vanligvis.

– Du berører informasjon som er taushetsbelagt fra politiets side. Jeg deltok og gjorde opptak av seminaret. Jeg oppførte meg på akkurat samme måte som jeg har gjort på tidligere arrangementer, og som andre gjorde, sa han.