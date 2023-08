Prosessen har tatt åtte år: - Uryddig og uforutsigbart

Kun 5 minutters gange fra Furuset T-banestopp ligger et skogholt inneklemt mellom lavblokker og grøntområder.

Store terrasser i betong tar opp store deler av plassen. Et par slitte campingstoler, søppel slengt omkring og et nedbrent bål er eneste spor etter aktivitet. Den jevne duren fra E6 høres i bakgrunnen.

Foto: Benjamin Danielsen / NRK

Turistforeningen lager neppe reklamefilm her med det første.

–Ideelt sett skulle det stått 650 boliger ferdig her nå, dersom behandlingsprosessen hadde gått raskere og som planlagt og forutsatt fra etatens side da planprosessen startet. Men nå er vi klare til bygging av første byggetrinn på 155 boliger i 2023/2024.

Vi forstår ikke at PBE må komme med egne forslag, når planen som fremlegges fra utbygger er i tråd med politiske føringer og har tverrpolitisk støtte, sier Hilde Vatne. Foto: Benjamin Danielsen / NRK

Åtte år har det tatt å bli ferdig med saksbehandlingen for å regulere dette området til boligformål, sier administrerende direktør Hilde Vatne i utbyggeren JM Norge.

Hun mener Plan – og bygningsetaten i Oslo kommune (PBE) bruker altfor lang tid å behandle planforslag.

– Akkurat dette forslaget har involvert åtte forskjellige saksbehandlere og flere ulike, egne planforslag fra PBE, sier Vatne.

Foto: Benjamin Danielsen / NRK

En ukultur

– Dette er en ukultur som har vokst frem over tid. Man godtar at ting tar lang tid i alle ledd, og at prosessen er veldig uforutsigbar for alle parter, sier Venstres Haakon Riekeles.

Den lange behandlingstiden for regulering av boligbygging i hovedstaden gjør at det bygges færre boliger, som igjen gir høyere priser, mener Riekeles.

Det må åpnes flere og større områder for boligbygging, sier Haakon Riekeles (V). Foto: Line Owren Fotografi

I 2022 tok det i gjennomsnitt nesten 2000 dager fra første planforslag ble sendt inn til spaden ble satt i jorda. Dette er en økning på omkring 500 dager siden 2018, og blant de lengste i landet.

– Kombinasjonen av uforutsigbarhet og veldig lang tidsbruk er svært problematisk for boligbyggingen, sier Riekeles.

Foto: Benjamin Danielsen / NRK

– Dette gir mye konflikt mellom utbyggere og PBE. I Oslo kan det ta et år før man i det hele tatt får hatt oppstartsmøte. I andre kommuner bruker de et år på å behandle hele reguleringen.

For enkelt å legge skylden på kommunen

– Det blir for ensidig å kun legge skylden på kommunen for at dette tar tid. Vi er nødt til å få ned behandlingstiden sammen, i samarbeid og dialog med utbyggerne.

Avdelingsdirektør for områdeutvikling i PBE i Oslo kommune Andreas Vaa Bermann er enig i at behandlingstiden er for lang.

Vi jobber hele tiden med å bedre behandlingstiden, men kommunen klarer ikke det alene, sier Plan - og bygningsetatens Andreas Vaa Bermann. Foto: Ida Rydeng / Oslo kommune

Mye av økningen i behandlingstid de siste årene mener han kan tilskrives flere og mer kompliserte krav til utredninger og løsninger.

– Men vi jobber kontinuerlig med å få ned behandlingstiden, for per nå tar det altfor lang tid.

Foto: Benjamin Danielsen / NRK

Byrådssekretær for byutvikling Herman Søndenaa (MDG) er ikke enig i kritikken.

– De rammene som er satt av Bystyret og ligger i kommunens arealdel er forutsigbare. Men dersom utbygger presser grensene for utnyttelsesgrad, så er det klart prosessen blir annerledes.

Vi er opptatt av at bygg og uteareal som bygges skal ha gode kvaliteter, sier Miljøpartiet de grønnes Herman Søndenaa. Foto: Ida Rydeng/Oslo Kommune

– Vi har nylig lagt ut en revidert arealplan som vi håper vil gjøre det enda mer forutsigbart, hvor utbyggerne kan komme med sine innspill om hva de ønsker seg fremover.

Sammenliknet med omkringliggende kommuner er behandlingstiden i Oslo ofte flere år lenger.

– Vi ser at saksbehandlingstiden går opp i flere av kommunene, men det å bygge i hovedstaden er komplekst, sier Søndenaa.

Håper på bedre samarbeid

I nærheten av Furuset håper Hilde Vatne på en snarlig byggestart, og at bedre samarbeid mellom utbygger og etat fremover vil gi flere boliger raskere.

– Alle parter har noe å gå når det gjelder samarbeid. Vi må få til en dialog som gjør at vi jobber bedre sammen mot målet vi alle har – flere boliger til Oslo.