Programleder i Sveriges Radio slutter etter anklager om seksuell trakassering

Det er kvinnen selv som på Facebook skriver at hun har valgt å «gi seg på topp», etter ti år som programleder i Sveriges Radio.

Kvinnen har vært permittert siden begynnelsen av november, da flere kollegaer anklaget henne for uønskede seksuelle tilnærmelser og seksuell trakassering over lengre tid.

Anklagene skal også omfatte maktmisbruk, hersketeknikker og tekstmeldinger med seksuelt innhold, ifølge svenske medier.

Vanskelig avgjørelse

Sveriges Radio har iverksatt en intern gransking etter anklagene, men resultatene av denne er foreløpig ikke klare.

Kanalsjefen sier til flere svenske medier at han har respekt for kvinnens avgjørelse om å slutte i jobben, men at han ikke vil ikke kommentere saken ytterligere.

Kvinnen omtaler ikke trakasseringsanklagene i Facebook-posten om at hun slutter i Sveriges Radio, men skriver at det har vært en vanskelig avgjørelse. Hun viser til at programmet skal fornyes og at det er bedre å «starte på null».

«Derfor velger jeg å gå av. Nå venter nye utfordringer og nye ideer», skriver kvinnen.