Programkomiteen i Høgre vil ha vegprising

I forslaget til nytt program står det at dei ønskjer å «Ta i bruk ny teknologi for et nytt og bærekraftig system for veiprising. Systemet skal ivareta personvernet, være enkelt å forstå og oppfattes som rettferdig.»

Vegprising er eit system der ein i staden for å ha bompengar og vegbruksavgift og heller betaler per køyrde kilometer.

Brikke i bilen

Høgre har tidlegare stemt imot eit forslag frå Arbeidarpartiet og KrF om å greie ut eit system med vegprising. Frp har vore sterkt imot å innføre alle former for vegprising. Men dåverande finanspolitisk talsperson i Høgre, Henrik Asheim, stilte seg likevel positive til ein form for vegprising og meinte det var viktig med eit breitt forlik om saka.

Nestleiar i programkomiteen, Henrik Asheim, vil ha vegprising i staden for bompengar. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Dei viktigaste prinsippa er ei brikke i bilen, og at dei som brukar vegane betaler for det. Så kan du innrette ordninga etter soner i by og land, kva utslepp bilen har og når du køyrer, for eksempel om du køyrer i rushtida eller ikkje, sa Asheim til Politisk kvarter.

Ølsal til kl. 23

I forslaget til nytt partiprogram kjem dei også med ei rekke andre nye forslag. Programkomiteen vil blant anna ha ei kraftig utviding av tidene butikkane har lov til å selje øl og anna alkoholhaldig drikke.

Dei foreslår å:

Tillate alkoholsal i butikk fram til klokka 23 på kvardagar og på laurdagar.

Utvide Vinmonopolet sine opningstider til klokka 20 på kvardagar og laurdagar.

Gje kommunane rett til sjølve å bestemme om dei vil ha søndagsopne butikkar eller ikkje.

Flytte skriftleg eksamen for avgangskullet til før 17. mai, utan å redusere det totale talet på undervisningstimar. Dermed unngår ein russetida før eksamensperioden.

Innføre fråværsgrense også i ungdomsskulen, som Aftenposten har omtala tidlegare. I dag er det fråværsgrense på vidaregåande skule, det betyr at om ein elev har meir enn 10 prosent udokumentert fråvær i eit fag, vil han eller ho som hovudregel ikkje ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Opne for meir fleksibel start i grunnskolen. I dag må du byrje på skolen hausten då ein fyller 6 år.

Saker som splittar

Dette er forslaga det ikkje er semje om i programkomiteen:

* Tillate sal av alkohol opp til 8 prosent i daglegvarebutikkar.

* Redusere statens eigarskap i Equinor, men halde på ein majoritet av aksjane.

* La kvar enkelt rektor avgjere reglane for mobilbruk på si skole.

* Evaluere regionreforma og vurdere vidareføring eller nedlegging av fylka som forvaltningsnivå.

* Fjerne kontantstøtta, men innføre ei ventestøtte til foreldre som ventar på å få barnehageplass.

* Ta vare på einerettsmodellen og Norsk Tippings ansvarlege pengespillmodell, der omsynet til dei speleavhengige skal vege tyngst.

* Gjere budsjettstøtta meir produksjonsavhengig og mindre arealavhengig.

Det 72 sider lange programutkastet blei presentert på ei pressekonferanse i Oslo måndag formiddag. Programutkastet blir no sendt ut på høyring i partiet og det blir opp til Høgre sitt landsmøte i mars å ta ei endeleg avgjersle då.