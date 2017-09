Prognose: Solberg fortsetter som statsminister

Saken oppdateres

De rødgrønne ligger an til 80 mandater

De borgerlige ligger an til 89 mandater

MDG under sperregrensen

Venstre og KrF vipper på sperregrensen

Solid fremgang for Senterpartiet

Hvem får flertall? PROGNOSE 51,8 % opptalt Flertall Jonas Gahr Støre Blokken består av partiene AP , SP , SV , MDG og R

Uavhengige Blokken består av partiene

Erna Solberg Blokken består av partiene H , FRP , KRF og V

De borgerlige sitt flertall går litt frem og tilbake avhengig av om KrF og Venstre er over eller under sperregrensen.

I 21:30-tiden lå Ap an til å få en oppslutning på litt over 27 prosentpoeng, noe som er en tilbakegang på godt over tre prosentpoeng fra stortingsvalget i 2017.

Høyre ligger an til å bli landets nest største parti med en oppslutning på 25,4 prosentpoeng.

MDG ser ut til å havne under sperregrensen, mens Venstre og KrF ligger om lag på sperregrensa på fire prosent.

Størst fremgang ligger Senterpartiet an til å få med en oppslutning på over 10 prosentpoeng.

Giske: For dårlig

Den første prognosen tyder på et katastrofevalg for AP.

– Hvis dette blir resultatet, så er det for dårlig, sier Ap-nestleder Trond Giske til NRK. Ifølge den første prognosen ligger partiet hans an til å gjøre sitt dårligste valg siden 2001.

Det ble helt stille i salen på Folkets Hus da prognosen ble kunngjort på NRK1. Så ble stillheten brutt av et kollektivt «nei!».

For ifølge prognosen får partiet kun 27,3 prosent oppslutning og 52 mandater. Det er en kraftig nedgang fra forrige valg, da partiet fikk 30,8 prosent og 55 mandater på Stortinget.

Høyre-jubel:

Det var full jubel da prognosene fra Valgdirektoratet ble offentliggjort klokken 21 på Høyres valgvake.

– Det blir en spennende kveld, sa statsminister Erna Solberg da hun ankom valgvaken.

Hos Frp brøt det også ut jubel og taktfaste rop om «fire nye år» valg-prognosen ble klar.

– Blir dette resultatet, bøyer jeg meg i støvet for det norske folk, for da har de gjennomskuet alt av skremselspropaganda, sa Frp-nestleder Per Sandberg til NRK.

Prognose

Klokken 21 stengte valglokalene, og like etter ble de første prognosene og valgdagsmålingene tilgjengelig.

De vil endre seg utover kvelden, før det endelige resultatet er klart.

I mange år har NRK og andre mediehus brukt valgdagsmålinger når valglokalene stenger, men slik blir det ikke denne gangen.

Partioppslutning i hele landet Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 PROGNOSE 51,8 % opptalt R Rødt 2,6 + 1,5 SV Sosialistisk Venstreparti 6,0 + 1,9 AP Arbeiderpartiet 27,5 −3,4 SP Senterpartiet 10,2 + 4,7 MDG Miljøpartiet De Grønne 3,3 + 0,5 KRF Kristelig Folkeparti 4,3 −1,3 V Venstre 4,0 −1,2 H Høyre 25,6 −1,2 FRP Fremskrittspartiet 14,7 −1,6 ANDRE Andre 1,8 + 0,2

I år legger NRK frem den offisielle valgprognosen fra Valgdirektoratet. Ifølge NTB er VG alene om å lage valgdagsmåling i år. I tillegg utarbeider TV 2 sin egen prognose.

Prognosen fra Valgdirektoratet viser hvor stor oppslutning man forventer at hvert enkelt parti har når alt er opptalt, og ikke minst viser prognosen hvor mange mandater vi kan regne med at hvert enkelt parti kommer til å ha på Stortinget i perioden 2017–2021.

Mandatfordeling i hele landet Antall mandater med endring fra stortingsvalget i 2013 PROGNOSE 51,5 % opptalt PARTI ENDRING R Rødt + 1 1 opp fra 2013 SV Sosialistisk Venstreparti + 4 4 opp fra 2013 AP Arbeiderpartiet −6 6 ned fra 2013 SP Senterpartiet + 8 8 opp fra 2013 MDG Miljøpartiet De Grønne 0 Ingen endring siden 2013 KRF Kristelig Folkeparti −2 2 ned fra 2013 V Venstre −2 2 ned fra 2013 H Høyre −2 2 ned fra 2013 FRP Fremskrittspartiet −1 1 ned fra 2013