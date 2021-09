Prognose: Rødt kan gjøre historisk valg

Hvis partiet kommer over sperregrensen, kan de mangedoble mandatet på Stortinget.

– Mange har merket at vi har en mann på Stortinget, Bjørnar Moxnes. Blir vi syv-åtte ganger flere, kan vi syv-åtte ganger doble den kraften på Stortinget, sier Sneve Martinussen.

Nestleder Marie Sneve Martinussen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Før prognosen kom kl. 21, var forventningene høye på partiets valgvake i Oslo. Partiets nestleder, Marie Sneve Martinussen, mener Rødt vil gjøre et historisk valg.

– Forventningene er at Rødt skal gjøre et rekordvalg. Å gjøre det bedre enn 2,4 prosent som vi fikk sist, er realistiske forventninger, sier nestlederen.

Rødt lå an til å bli dobbelt så store som sist stortingsvalg. En meningsmåling fra august i år viste at partiet lå an til å få 4,9 prosent.

Samtidig fikk de like etter 3.2 prosent på Norstat sin måling.

Leder for Rødt Bjørnar Moxnes er den eneste på rødgrønn side som ikke vil i regjering med Støre. Han støtter en Ap-ledet regjering, men krever en forpliktende samarbeidsavtale med Rødt.

– Med ti fra Rødt inne på Stortinget, og med en rødgrønn regjering inne på Stortinget, så kan vi presse ny regjering, sa Moxnes på valgkampens aller siste debatt.

Samtidig mener Støre at de politiske forskjellene er for store og holder døren lukket for Rødt og MDG.

Les mer her: Dette er de nye Rødt-velgerne: - Jeg tar jo avstand fra det. Jeg er ikke kommunist.

Da leder for partiet Bjørnar Moxnes gikk på scenen under partiets valgvake i 2017, hadde Rødt 2,4 prosent av stemmene og ett mandat på Stortinget.

– Føles det bra å være et stortingsparti, spurte han den gang.

Da hadde partiet nesten doblet antall medlemmer, med en fremgang på 1,5 prosentpoeng.