Flere enn 84 gir flertall

Prognosen viser også følgende ved 22-tiden:

Det er et drama rundt sperregrensen for Venstre, KrF og MDG. Tallene er fremdeles usikre.

Den helsepolitiske listen Pasientfokus ligger an til å komme inn på Stortinget med én representant fra Finnmark.

Rødt kan komme over sperregrensen for første gang.

Prognosen viser et klart flertall for de fem rødgrønne partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

Det betyr i så fall at de fire borgerlige partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF mister sitt flertall og taper valget. Dermed må statsminister Erna Solberg (H) gå av etter åtte år med makten.

– Målingene har pekt i retning av regjeringsskifte ganske lenge, og prognosene nå tyder også på at det går den veien, sier Høyre-nestleder Jan Tore Sanner til NRK.

Mest sannsynlig overtar Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre som statsminister.

I kveld skal alt avgjøres. Hvem skal styre landet de neste fire årene? Vi teller ned til de første resultatene klokken 21, og guider deg gjennom natten. Programledere er Ingerid Stenvold og Ingunn Solheim.

– Over all forventning

Det er flertall for Støres drømmeregjering også på TV 2s prognose. Hos kanalen er både Venstre og MDG over sperregrensen, mens KrF er så vidt under. Pasientfokus er inne på Stortinget også i TV 2s prognose.

Ifølge førsteamanuensis Jørgen Bølstad ved Universitetet i Oslo, som analyserer valgresultatene for NRK, er det svært sannsynlig at Støres drømmeregjering med Ap, Sp og SV får flertall.

– Mine beregninger viser at det er over 95 prosent sannsynlig at de tre får flertall på Stortinget, sier han.

Av sperregrensepartiene mener han at Venstre og Rødt har mest grunn til å puste rolig. Han regner det for sikkert at disse to klarer sperregrensa.

– KrF klarer det nesten helt sikkert ikke, mens for MDG er det veldig åpent, sier Bølstad.

JUBLER: På Arbeiderpartiets valgvake var det jubel når prognosen ble sluppet. Foto: Javad Parsa / NTB

Flertall krever som kjent 85 mandater, og de tre vil i så fall ikke være avhengig av andre partier i Stortinget.

– Det er over all forventning. Jeg har aldri sett et så stort flertall for et skifte. Det betyr mye å danne en regjering sammen med SV og Senterpartiet, og jeg håper det blir resultatet i løpet av kvelden, sier Ap Anniken Huitfeldt.

Men selv om det er rødgrønt flertall, er det uklart hvilken regjering landet vil få.

KLEM: På bakrommet hos Ap er det full feiring. Foto: Javad Parsa / NTB

Senterpartiet har gått til valg på en «Sp/Ap-basert» regjering, mens SV gjerne vil samarbeide også med Rødt og MDG.

Ap har imidlertid utelukket å gå i regjering med MDG eller Rødt.

– Nå skal vi sette oss ned og diskutere, og vi skal danne en regjering som ser hele Norge. Det ser ut til at vi har gjort den nest beste valget i partiets historie, sier Anne Beate Tvinnerheim til NRK.

Seier med bismak

Bølstad sier imidlertid at han tror Sps resultat vil justeres utover kvelden.

– Våre beregninger tyder på at prognosene for Sp er litt for høye, at de vil svekke seg utover kvelden, og at prognosen for Venstre er litt for lav, sier Jølstad til NRK.

Prognosen tyder på at Jonas Gahr Støre omsider kan nå sitt mål om å bli statsminister, fire år etter at Ap snublet i forrige stortingsvalg.

Men det skjer i så fall mot et bakteppe hvor Ap, ifølge prognosen, gjør sitt dårligste valg siden 2001, da partiet fikk 24,3 prosents oppslutning.

Før den tid må vi helt tilbake til 1924 for å finne et så svakt Ap-resultat. Da fikk partiet støtte fra 18,4 prosent av velgerne.

Årets valg kan i så fall bli andre gang på rad at Ap ender med en oppslutning på under 30 prosent.

Her jubler Senterpartiet for den første prognosen.

Drama rundt sperregrensen

For MDG, Venstre og KrF blir valgkvelden mer spennende enn de hadde ønsket. Alle tre vaker like over eller like under sperregrensen på prognosen klokken 21.

For KrFs del kan partiet for første gang siden andre verdenskrig havne under sperregrensen, viser den ferske prognosen. Det kan i så fall bety at bare to av KrFs kandidater får Stortinget som arbeidsplass de neste fire årene.

KrFs tidligere leder Knut Arild Hareide sier han har høye skuldre i kveld.

– Vi vet at det står veldig mye på spill, sier Hareide på KrFs valgvake i Oslo.

Striden om hvilken retning KrF skulle ta, ble opprivende i partiet. Dette er partiets første stortingsvalg siden nåværende partileder Kjell Ingolf Ropstad tok dem inn i Erna Solbergs regjering i 2019.

NRK forklarer Viktig å vite om årets valg Bla videre Hva er en prognose? En prognose er en forventning om hva valgresultatet blir, men ikke en fasit. Prognosen som er klar klokka 21, er basert på stemmene som er talt opp da, i tillegg til hvordan resultatet ble i 2017 og 2019. Men prognosen er ikke 100 prosent sikker. Så resultatene til partiene kommer til å endre seg også etter 21. Hvorfor er prognosene forskjellige hos ulike medier? Prognosene kan være noe forskjellige fra mediehus til mediehus, fordi de ulike mediene bruker litt forskjellige formler for å regne ut prognosen sin. Husk at prognosen ikke er fasiten på hva resultatet blir, og at tallene vil forandre seg i løpet av kvelden. Hvorfor er det så viktig med sperregrensen? Alle partier kan vinne distriktsmandater i valgdistriktene. Det betyr at et av småpartiene kan komme inn på Stortinget selv om de bare har fått stemmer i et valgdistrikt. Men, det er bare partiene over sperregrensen på 4 prosent som får kjempe om de 19 såkalte utjevningsmandatene. De partiene som er over sperregrensen, har altså sjansen til å vinne enda flere plasser på Stortinget. I år er det fire av stortingspartiene som «kjemper mot sperregrensen» - Venstre og KrF, som er i regjering, og utfordrerne Rødt og MDG. Hva er utjevningsmandater? Det er 19 utjevningsmandater - ett for hvert fylke. Vi har utjevningsmandater for å jevne ut forskjeller i representasjon av partiene etter at mandatene fra hvert valgdistrikt er fordelt. Alle stemmene fra alle velgere i hele landet - i år er det over 3,8 millioner nordmenn som har stemmerett - er med på å avgjøre hvilke partier som får ett eller flere utjevningsmandater. Når får vi vite hvem som vant? I år er det mange som har forhåndsstemt, faktisk 42 prosent av alle velgerne. Så det kan hende det tar kortere tid å telle stemmer i løpet av kvelden. Derfor er det fullt mulig at man vet omtrent hvordan resultatet blir rundt midnatt. Men resultatet er ikke klart før den siste stemmen er talt! Flertall eller mindretall? For å ha flertall i Stortinget må en side - høyresiden eller venstresiden - få 85 mandater eller flere. Enten så må ett parti få så høy oppslutning at de får så mange mandater, eller så må de samarbeide med ett eller flere andre partier for å lage en regjering. Det er veldig lenge siden ett parti har hatt flertall alene. Man kan også danne en mindretallsregjering. Da har partiet eller partiene som går sammen for å lage regjering under 85 mandater, og må ha støtte fra andre partier i Stortinget for å få flertall. Hvis vi får ny regjering - når er den klar? Etter at valgresultatet er klart, begynner forhandlingene om hvem som skal styre landet. De forhandlingene handler for eksempel om hvilke partier som skal samarbeide om å være i regjering, hvilke politikere som skal ha hvilke statsrådsposter, og politiske saker. Det pleier å ta rundt en måned før den nye regjeringen vises fram. Hvor blir min stemme talt? Etter regionreformen er ikke lenger et fylke og et valgdistrikt det samme. I år vil valgdistriktene tilsvare de gamle fylkesgrensene – justert for de kommunene som har endret fylkestilhørighet. Antallet mandater som hvert fylke har, er basert på hvor mange som bor i fylket, og hvor stort fylket er. I år mister Møre og Romsdal, Oppland og Buskerud ett mandat, mens Oslo får ett nytt og Akershus får to nye mandater. De to valgdistriktene får nye mandater på grunn av stor befolkningsvekst. Noen valgdistrikter har også fått endret areal på grunn av kommune- og regionreformen. Forrige kort Neste kort

Kan bli nasjonalt gjennombrudd for Rødt

Det kan se ut til at Bjørnar Moxnes i Rødt får selskap av partikollegaer i Stortinget til høsten.

Det blir i så fall første gang partiet har flere enn én representant på Stortinget. Rødts partileder kom inn for første gang i 2017.

I valgkampens siste partilederdebatt henvendte Moxnes seg til Ap-leder Støre og sa at med ti representanter kunne Rødt legge press på en rødgrønn regjering.

Etter at prognosen ble lagt fram står jubelen i taket på Rødts valgvake.

– Dette ser helt fantastisk ut for oss. Holder dette seg, er det et historisk valg for oss, vi mangedobler vår stortingsgruppe, sier nestleder Marie Sneve Martinussen til NRK.

Ifølge Valgdirektoratets prognose har Rødt fått mandat i Hordaland. Med mindre mandatet ryker kan dette bli første gang Rødt sender representanter utenfor Oslo til Stortinget.