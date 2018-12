Profiler i VG, NRK og TV 2 om rasisme: – Føler meg som en søppelkasse

– Jeg føler av og til at jeg blir en søppelkasse for alles frustrasjoner, sier Shazia Majid, journalist i VG og tidligere kommentator, til NRK.

Tirsdag skrev Dagbladet om at Kringkastingsrådet hadde mottatt en graverende klage fra en seer mot NRK-programleder Fredrik Solvang. Torsdag snakket avisen med NRK-programleder Yama Wolasmal og flere andre NRK-profiler om rasisme.

FAKE NEWS: Yama Wolasmal ble utsatt for falske nyheter om at han hadde fått sparken i TV 2, da det ble kjent at han fikk jobb i NRK i fjor. Foto: TV2

– Da jeg byttet jobb fra TV 2 til NRK skrev en enkeltperson et fake news-innlegg om meg i en innvandringsfiendtlig gruppe. Der ble det hevdet at jeg fikk sparken i TV 2, angivelig for seksuell trakassering. NRK, som jo er «Allahs rikskringkasting», hadde ansatt meg på tross av dette, forteller Wolasmal avisen.

NRK har snakket med andre profilerte journalister med minoritetsbakgrunn som forteller om lignende erfaringer.

– Rasisme preller ikke av

Shazia Majid har tidligere jobbet som kommentator i VG og jobber i dag som gravende journalist i samme avis. Hun tror alle med minoritetsbakgrunn som er eksponert i offentligheten, har erfaring med rasistiske bemerkninger.

TRIST: Da Shazia Majid var kommentator i VG opplevde hun mye hets og sjikane. Hun synes det er bra man snakker om at kommentarer er sårende. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

– For meg er hetsen tredelt: Jeg er kvinne, muslim og minoritet. Da jeg var kommentator fikk jeg mye hets som gikk på utseende, at jeg var stygg og feit. Noen kalte med «Sharia» i stedet for «Shazia». Men VG har en lav terskel på å gripe inn i slike situasjoner, forteller hun.

Hun roser Fredrik Solvang for å være åpen om følelsene knyttet til det han kaller «reinspikka biologisk rasisme».

– Jeg er lettet over at han går ut og sier at det faktisk er sårende. Vi skal liksom være så sterke og vise at alt preller helt av. Men det gjør ikke det.

Selv har hun fått tilsendt alt fra grove kommentarer om utseende, sjikaner mot familien, til nokså forseggjorte dikt der de har anklaget henne for å ha latt moren i stikken.

– Det mest sårende er når de blander inn familien, og særlig moren min. Da blir jeg lei meg.

Majid forteller at hun vanligvis aldri svarer de som hetser, og erindrer tilbake til noen måneder da sjikaneringen og rasismen stod på som verst.

– Det tok helt overhånd, på sosiale medier, på mail, og i alle kommentarfelt. Det oppstod episoder hvor jeg ble stoppet av tilfeldige folk på gata. Det skremte meg. Jeg tar fortsatt ikke kollektivtransport til jobben, forteller hun.

«Du må være norsk for å dekke vintersport»

At journalister med utenlandsk bakgrunn får stygge bemerkninger, tror TV 2 Sportens Siri Avlesen-Østli dessverre ikke er uvanlig.

– Da jeg fikk jobben i TV 2 Sporten ble det laget en sak om det, og denne ble delt i sosiale medier. Der var det en del som reagerte kraftig på at en person med min hudfarge skulle få jobbe på TV. I tillegg var det en skam, mente noen, at jeg som ikke var norsk skulle jobbe med vintersport. Jeg tror de måtte stenge kommentarfeltet til slutt, forteller Avlesen-Østli.

«EN SKAM»: Da det ble kjent at Siri Avlesen-Østli skulle dekke vintersport kom det så mye sjikane at TV 2 måtte stenge kommentarfeltet. Foto: TV 2

– Hva føler du når du får slike kommentarer?

– Det er klart at det stakk å få det rett i trynet, da jeg var så glad for å få jobben. I senere tid har det heldigvis ikke vært så mye, men jeg syns det er skremmende og trist å lese om det Fredrik opplever nå.

Ble kalt «muslimjævel»på direkten

TV 2-reporter Kadafi Zaman får vanligvis får to mail i måneden med rasistisk innhold, forteller han.

– En gang fikk jeg flere mail fra en avsender som vi bestemte oss for å oppsøke, det viste seg å være en gammel dame i 80-årene. Vi laget en sak på det, og hun lovet å aldri sende slike ting igjen – det har hun heller aldri gjort, forteller Zaman.

Han svarer vanligvis alle som sender ham sjikanerende mail.

«Muslimjævel»: Kadafi Zaman ble sjikanert da han rapporterte direkte på TV 2, etter hendelsen opplevde han massiv støtte. Foto: Dang Trinh / NRK

– Jeg skriver stort sett «takk for mail», og noen ganger skriver jeg «god bedring». Jeg blir ikke såret, men jeg synes det er trist. Dette er stort sett triste skjebner, som av og til er åpenbart syke.

Likevel er det en episode han husker godt.

– Ja, det er jo «muslimjævel-episoden». Jeg dekket en PEGIDA-demonstrasjon og så var det en fyr som laget apelyder bak meg mens jeg var live. Jeg spurte hva han gjorde der, og han svarte: «Jeg viser mitt avsky mot innvandrere og muslimjævler som deg.» Jeg fortsatte bare rapporteringen, det var veldig spesielt.

DIREKTE: En person begynte å lage apelyder bak Kadafi Zaman da han var live på TV 2. Foto: TV2

Zaman:– Ekstremistene har ikke skjønt hva det er å være norsk i Norge i dag

– Hva tenkte du etterpå?

– Det ble en veldig stor sak ettersom klippet gikk viralt. Jeg opplevde massiv støtte fra nordmenn, folk ble ordentlig forbanna og provosert. Jeg tror det handlet om at rasismen ble servert live rett inn i stuene til folk. Jeg har aldri fått så mye støtte før, sier han, og legger til:

– Jeg har vært journalist i nesten 20 år, jeg kan ikke la den ene episoden bli det store bildet, sånn sett har jeg vært heldig.

«Jævla muslingsdame»

Dagsrevyen-programleder Rima Iraki forteller at hun stort sett får positive kommentarer, men at folk noen ganger knytter bakrunnen hennes opp mot hennes journalistiske objektivitet.

EKSPONERING: Rima Iraki synes det er trist at noen stiller spørsmål ved objektiviteten hennes som journalist, på grunn av utseendet. Foto: Ole Kaland / NRK

– Jeg har opplevd at flere stiller spørsmål ved hvordan NRK kan bruke en programleder med innvandrerbakgrunn i saker som omhandler innvandringspolitikk.

Foto: Skjermbilde

«Det lyser hat ut av øynene dine,» og «jævla muslingdame», er kommentarer hun har fått når hun har intervjuet politikere om innvandring- og asylsaker.

– De tror jeg ikke er i stand til å være objektiv fordi jeg har innvandrerbakgrunn – basert på utseendet mitt, sier Iraki.

Hun forteller at det også er mange som kommer med bemerkninger når hun og Yama Wolasmal er på skjermen samtidig.

Foto: Skjermbilde

– Det var en sending da vi var programledere sammen, Lars Nehru Sand ble intervjuet og Fredrik Solvang hadde promo for Debatten. Da var det mange kommentarer på hvorfor ikke NRK hadde noen etnisk norske på skjermen, og at det bare var utledninger å se.