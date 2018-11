Professor: Fregattulykken kunne endt i katastrofe

Da de to fartøyene traff hverandre, hadde fregatten «Helge Ingstad» en fart på 32 kilometer i timen. Det viser radarbildene som VG har publisert. Denne hastigheten ble gradvis redusert gjennom et langt møte med «Sola TS».

Det var nesten som en bilulykke der et kjøretøy mister hastighet ved å gli inn i autovernet. Det som kunne ha skjedd, var en front mot siden-kollisjon.

– Fregatten kunne ha truffet tankskipet med en stor vinkel i siden, forteller professor emeritus i marin teknikk ved NTNU, Svein Kristiansen.

REVET OPP I SEDEN: KNM Helge Ingstad møtte tankskipet Sola TS i skrå vinkel. Skadene på tankskipet var minimale. Foto: KV Bergen / Forsvaret

Desperat manøver

På grunn av kursen de to skipene holdt tror han «Helge Ingstad» forsøkte å styre unna mot venstre i siste liten.

– Denne vikemanøveren ble gjort i en kritisk fase med for små tidsmarginer, mener Kristiansen.

Han tar som utgangspunkt i sin analyse at fregatten var i en nødssituasjon uten kontroll, og at det kunne ha gitt mange forskjellige utfall.

KUNNE HA TRUFFET ANDRE STEDER: Ved hjelp av nedskalerte kopier av fregatten «Helge Ingstad» og tankskipet Sola TS, viser NRK hvordan sammenstøtet kan ha skjedd.

Som å møte fjellet

Kristiansen har gjennom et langt akademisk virke publisert mye forskning om skipskollisjoner. Han mener at skadene på «Helge Ingstad» er betydelige, men langt fra det verste som kunne ha skjedd da fartøyene støtte sammen. Han peker spesielt på at tankskipet hadde så mye større masse enn krigsskipet.

– Dette vill vært som om fregatten hadde rammet en bergvegg, sier Kristiansen.

– Det store fartstapet hadde gitt store kvestelser og fatale skader for mannskapet, mener han.

STORE KONSEKVENSER: Fuglen er tilgriset av tungolje fra skipet Exxon Valdez som gikk på grunn i 1989. Foto: Jack Smith / Ap

Mye forurensing

Tidligere skipssjef på fregatten KNM «Oslo», Jacob Børresen, har skrevet bok om fregattene i Fridtjof Nansen-klassen. Han mener «Helge Ingstad» kunne ha holdt seg flytende etter et slikt sammenstøt.

– Baugen ville sannsynligvis ha blitt trykt inn til de første vanntette skottene, men fartøyet ville ha greid seg, sier Børresen.

Han mener konsekvensene for naturen ville ha vært mer alvorlig.

– Det ville ha ført til en Exxon Valdez-ulykke i Hjeltefjorden, mener Børresen.

Det tror også ulykkesekspert Kristiansen.

– Det kunne gitt stor forurensning og i verste fall brann i oljelasten. Brannen kunne videre ha spredt seg både på tankskipet og til fregatten med ytterligere persontap som følge, sier han.

KATASTROFALE SKADER: Det japanske krigsskipet Kurama etter kollisjonen med et sivilt fartøy i 2009. Besetningen greide til slutt å slokke brannen. Foto: AP

Nesten sikkert brann

Tankskip som «Sola TS» har dobbelt skrog for å beskytte oljelasten mot kollisjoner. Det er lite trolig at dette ville ha vært nok.

– Det er veldig sannsynlig at det ville begynne å brenne, og det ville ha truet sikkerheten til resten av fartøyet, sier tidligere tankskipskaptein Nils Bjarna Stava.

Oljen i slike skip er lagret i flere tanker med typisk 20.000 kubikkmeter olje i hver. Stava opplyser at voldsomme sammenstøt kan føre til at flere tanker blir punktert, og med det slippe ut olje.

TÅLER MYE I BAUGEN: Skadene på tankskipet Alexandra 1 etter kollisjonen med et annet fartøy i 2015. Til tross for at store deler av baugen ble ødelagt, punkterte ingen av oljetankene. Foto: UK.GOV

Høyspentkabler vil antenne

En annen tidligere kaptein, som var med på føre tankskip gjennom Persiabukta under Iran-Irak-krigen, mener også at det ville ha vært stor fare for brann.

– Høyspentkabler i «Helge Ingstad» ville gnistre og antenne oljeatmosfæren, sier Arild Einar Syvertsen.

Han opplyser at vinkelen kollisjonen skjer i, vil være helt avgjørende for om det blir en oljelekkasje.

– Det er ikke sannsynlig at det ville ha gått hull på lastetankene dersom kursene var nesten helt motgående, mener Syvertsen.

Tankskip har en baug som beskytter godt mot sammenstøt i front. De første oljetankene ligger mange meter bak baugen.