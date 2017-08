Professor: For lett å ta opp fag etter videregående skole

– Tre år på videregående er nok tid for å ta disse fagene, sier Salvanes til NRK.



I Dagens Næringsliv onsdag sier professoren i samfunnsøkonomi at han er kritisk til at elever bruker flere år og store summer på å forbedre karakterer fra videregående skole.

Salvanes mener dagens system for opptak til høyere utdanning gjør at terskelen for å ta opp fag etter videregående skole er for lav:

– Systemet i dag gjør det for lett å tenke at «jeg tar det bare igjen etter videregående». Mulighetene for å ta opp igjen fag er jo ubegrensede, sier han.

– Men bør ikke folk som ikke har gode nok karakterer til å komme inn på det studiet de ønsker ha muligheten til å forbedre karakterene sine?

– Jo, selvsagt. Jeg mener ikke at man skal fjerne den muligheten – en kan ha en dårlig dag, eller være uheldig. Men nå har det vokst frem en hel industri som «tjener» på at systemet er slik det er. Det er jeg imot.

– FOR LAV TERSKEL: Professor i samfunnsøkonomi Kjell Gunnar Salvanes mener det er for lett å ta opp fag etter videregående. Foto: Helge Skodvin / Helge Skodvin

Etterlyser andre opptakskrav

Salvanes tror opptaksprøver for høyere utdanning, hvor man måler kunnskap i relevante fag, kan være med å begrense antallet som må ta opp fag.

– For å sette det litt på spissen: Det er ganske meningsløst at man i dag må gå til en privatist for å ta opp for eksempel KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk red. anm.) for å komme inn på eksempelvis ingeniørstudium, hvor helt andre fag er relevante, sier han.



I fjor meldte 71 020 personer seg til privatisteksamen i fag i videregående skole i Norge, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Siden 2009 har antallet som melder seg til privatisteksamen økt med 71 prosent, ifølge tallene:

Kom inn på drømmestudiet

Heidrun Eitungjerde Høyvik (21) er en av de som har tatt opp fag etter videregående. Hun har akkurat startet på medisinstudiet på Universitetet i Bergen.

– Nå har jeg kommet inn på drømmestudiet og det virker veldig lovende så langt, sier 21-åringen, som hadde sin første skoledag denne uken.

Etter å ha fullført videregående i 2014 brukte hun halvannet år på å ta ti eksamener som privatist på Bjørknes høyskole. Hun tok opp igjen fag fra videregående i tillegg til noen nye fag.

– På videregående gikk jeg på musikklinja, fordi det var det jeg ville da. Men jeg visste ganske tidlig at jeg ville søke medisin og at det var gode muligheter for å ta opp fag etter videregående.

MEDISINSTUDENT: Etter å ha tatt opp fag som privatist kom Heidrun Eitungjerde Høyvik inn på sitt drømmestudie. Foto: Privat

– Er det for lett å tenke at man kan ta opp fagene etter videregående i dag?

– Ja, det er kanskje litt for lett, og vi får jo pengestøtte i mange år. Vi er veldig priviligerte i Norge som har det slik. Men det er viktig å ha den muligheten. Ikke alle vet hva de vil når de går på videregående, sier Høyvik.

– I en del andre land er ikke opptaket utelukkende basert på karakterer, men for eksempel med intervju og motivasjonsbrev. Jeg mener det burde vært mer av det også i Norge, sier hun.

– Antallet er unødvendig høyt

Kunnskapsdepartementet er enige med NHH-professor Salvanes i at for mange tar opp fag etter videregående skole.





– UNØDVENDIG HØYT: Statssekretær Magnus Thue (H) i Kunnskapsdepartementet sier antallet som går opp til eksamen som privatister er unødvendig høyt. Foto: Marte Garmann

– Det er to viktige hensyn her. På den ene siden er det viktig at alle som trenger det får en ny sjanse. På den andre siden har Salvanes rett i at antallet som går opp som privatister er unødvendig høyt, sier statssekretær Magnus Thue (H).





Han sier de vil se nærmere på problemstillingen fremover.





– Hverken den enkelte eller samfunnet for øvrig tjener på at elever må ta opp igjen fag etter videregående. Dette er en problemstilling vi vil se nærmere på i tiden som kommer, sier Thue.