Professor: – Må forby de mest skadelige miljøgiftene som brer seg i våre dagligliv

Professoren sikter til en gruppe på 3000 kjemiske stoffer som går under samlebetegnelsen PFAS. Det er nå flere som tar til orde for å forby hele denne gruppen miljøgifter.

– Den cocktailen av miljøgifter som påvirker oss over mange år er svært skadelig. Derfor må vi nå forby de verste av dem, sier professor i toksikologi ved UiO Ketil Hylland, og fortsetter:

– Vi må tenke mye mer drastisk, vi må innføre et ekspertråd og si at disse miljøgiftene på kuttes. Konsekvensene er at de kan føre til at barn i mors liv utvikles feil.

Avslørte miljøgift

Miljøpartiet De Grønne har alt lagt frem forslag i Stortinget om å «arbeide for et nasjonalt forbud mot bruk av triklosan og alle typer perfluorerte stoffer i forbrukerprodukter som selges i Norge»

Per Espen Stoknes er stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. De har levert inn et forslag på Stortinget om å forby en type miljøgifter. Det skal behandles i mars 2018.

– Avsløringene om miljøgifter i emballasjen til McDonalds og Burger King bør få regjeringen til å våkne. Vi forventer at helseminister Bent og Høie og miljøminister Vidar Helgesen tar dette på alvor, sier Per Espen Stoknes, stortingsrepresentant fra MDG.

Påvist hos McDonalds

I en undersøkelse utført på oppdrag for miljøorganisasjonen Fremtiden i Våre Hender (FiVH), er det funnet miljøgift i emballasjen til hamburgeren på McDonald's og pommes frites-posen på både McDonald's og Burger King.

Hamburgeresken til McDonald's kom dårligst ut i undersøkelsen hvor Norsk institutt for luftforskning har testet emballasje for miljøgift fra ni hurtigmatkjeder. McDonald's sier de nylig har startet å fase ut miljøgift fra sine produkter. Foto: Truls A. Antonsen / NRK

– Som å sprayimpregnere emballasjen, tørke av og putte maten oppi, sier seniorforsker Linda Hanssen ved Norsk institutt for luftforskning som har undersøkt produktene.

I en tilsvarende undersøkelse av emballasje hos 13 fast food-kjeder i Danmark i mars i år er det også alarmerende funn i flere tilfeller. Forskere konkluderer med at giften øker risikoen for spontanabort og kan påvirke immunforsvaret.

Framtiden i våre hender mener det gjøres for få konkrete undersøkelser. Derfor har de tatt initiativet til undersøkelsen av emballasje i fast food-kjeder.

Anja Bakken Riise er leder i Framtiden i våre hender, og har tatt initiativ til å undersøke emballasjen i fast food-kjeder. Foto: Renate Madsen

– Vi har grunn til å tro at matemballasje og andre produkter kan inneholde flere PFAS-forbindelser enn de som har blitt påvist, sier leder Anja Bakken Riise i FIVH.

Her er en liste fra Miljødirektoratet/Er det farlig.no, over hvor miljøgiften PFAS kan finnes:

Impregneringsmidler til tekstiler, sko og lignende

Tekstiler (allværstøy, votter, parkdresser, sko, tepper og duker)

Utendørstekstiler (utemøbler og markiser)

Maling og lakk

Bonevoks og polish

Slipp-belegg (Teflon og lignende, for eksempel i kjeler, stekepanner og kakeformer)

Glansemiddel til oppvaskmaskin

Matemballasje

Mat- og bakepapir

Gjenbruksunderlag til steking og baking

Tanntråd (!)

Brannskum

Skismøring

Sykkelsmøring

Elektronikk

Mangler forbud

Selv om forskere, miljøforkjempere og mange politikere mener miljøgift kan få negative konsekvenser for helsen vår, og er miljøskadelig, er det ikke i dag ulovlig med miljøgift i matemballasje i Norge.

– Det er vondt å tenke på at vi helt unødig har utsatt oss selv og barna våre for giftstoffer og helserisiko i årevis, sier Per Espen Stoknes i MDG.

Marketing manager i Burger King, Heidi Moss sier i en kommentar at de holder seg innenfor myndighetenes krav, men tar resultatene av undersøkelsen på alvor.