Professor: – Jeg tror vi har fått en litt høyere importsmitte enn nødvendig

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– På sett og vis må jeg si at jeg blir litt sjokkert, sier Ørjan Olsvik.

Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi på Norges arktiske universitet (UiT). Han mener forslaget Helsedirektoratet la frem lille julaften var «grundig» og «moderat».

Helsedirektoratet vurderte da å endre covid-19 forskriften slik at alle innreisende til Norge måtte bestille koronatest innen 24 timer: Den første smakebiten på obligatorisk testing i Norge. Folkehelseinstituttet (FHI) kunne imidlertid ikke støtte forslaget, viser et dokument NRK har fått innsyn i.

– Jeg synes forslaget var veldig godt, og jeg blir litt skuffa over at det ikke ble gjennomført, sier Olsvik.

Direktør i FHI, Camilla Stoltenberg sier at hun egentlig ikke forstår hva Olsvik mener.

– Diskusjonene gikk på hva som var den mest effektive måten å stoppe importsmitte på. Vi var opptatt av at karantene er obligatorisk ved grensen. Vi tenkte at det kunne vi få til en forsterkning av umiddelbart. Og så måtte vi bruke noe mer tid for å utrede obligatorisk testing ved grensen, som vi var for, men det krever veldig mye mer, sier Stoltenberg til NRK.

Mener det ikke var inngripende

For det første mener Olsvik at FHI, som fikk to timer på seg til å vurdere Helsedirektoratets strakstiltak, burde bedt om mer tid dersom de ikke rakk å vurdere det tilstrekkelig.

– De tar et forbehold i tilsvaret. Naturligvis burde de bedt om mer tid hvis de mente de ikke hadde nødvendig kompetanse til å avgi svar i løpet av to timer. Men du kan ikke si at du ikke har gjort en skikkelig vurdering og samtidig gi et svar.

FHIs innvendinger mot strakstiltaket gikk blant annet ut på at det kunne være inngripende. «Vi har i norsk helsetjeneste tradisjon for at testing skal være frivillig; det er også smittevernlovens prinsipp», skriver FHI i sitt svar lille julaften.

Professor i medisinsk mikrobiologi, professor Ørjan Olsvik, mener FHI svarte på sviktende grunnlag. Foto: Tonje Hareland / NRK

Olsvik mener derimot at forslaget la opp til en liten innskjerping for å sikre seg bedre mot importsmitte.

– Det var ikke mye ressurser som skulle brukes på dette, for man må teste disse menneskene uansett. Dette var bare et krav om at du skal teste deg så fort som mulig og bestille time. Jeg synes ikke det var et stort inngrep i folks frihetsmarginer, sier Olsvik.

Han viser til at flere arbeidsinnvandrere allerede måtte la seg teste på dag 3 og dag 7 av karantenetiden, og at det var kjent at det flere ville reise inn til Norge i romjula.

– Sterk undervurdering av kommunene

Videre stilte FHI spørsmål ved om kommunene hadde tilstrekkelig kapasitet til å ta imot testbestillinger i juledagene og gjennomføre testingen.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg mener det har vist seg at det tar tid å få på plass obligatorisk testing. Foto: NRK

Også dette mener Olsvik var en feilvurdering.

– Veldig mye av smittevernlovens tiltak er basert på det kommunale helsevesenet og deres ansvar i slike sammenhenger. Jeg tror det er en sterk undervurdering av kommunene og kommunenes regionale funksjoner sett fra Geitmyrsveien, sier Olsvik om FHIs bekymringer.

– Hva slags konsekvenser, om noen, tror du det har hatt at forslaget ikke ble innført 23. desember?

– Jeg tror vi nok har fått en litt høyere importsmitte enn nødvendig. Jeg tror vi kunne fått en litt bedre smittevernrate, ikke nødvendigvis fordi vi hadde oppdaget så veldig mange, men fordi vi hadde fortalt de som kommer at det ikke er frivillig, sier Olsvik.

På nyttårsaften varslet regjeringen at obligatorisk testing skulle innføres fra 2. januar. Det faglige grunnlaget for beslutningen var FHIs og Helsedirektoratets nye svar 29. desember, der FHI gav betinget støtte til forslaget.