Beate Sjåfjell er jussprofessor ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun mener at Norges Banks håndtering av ansettelsen av ny sjef i Statens pensjonsfond utland, det såkalte oljefondet, står til stryk.

Hun mener det enkleste hovedstyret i Norges Bank nå kan gjøre, er å få Nicolai Tangen til å akseptere endrede vilkår for ansettelsen som sjef i oljefondet.

I klartekst betyr det å selge seg ut av fondene sine i AKO.

– Slik jeg vurderer det, har omdømmet både til sentralbanken og til oljefondet blitt svekket. Det vi trenger nå, er en ny sentralbanksjef og en annen oljefondssjef enn den som etter planen skal tiltre, sier Sjåfjell til NRK.

Det betyr i praksis at både sentralbanksjef Øystein Olsen og påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen byttes ut.

KRITISK 1: Professor Beate Såfjell mener Øystein Olsen og Nicolai Tangen bør byttes ut. Foto: Arild Sandsvik / NRK

Schjelderup: – Dårlig håndtert fra dag én

Også Guttorm Schjelderup, professor, ved Norges Handelshøyskole, mener situasjonen Norges Bank nå står overfor er svært uheldig.

– Saken har vært håndtert veldig dårlig fra dag en, sier Schjelderup.

Han peker på at:

styret i Norges Bank startet prosessen med å finne ny oljefondssjef med å ikke ta Tangen inn på søkerlista. Det var, etter Schjelderups syn, et brudd loven.

styret i Norges Bank undervurdert kravene som både det politiske miljøet og allmennheten stiller til en ny sjef for oljefondet.

– Man har på en måte gjort blunder på blunder, og både hovedstyret og sentralbanksjefen er svekket, sier Schjeldrup til NRK.

Han sier sentralbanksjef Olsen og hovedstyret i Norges Bank kanskje kan redde eget skinn dersom de følger kravene Stortingets finanskomite kom med på fredag.

De krever at:

lederen for oljefondet ikke kan ha noen eierskap eller interesser som kan skape, eller fremstå å skape, interessekonflikter som kan svekke tilliten og omdømme til oljefondet.

en sjef av oljefondet ikke kan ha eierskap eller interesser som svekker, eller kan svekke oljefondet sitt arbeid knyttet til skatt og åpenhet.

dette er forhold som må bli avklart før tiltredelse av ny sjef i oljefondet.

– Hvis de ikke gjør det, tror jeg løpet er slutt for både hovedstyret og Olsen, sier Schjeldrup.

KRITISK 2: Professor Guttorm Schelderup sier hovedstyret i Norges Bank må levere på Stortingets forventninger. Foto: NRK

Møte i hovedstyret mandag

Allerede fredag sa sentralbanksjef Olsen at de tar signalene fra Stortinget på største alvor.

– Det er bakgrunnen for at vi, selv vi i utgangspunktet hadde en klar formening om at det avtaleverket som var på plass var tilstrekkelig, møtes igjen med sikte på å bidra til å finne en løsning som sikrer stabile rammevilkår og en bred tillit til fondet og Tangen.

Hovedstyret i Norges Bank skal møtes mandag ettermiddag for å drøfte Tangen-saken og den krevende situasjonen.