Professor ønsker nytt ord for «skambein»

I kjølvannet av at Norsk Leksikon endret ordet «jomfruhinne» til «skjedekrans» har det kommet forslag på at ordet «skambein», som er en del av underlivet, blir fornyet.

Professor, forskningsleder og overlege Anne Cathrine Staff ønsker alle organnavn velkommen, som objektivt beskriver en funksjon som ikke er feil eller nedlatende. Foto: Øystein H. Horgmo

– Det er nedlatende og diskriminerende. For beinet har jo ikke noe med skam å gjøre. Det er i bruk når man har sex men det er helt meningsløst å kommunisere at det har med skam og skyld å gjøre, sier professor og forskningsleder ved kvinneklinikken på Universitetet i Oslo, Anne Cathrine Staff.

Skam

Ifølge Staff er det stort sett hos kvinner ordet «skambein» blir brukt. Kvinner kan ha smerter og plager med skambeinet i forbindelse med fødsler. Mannen har som regel ikke noe problem knyttet til det.

– I undervisning og mellom fagfolk brukes ofte det latinske ordet «os pubis» om skambeinet. Men når det for eksempel skal forklares til en pasient om et inngrep i området brukes ordet «skambein», sier hun.

Staff mener at det ikke bør være noen grunn til at vi i dag ivaretar et ord som er tynget med skam tilknyttet underlivet. Hun mener det ville hjulpet om språkrådet kunne gå foran og finne et annet ord for «skambein».

Underlivsbein

Seksjonssjef ved Språkrådet, Daniel Ims, viser til at man i flere store medisinske leksikon finner ordet «underlivsbein» i stedet for «skambein». Derfor så ser de ikke på det som aktuelt å etablere enda et alternativ ord.

Når NRK påpeker at ordet «underlivsbein» ikke eksisterer som et ord hos Språkrådets ordbøker, svarer han:

– Vi danner hele tida nye ord på norsk, og det er ikke slik at ord må stå i ordbøkene for å kunne brukes. Det er motsatt: Ord må være i bruk for å kunne stå i ordbøkene. Derfor vil allmennordbøker alltid henge litt etter, og dette ordet er relativt nytt, sier Ims.

Seksjonssjef i Språkrådet, Daniel Ims, sier at det kan tiår og endre et ord, eller en betegnelse. Foto: Moment Studio

Men hvorfor ikke bare endre?

– Alle slike endringer må forankres i fagmiljøer og andre brukergrupper først. De er alltid velkommen til dialog for å finne et nytt ord for skambein, sier han.

Gode grunner til å endre

Nestleder ved Norsk gynekologisk forening, Stine Andreasen, støtter forslaget. Hun sier det er noen pasienter som reagerer på ord som de opplever som nedlatende.

Nestleder i Norsk Gynekolog forening støtter forslaget men sier at ordet "underlivsbein" heller ikke noe godt alternativ, fordi det blir for udefinert hvilket bein det gjelder. Foto: UiT

Språkrådet er enig i at det i noen tilfeller kan være gode grunner til å endre ord som skaper skamfulle negative assosiasjoner.

– Ordet jomfruhinna skaper misvisende språkbruk til jomfru. Ordet skam tilknyttet underlivet er jo også uheldig, selv om det ikke skaper så direkte misforståelse som det jomfruhinna gjør avslutter Ims.

Språkforsker Helene Uri sier selve ordet skam henger språkhistorisk sammen med et hauggammelt indoeuropeisk ord som man mener betyr å dekke seg til, en like hauggammel måte å vise skam på.

Les også: Mener Finansdepartementet bryter egne språkregler