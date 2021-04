Professor om politiets Solberg-bot: – Har ikke forstått innholdet i grunnlovsparagraf

«Selv om loven er lik for alle, er ikke alle like».

Dette var et av politiets hovedpoeng da de på en pressekonferanse fredag argumenterte hvorfor de gir statsminister Erna Solberg en bot på 20.000 kroner etter bursdagsfeiringen på Geilo.

Det var NRK som avslørte i mars at statsministeren hadde samlet flere enn ti personer ved to ulike anledninger under bursdagsfeiringen på Geilo.

Det at Solberg er statsminister er utslagsgivende for at hun får boten, forklarte politiet på pressekonferansen.

– Solberg er landets fremste tillitsvalgte. Politiet vurderer det derfor som riktig å reagere med straff. Solberg er derfor ilagt en bot på 20.000 kroner, konkluderte politimester Ole B. Sæverud.

Jurister kritiske

Alf Petter Høgberg er professor ved institutt for offentlig rett ved Universitet i Oslo.

Han viser til en uttalelse han har lagt ut på Facebook. Om politiet formulering «selv om loven er lik for alle, er ikke alle like», skriver Høgberg:

– Her viser politiet at det ikke har forstått innholdet av Gunnlovens § 98 første ledd. Det å være statsminister har ingenting med et eventuelt brudd på koronaforskriften å gjøre, så ingen relevant forskjell som begrunner strafferettslig forskjellsbehandling er påpekt.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen har tidligere vært tydelig på at han mener statsministeren gjorde et «klart og utvilsomt brudd på loven» under oppholdet på Geilo.

Den gangen sa han at han forventer at Solberg fikk bot.

Likevel er han overrasket over utfallet av politets etterforskning.

– Hun bøtelegges fordi hun er statsminister. Det er drøyt. Likhet for loven må gå begge veier, sier jusprofessoren i en uttalelse.

Han reagerer på at ektemannen og Solberg straffes ulikt.

– At Solberg straffes hardere enn Sindre Finnes er derimot komplett uforståelig fra en juridisk synsvinkel, sier Marthinussen, som legger til at han ellers synes politiet har vurdert saken klokt.

GEILO: Restauranten, der familien til Solberg spiste middag, ligger her i Geilo. Foto: Caroline Utti / NRK

Kritisk til begrunnelse om uklare regler

Høgberg er også skeptisk til måten politiet har argumentert rundt uklare regler i koronaforskriften på.

– Det ble hevdet at straffeansvar for sammenkomsten i leiligheten ikke er aktuelt som følge av uklare regler. Vi har ingen uttrykkelig regel i norsk strafferett om at rettsanvendelsestvil skal komme mistenkte til gode. Høyesterett sier tvert imot at også straffebelagte regler må tolkes. De aktuelle regler rammer imidlertid ikke forholdet. Altså feil begrunnelse fra politiet, men tilfeldigvis rett resultat, skriver Høgberg.

Høgberg sier restauranten hadde rett til å servere langt flere gjester samtidig enn den serverte da familien til Solberg var der, og at det skjedde ved separate bord.

Professoren mener det da er «merkelig å snakke om mulig straffeansvar for restauranten».

Høgberg skriver også:

– Det er ikke påtaleunnlatelse for medarrangør og velvillighet i forhold til øvrige gjester som eventuelt begrunner bortfall av straffeansvar her for restaurantbesøket, men manglende arrangement. Det at flere samles på et offentlig sted/tilgjengelig for allmenheten, f eks på toget til Bergen, gjør ikke togturen som sådan til et arrangement. Ellers lovlig adferd må med andre ord inneholde et kvalifiserende element før ordlydens vilkår om «arrangement» kan anses oppfylt.

– Hva som eventuelt gjør ellers lovlig atferd ulovlig her, fremstår som en gåte etter pressekonferansen. Men det kan selvsagt være at politiet tilbakeholder informasjon om kvalifiserende element her, skriver Høgberg.

BURSDAGSFEIRING ENDTE I ETTERFORSKNING: Feiringen til Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes på Geilo i februar ble til slutt en sak for politiet. Foto: Skjermdump Instagram

Erna Solberg: – Kommer til å betale boten

Statsministeren selv har gjentatte ganger beklaget hendelsen, og kommenterer fredag politiets avgjørelse slik:

– Jeg tar politiets avgjørelse til etteretning. Tidligere har jeg sagt at hvis restaurantbesøket blir fulgt opp med bøter, så skal vi selvsagt gjøre opp for oss. Jeg beklager det som skjedde og kommer til å betale boten, sier statsminister Erna Solberg.

Ektemannen Sindre Finnes, som selv altså slapp bot, vil ikke si noe om saken nå.

– Jeg har ingen kommentar, sier Sindre Finnes til NTB. .

Frp-leder Siv Jensen sier hun tar til etterretning at statsminister Erna Solberg (H) får 20.000 i bot etter 60-årsfeiringen på Geilo.

– Vi tar til etterretning at politiet har valgt å ilegge statsministeren et forelegg for brudd på regelverket. Det beviser at det ikke er noen forskjell på hun som lager regelverket og vanlige folk, det skal det heller ikke være, sier Jensen.

Arbeiderpartiet har bedt om innsyn i dokumenter som er sendt mellom departementer i saken.

– Begrunnelsen for å ikke gi innsyn var at Statsministerens kontor (SMK) ikke ville forstyrre en pågående etterforskning. Nå som etterforskningen er over, forventer jeg at Solberg setter en stopper for hemmeligholdet, sier Cecilie Myrseth (Ap) til NTB.