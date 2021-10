Lederne for skatteadministrasjonene i de nordiske landene er samlet til sin årlige konferanse på Bornholm i Danmark.

Møtet startet tirsdag morgen og varer til onsdag. Skattedirektør Nina Schanke Funnemark sier hun ikke vil avsløre den konkrete agendaen for møtet.

– Men vi som deltar her på konferansen har kjent til Pandora-dokumentene gjennom media siden de ble omtalt søndag og har diskutert informasjonen som er kommet fram, sier Funnemark på telefon fra Danmark.

Skjulte formuer

Verdensnyheten ble kjent søndag, og de skjulte formuene og forretningene til rundt 35 nåværende og tidligere statsledere er avslørt gjennom en stor dokumentlekkasje kalt «Pandora Papers».

Fakta om Pandora-dokumentene Ekspandér faktaboks 600 journalister fra 150 mediehus over hele verden har det siste året samarbeidet om å granske nær 12 millioner lekkede dokumenter om hemmelige selskaper og skjulte formuer.

Tilgang til de lekkede dokumentene har de fått gjennom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), som er en ideell nyhetsredaksjon basert i Washington DC med et nettverk av gravejournalister over hele verden.

ICIJ opplyser at kilden ikke har stilt noen betingelse for å gi ICIJ tilgang til dokumentene.

Journalistene har funnet 35 nålevende og tidligere statsledere, mer enn 300 politikere og offentlige tjenestemenn og 130 dollarmilliardærer som har plassert penger eller drevet forretninger fra steder kjent for lav skatt og mye hemmelighold.

Hovedbolken av dokumentene stammer fra tidsrommet 1996 til 2020, og fra 14 ulike advokatfirmaer, formuesforvaltere og rådgiverselskaper. Kilde: Aftenposten / E24

Aftenposten og E24, som har jobbet med Pandora-saken her til lands, har funnet over 300 nordmenn i de lekkede dokumentene. Blant dem er frisører, redere, yrkessjåfører, advokater og investorer. De fleste eier anonyme selskaper i skatteparadis og har verdier der.

For fem år siden i 2016 skjedde en lignende lekkasje under Panama -avsløringene. Som følge av saken har Skatteetaten jobbet med til sammen 83 saker, hvor 78 av dem er ferdigbehandlet.

Det ble funnet et skattegrunnlag på 283 millioner kroner som må skattes av. Disse millionene besto av formue på 218 millioner og en inntekt på rundt 64 millioner.

Å plassere verdier i skatteparadiser er i seg selv ikke ulovlig. Samtidig kan verdier som flyttes utenlands, redusere et lands skatteinntekter.

Hemmelighold kan åpne for ulovlige pengestrømmer i form av skatteunndragelser, korrupsjon og hvitvasking.

Tett samarbeid

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark understreker at skatteadministrasjonene i de nordiske landene har et utstrakt samarbeid blant annet om å avdekke skatteunndragelser.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark vil samarbeide med nordiske kolleger og skattedirektoratets internasjonale nettverk for å kartlegge og sammenstille informasjonen som er kommet fram i Pandora-dokumentene. Foto: Andreas A. Vatnøy, Skatteetaten

– Hvordan har Pandora-avsløringene preget møtet?

– Vi har diskutert informasjonen i media, hvordan dette kan fungere forebyggende og bidrar til jobben vi gjør for å avdekke saker som kan dreie seg om skatteunndragelser.

Professor ved Norges Handelshøyskole, Tina Søreide sier til NRK at det er bra at de nordiske landene samarbeider.

– Dette er umulig å håndtere alene. Uansett hvor gode systemene i Norge er, så er de ikke gode nok fordi vi er en del av et internasjonalt finansielt system, sier Søreide.

Søreide håper samarbeidet mellom de nordiske landene kan bidra til å gjøre noe med tilretteleggingen av og akseptert for å plassere formuer i skatteparadis.

– Det er mange som sier at dette ikke er ulovlig, men kanskje bør man tenke annerledes om saken, sier hun, og legger til:

– En ting er hva som er lovlig, men problemet her er at vi ikke klarer å regulere effektivt det som skader samfunn. Da blir det snevert å tenke at det man ikke kan straffes for, er greit, sier Søreide.

Professor ved Norges Handelshøyskole Tina Søreide sier vi må ta avstand fra hemmelighold og få opp det etiske ambisjonsnivået. Foto: Christian Lura

– Det etiske ambisjonsnivået må opp

Pandora-avsløringene er en sikkerhetspolitisk sak, sier Søreide, fordi hemmeligholdet betyr at politiske ledere kan komme unna med korrupsjon og tyveri av statlige midler.

– Dette gjør det mer attraktivt å beholde makt og fører til at noen ledere beveger seg i autoritær retning og lar demokratiet undergraves. Slik kan finansielt hemmelighold svekke viktige verdier, utover de økonomiske tapene, sier Søreide.

– Vi må ta avstand fra hemmelighold. Det er ikke nødvendigvis greit, selv om man ikke kan straffes for det. Det etiske ambisjonsnivået må opp, sier Søreide.

Bevisstgjøring

Norge har mindre utfordringer med hemmelighold enn andre land, som for eksempel Tyrkia, Russland eller Aserbajdsjan, og derfor mener Søreide det er ekstra viktig at vi legger press på andre land for internasjonale løsninger for eksempel gjennom FN, OECD og EU.

– Hva er det meste alvorlige som har kommet fram i Pandora-dokumentene så langt, mener du, Funnemark?

– Først og fremst er dette viktig for å bevisstgjøre alle om hva som skjer. Også er den største utfordringen ved bruk av skatteparadiser hemmelighold. Så vet vi av erfaring at det er flere grunner til å ha verdier i skatteparadiser, og at noen bruker det for å skjule inntekter og formue, og det er de sakene vi følger videre.

Funnemark sier det er for tidlig å si om det er nødvendig å bringe inn politiet og Økokrim i det videre arbeidet, men at de vet fra tidligere lekkasjer at dette er saker som de ser på nærmere.

– Og så vet vi at det er saker som har vært innrapportert, der alt har vært gjort riktig. Eller det har vært saker der nordmenn ikke har vært skattepliktig til Norge. Så hver enkelt sak i alle tilfeller som skatteetaten behandler, krever en individuell vurdering, sier Nina Schanke Funnemark.