– Jeg har aldri målt kolesterolet mitt.

Det sier nybakt tvillingpappa Jon Magnus Frostad Haakonsen, på trilletur ned Akerselva i Oslo. Han legger til at han nå har planer om å få det sjekket:

– Ettersom jeg har bikka 40 og blitt firebarnsfar, så må jeg ta litt vare på helsa.

Haakonsen er med andre ord en ganske typisk nordmann. Få sjekker kolesterolet før de er mellom 40 og 50.

Alt for seint

FORESLÅR TESTING: Andre europeiske land kartlegger allerede kolesterolnivåene på barneskolebarn. Det bør vi også gjøre, mener ernæringsprofessor Kristi Holven Foto: Kai Rune Kvitseid

I over 25 år har ernæringsprofessor Kirsti Holven forsket på kolesterol. Hun mener vi gjør for lite for å unngå at barn får problemer med høyt kolesterol, som de vil slite med som voksne. Hun tar nå til orde for mer testing slik de gjør i Slovenia og Kroatia:

– Det er noen land i Europa som allerede har innført kolesterolmålinger i forbindelse med skolestart. Og det er noe jeg mener at Norge også bør gjøre.

ÅREFORKALKNING: Illustrasjon av blodåre i ulike stadier av åreforkalkning. Nærmest i bildet er blodåra uberørt, mens eksemplene innover i bildet tettes mer igjen av kolesterol. Til slutt kan blodårene bli tett og man har økt risiko for hjerteinfarkt. Foto: Kai Rune Kvitseid

Mye av kolesterolet samles nemlig opp i blodårene allerede fra vi er barn. Hensikten med å teste tidlig, er å kunne gi foreldre veiledning og oppfordre til små endringer i matvaner. Det kan få stor betydning når barna blir voksne. Holven sier det kan være mye å vinne på å gjøre enkle grep:

« Det kan f. eks være å bytte ut lettmelk med skummetmelk, unngå for mye bearbeidede produkter, bytte ut kjøttdeig med karbonadedeig.»

Linda Granlund er divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. Hun sier de følger med på diskusjonen som er i fagmiljøene, men at det er for tidlig å ta stilling til en nasjonal testing av alle barn for kolesterol nå:

AVVENTENDE: Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Linda Granlund mener det må være en høy terskel for å innføre testing av kolesterol for alle barn Foto: Kai Rune Kvitseid

– Det er jo generelt en høy terskel for å innføre nye screeningsystemer. Dersom vi skulle gått videre med det, måtte det vært en grundig utredning som så på både fordelene og ulempene med det, så det har vi ikke tatt stilling til per i dag.

Høyt kolesterol Ekspandér faktaboks Høyt kolesterol øker risikoen for få hjerteinfarkt og hjerneslag.

Det finnes flere typer kolesterol. Når kolesterolet er bundet til molekylet LDL, omtales det ofte som "det dårlige kolesterolet".

Røyking, høyt blodtrykk, overvekt og diabetes er risikofaktorer for å utvikle hjerte- og karlidelser og bør sees i sammenheng med kolesterolnivåene.

Hos noen kan det ofte være nok med kosthold- og livsstilsendringer for å få kolesterolet i balanse.

Matvarer som er gunstive for lavt kolesterol er meieriprodukter med lavt fettinnhold, magert kjøtt, fisk, matvarer med høyt fiberinnhold, frukt, grønnsaker, nøtter, bønner og grovt brød Kilde: helsenorge.no

Tvillingpappa Jon Magnus Frostad Haakonsen tror han ville takket ja, hvis det etter hvert ble et tilbud om å teste barnas kolesterolnivå:

Foto: Kai Rune Kvitstein

– Jeg syns det høres veldig fornuftig ut.