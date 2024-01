– Grunnen til at prisane på matvarer har auka er samansett. Du har det du kan kalla dei gode grunnane, men så har du også grunnar som ikkje er så opplagde.

Det seier Bent Sofus Tranøy som er professor i statsvitskap ved Høgskolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania.

I desember i 2022 sa kjelder til NRK at prisane kom til å auka med opp mot 10 prosent frå 1. februar 2023. Tidlegare var det vanleg at butikkjedene auka prisane 1. februar og 1. juli, men det har Konkurransetilsynet vore kritiske til.

No viser altså dei ferske SSB-tala at matvareprisane nettopp auka med 10 prosent i 2023. Det er den høgaste prisveksten på over 40 år.

Peikar på matvaregigantane

Dei gode grunnane til auke i matvareprisar er dei som kjem frå omgivnadane, seier professoren.

Dette er til dømes straum- og energiprisar, svak valutakurs og renteaukingar.

Dei grunnane som ikkje er like opplagde, kjem av det han kallar strukturen i daglegvaremarknaden.

– Det handlar berre om tre stykke dette her. Norgesgruppen, Coop og Rema. Dei følgjer kvarandre tett, seier han.

Dei tre daglegvarekjedene har vore under etterforsking sidan 2018 av Konkurransetilsynet. I 2020 varsla tilsynet ei bot på 21 milliardar kroner. Dei meiner kjedene har samarbeida på ein måte som gjer maten dyrare enn den elles ville ha vore.

Frukt og grønsaker er blant matvarene som auka mest i pris i 2023. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Tranøy meiner at matvaregigantane ser sitt snitt til å auka prisane på matvarene når inflasjonen er høg.

– Dei bruker dette som eit moglegheitsrom, seier han.

Professoren kallar konkurransesituasjonen problematisk, og meiner at matvarekjedene kunne gjort mykje for å hindra prisveksten på 10 prosent.

– Dei kan gjera meir, men vil ikkje. Deira fremste mål er jo eiga lønnsemd, seier han.

Daglegvarekjedene er ueinige

I 2022 hadde Norgesgruppen eit resultat før skatt på 3,6 milliardar. Resultatet til Rema 1000 før skatt var på 2,5 milliardar. Coop sitt resultat før skatt var på 576 millionar.

Coop meiner at Tranøy tar feil ved å hevda at dei nyttar situasjonen til å skru opp prisane.

– Coop har ikkje auka prisane meir enn det vi måtte for å kompensera for auka prisar frå leverandørane våre, seier Harald Kristiansen som er kommunikasjonsdirektør i Coop.

Også Rema 1000 er ueinige i Tranøy.

– Vi har på ingen måte auka våre marginar. Marginane våre har vore på mellom 3 til 4 prosent, heilt sidan vi etablerte lågpris i Noreg tilbake i 1979. Dette er langt lågare i enn i mange andre bransjar, seier Line Aarnes, kategori- og innkjøpsdirektør i Rema 1000.

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen Stein Rømmerud svarar slik:

– Eksperten tar feil. Han har ikkje belegg for desse påstandane. Vi hadde ein resultatmargin på 2,9 prosent første halvår, og vi har aldri tidlegare opplevd like kraftig prisauke frå leverandørane.

Lågare prisauke i 2024

Matvareforskar Ivar Pettersen i Alo Analyse seier dei høge matvareprisane gjer det meir nødvendig enn tidlegare å sjå på alternativ til dei varene vi pleier å kjøpa.

Enkelte matvarer har auka med over 20 prosent det siste året. Fryst fisk, sukker og frukt og grønsaker er blant varene som har auka mest i pris.

Matvarene som økte mest i pris i 2023 Årsendring (prosent) 2023 Sukker 24.1 Fryst fisk 20.1 Olivenolje 19.9 Fersk og kjølt fisk 18.6 Svinekjøtt 17 Tørket, røkt eller saltet fisk og sjømat 15.6 Frisk eller kjølt frukt 15.5 Friske eller kjølte grønnsaker unntatt poteter og andre knollvekster 15.3 Kakao og sjokoladepulver 14.4 Fryste grønnsaker unntatt poteter og andre knollvekster 14.2 Andre kornprodukter 13.3 Poteter 12.9 Mel og andre kornprodukter 12.7 Pastaprodukter og couscous 12.3 Konservert frukt og fruktbaserte produkter 12.2 Andre spiselige oljer 12.1 Kaffe 12.1 Frokostkorn 12 Storfe- og kalvekjøtt 11.8 Brød 11.2

– Det er litt lett å stira seg blind på desse veldig høge prisaukingane. Noko sjømat har stege med over 20 prosent, mens andre typar sjømat har stege med 5–6 prosent, seier han.

Matvareforskaren trur prisauken på mat kjem til å vera langt lågare i 2024. Han peikar mellom anna på at internasjonale råvareprisar har falle kraftig.

– Eg forventar at vi ligg på ein matprisauke neste år på halvparten eller under halvparten av det vi har sett dei siste 12 månadene, seier han og legg til:

– Men viss vi ender på 4 prosent auke, er det framleis høgt i historisk samanheng. Vi skal lenger ned før for eksempel Noregs Bank er heilt fornøgd.