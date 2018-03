Problemene fortsetter i Finnmark: Ny vei tatt av snøskred

Nødetatene rykket ut til Kvalsund i Finnmark etter melding om et snøras over RV 94 ved Stallogargotunnelen.

Politiet varslet om snøraset ved 11.30-tiden fredag formiddag.

En bil med tre personer ble delvis tatt av snøskredet, men ingen ble skadd.

NYTT SNØSKRED: En bil med tre personer ble delvis tatt av snøskredet i Kvalsund i Hammerfest. Ingen av dem er skadd. Skredet er ifølge politiet cirka 300 meter bredt. Foto: Eskil Wie Furunes

Ifølge veitrafikksentralen skal det ha vært flere biler i området da det 300 meter brede raset gikk, men ingen biler skal ha blitt fanget i snømassene.

Veien har ikke tidligere vært stengt.

– Strekningen har ikke vært stengt tidligere. Snøskredfaren ble ikke vurdert som alvorlig der, sier trafikkoperatør Synnøve Lukkassen til NRK.



JOBBER: Politiet varslet om snøskredet ved 11.30-tiden fredag. RV94 ved Stallogargotunnelen hadde tidligere ikke vært stengt. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Uvær og snøras preger fortsatt store deler av Troms og Finnmark fredag formiddag. Statens vegvesen er nå ute og flyr med helikopter for å skaffe seg en oversikt over antall skred som har gått over veiene i de utsatte områdene.

Været i de nordligste fylkene har blitt bedre, men fortsatt er flere veier stengt som følge av ras- og rasfare.

STENGT: Ca. 20 veistrekninger var stengt fredag formiddag. Foto: Skjermdump vegvesen.no

– De aller fleste veiene som var stengt i går er fortsatt stengt i dag, sier trafikkoperatør Kristin Jullumstrø i veitrafikksentralen i Region nord.

De veiene som har blitt gjenåpnet i dag var de som var stengt på grunn av uværet i går.

Veistrekningene hvor det foreligger rasfare holdes fortsatt stengt. Jullumstrø oppfordrer folk til å sjekke veimeldingene før de skal ut i bil, og om å ta med seg varme klær, mat og drikke.

– Det er en fortløpende vurdering om veier må stenges eller om de kan gjenåpnes, sier hun til NRK.

Stor skredfare

Det har allerede gått flere skred i Troms og Finnmark de siste dagene. Torsdag kveld mistet en 35 år gammel mann livet etter å ha blitt tatt av et snøskred i Kildal i Nordreisa i Troms.

Bygda Oldervik ble isolert og strømløs etter et at det gikk et snøskred onsdag kveld.

Heidi Bakke Stranden, vaktleder i snøskredvarslingen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier at snøskredfaren i Troms og Finnmark er fortsatt er stor.

– Vi har fremdeles stor snøskredfare i Troms og Finnmark og det har gått skred flere plasser, sier Stranden.

NIVÅ 4: Grafikken fra snøskredvarslingen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser hvor snøskredfaren er størst. Foto: Skjermdump varsom.no

Vaktlederen sier at de mest utsatte områdene er vest i Finnmark og nord i Troms. Snøskredfaren er nå så stor i disse områdene at NVE forventer at det vil gå flere skred.

– Når det er stor snøskredfare, slik det er i Troms og Finnmark nå, betyr det at vi venter det kan gå noen store, naturlig utløste skred. Det er lett for skiløpere og de som ferdes i fjellet å utløse skred, sier hun til NRK.

NVE ber folk holde seg unna skredterreng og utløpssoner for skred.

– Så lenge man holder seg unna 30-gradershellinger og holder god avstand til de, så skal man kunne ha det morsomt på ski, selv om det ikke er veldig bratt, sier Bakke Stranden til NRK.

– Så vårt klare råd i denne situasjonen er at folk må holde seg unna skredterreng, og også utløpssoner for skred.