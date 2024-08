– Jeg ble veldig frustrert. Jeg brukte masse tid på å prøve å ringe legekontoret, var inne på Helsenorge, og kjørte til og med til legekontoret.

Det forteller Eline Jensrud, som etter flere forsøk for å komme i kontakt med legekontoret ikke så noen annen løsning enn å gå til privat lege hos Aleris.

Det var ikke aktuelt å vente lenger med å få legehjelp. En konsultasjon hos en allmennlege i Aleris koster 1460 kroner.

– Jeg er ressurssterk og kan søke andre løsninger, men det er ikke alle andre som kan det. Og jeg syns en hel sommer uten å ha et tilstrekkelig tilbud er ... ja, jeg syns det er litt dårlig.

NRK har vært i kontakt med legekontoret, som bekrefter at de hadde stengt ti dager i siste halvdel av juli på grunn av ferieavvikling.

– Vi prøver å forberede pasientene så godt vi kan, og har avtaler med nabokontoret. Men det er alltid beklagelig når pasienter ikke får den hjelpen de trenger.

Dobbelt så mange pasienter

Administrerende direktør i Aleris, Anita Tunold. Foto: William Jobling / NRK

Det finnes ingen statistikk over sommerstengte legekontor og pågangen der, men flere av de private legekontorene NRK har vært i kontakt med forteller om ekstra stor pågang denne sommeren.

– Totalt sett har vi i Aleris i sommer utført over 65 prosent flere pasientkonsultasjoner enn i fjor, sier Anita Tunold, administrerende direktør i Aleris.

Hun tror en mulig forklaring er sommerstengte legekontor og lange ventetider i det offentlige.

Også Dr. Dropin forteller at de aldri har gjennomført flere konsultasjoner i løpet av en sommer som denne.

– Når mange andre stenger ned, velger vi å holde oppe. Vi ser at pasientene har et stort behov også om sommeren. De legetimene som ligger ute forsvinner, sier Anne Marte Ladim, medisinsk ansvarlig for legetjenester i Dr. Dropin.

Anne Marte Ladim, medisinsk ansvarlig for legetjenester i Dr. Dropin. Foto: Jon Petrusson / NRK

Øker forskjeller mellom folk

Sykehuslege og tillitsvalgt i Yngre legers forening, Andreas Aass-Engstrøm mener at et økt privat marked er en utfordring for hele velferdsstaten.

– Det strider mot prinsippet om at alle skal ha rett på likestilte helsetjenester, uavhengig av lommebok.

Aass-Engstrøm er engasjert i helsepolitikken, og er bekymret for det han beskriver som «en flukt fra det offentlige helsevesenet».

– Det er klart at når vi mangler folk både i sykehusene og i allmennpraksis, så er sommeren ekstra sårbar. Sykehusene og fastlegetjenesten må sørge for at de er attraktive arbeidsplasser for helsepersonell. Ansvaret ligger hos politikerne og helselederne.

Andreas Aass-Engstrøm er redd vi styres mot et todelt helsevesen. Foto: Robert Hansen / NRK

Han mener økt arbeidsbelastning, manglende faglig påvirkning, mindre tid med pasienter og nedprioritering av utdanning gjør sykehusene til lite attraktive arbeidsplasser. Konsekvensene av det mener han er et svekket offentlig tilbud med økte forskjeller mellom folk.

– De som har råd til det får behandling andre steder. Det vil igjen øke kompetanseflukten og øke ventelistene.

På riktig vei

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) forteller til NRK at det ikke er greit at pasienter ikke får legetime om sommeren, eller at de må vente lenge.

– Da vi kom i regjering overtok vi en fastlegeordning i krise. Heldigvis har den trenden nå snudd. Vi har aldri rekruttert flere fastleger enn nå, og vi ser at de fleste tallene nå peker i riktig retning.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Foto: NTB

Vestre forteller at det jobbes hardt for å styrke fastlegeordningen, og sier at han ikke kommer til å gi seg før han er trygg på at alle i Norge får den helsehjelpen de skal ha, når de trenger den.

– Utfordringen gjennom noen år har vært at det er for få fastleger som har blitt rekruttert, og at vi dessverre har mistet flere fastleger ut av yrket.