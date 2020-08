Prisstigningen fortsetter på boligmarkedet i juli

Boligprisene steg med 0,4 prosent i juli. Det viser ferske tall fra Eiendom Norge. Prisendringen korrigert for sesongvariasjoner var 0,9 prosent.

Tallene kommer etter en prisoppgang i mai på 1,9 prosent, og en prisoppgang i juni på 0,8 prosent.

– Rekordmange nordmenn har brukt sommeren til å handle bolig, og omsetningsfallet i boligmarkedet i kjølvannet av koronautbruddet i mars og april er mer enn hentet inn igjen ved utgangen av juli, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en uttalelse.

Sterkest i Kristiansand

Sterkest sesongjustert prisutvikling var det i Kristiansand, Tønsberg med Færder og Porsgrunn/Skien, viser tallene.

Follo hadde den svakeste sesongjusterte prisutviklingen, med en nedgang på 0,2 prosent.

– Utviklingen i boligmarkedet de siste månedene har vært svært sterk, og juli ble intet unntak. Men juli ble noe svakere enn mange hadde ventet og da spesielt i hovedstadsområdet og Bergen, sier Lauridsen.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge sier han tror effekten av null-renten nå er tatt ut. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Salgsøkning på nesten 45 prosent

Det ble solgt 6.821 boliger i juli i år. Det er 44,7 prosent flere enn tilsvarende måned året før.

Samtidig ble det lagt ut 4.672 boliger for salg, 46,1 prosent flere boliger enn samme måned i fjor.

Samtidig sier Lauridsen at Eiendom Norge tror effekten av null-renten nå er tatt ut. Han referer til styringsrenta, som i mai ble satt til null. Det var første gang på 200 år at et slik grep ble gjort.

Spår moderat prisutvikling fremover

– Vi forventer prisutviklingen vil bli mer moderat fremover og at den svakere utviklingen i norsk og global økonomi nå vil få større betydning for boligmarkedet. På samme tid er det sannsynlig at husholdningenes konsum i større grad vil rette seg mot egen bolig da koronapandemien trolig fortsatt er i en tidlig fase. Hjemmet er en trygg havn mot korona, sier Lauridsen.

Boligprisene er nå 5 prosent høyere enn de var for et år siden.

På e-post til NRK sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, at organisasjonen forventer enn sterkere utvikling en vanlig utover høsten.

Han sier at markedet drives opp av lavere renter og høy tillit i husholdningene.

Sterke junitall

– Den gode nyheten er at boligmarkedet bidrar til å løfte norsk økonomi ut av krisen. Når husholdningenes bokostnader faller og egenkapitalen øker bidrar dette til en kraftig økning i husholdningenes konsum med positive ringvirkninger til næringsliv og arbeidsmarked, skriver Geving, men legger til at den dårlige nyheten er at sterkere prisvekst etterfølges av sterkere gjeldsvekst.

På forhånd forventet flere eksperter en kraftig prisvekst i juli, skriver E24.

I juni steg boligprisene nominelt med 0,8 prosent. Da ble det solgt 11.342 boliger i Norge, som er 14,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019.