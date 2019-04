Prislapp på Ap sine landsmøtevedtak: 13 milliardar kroner i året

Arbeidarpartiet har vedtatt fleire veldferdsgoder på landsmøtet sitt denne helga. Dei vil innføre gratis skulemat, gratis SFO for 6-åringar og har eit mål om gratis tannhelsetenester.

Partiet legg opp til at kommunane må ta ein stor del av rekninga, men meiner likevel det ikkje skal blir eit skilje på born i rike og fattige kommunar.

– Det ønskjer Ap å unngå. Det er grunnen til at landsmøtet har vedtatt at det skal vere ei statleg tilskotsordning som sikrar at kommunane skal klare å prioritere dette, seier nestleiar Hadia Tajik.

Fryktar auka skattar

Det vil svi økonomisk, meiner Høgre. Gratis SFO til 1.-klassingar vil koste 1,1 milliardar kroner, ifølgje partiet sine eigne utrekningar. Dei same utrekningane viser at gratis skulemat for alle born i grunnskulen vil koste 2,3 milliardar. Det er inkludert ein eigendel frå foreldra.

Billegare tannhelsetenester til fleire vil dei innføre på sikt. I fyrste omgang vil det koste rundt ein halv milliard, men på sikt anslår Ap at det vil koste rundt 10 milliardar kroner.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Høgre fryktar auka skattar.

- Dette er uansvarleg. Ap har mista grepet om heilskapen. Det kjem stadig nye tiltak utan inndekning. Ap har openbert gløymt at verdiar må skapast før dei kan delast, seier stortingsrepresentant i Høgre, Sveinung Stensland.

Snudde ryggen til oljeindustrien

Han påpeikar at Ap også har snudd ryggen til oljeindustrien i helga, då dei sa nei til konsekvensutgreiing i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Det er mange gode tiltak, men vår jobb er å prioritere. Dei har peikt på mange andre ting dei vil ha på plass og no kjem dette på toppen. Dette blir kostbart i tillegg til andre helsesatsingar som må på plass, meiner Stensland.

Men nestleiaren i Ap er ikkje bekymra. Ho kontrar med at Ap vil prioritere annleis enn det Høgre gjer.

– Dei har gjennomført store skattekutt til dei rikaste. Det skal ein ikkje rekne med at Ap gjer. Vi vil heller bruke pengane på velferd og skulemat til dei yngste, seier Tajik.

– Er det snakk om å auke skattane ytterlegare for å finansiere desse reformene?

– Nei, vi har ikkje vedtatt noko ny politikk på det, seier ho.