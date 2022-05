Prishoppet er bare et tastetrykk unna

– Det her er veldig spennende. Det er nytt for meg i hver fall, sier Odin Dybdahl Aarlid som nettopp bestilt asiatisk mat på restauranten Tinas Wok og Sushi i Kragerø via en skjerm på bordet der menyen lyser mot han.

Det gjorde også prisen.

For mens restauranten før måtte trykke opp nye menyer med priser, plottes den i dag lett inn på en datamaskin. Det gjør det også mye lettere å endre prisen raskere enn før:

– Det er nesten som å sette en turbomotor i en gammel gressklipper, sier professor ved Norges Handelsshøyskole, Tor Wallin Andreassen.

Prisene justeres raskere enn før

Han har fulgt prisutviklingen generelt i Norge over tid og peker på at prisene varierer mer nå enn før.

– Det er billigere, raskere og du kan gjøre det mer presist, sier han om bedrifters muligheter til å endre prisene.

Odin Dybdahl Aarlid bestiller mat på Tinas Wok og Sushi i Kragerø. Restauranten opplever at leverandørene øker prisene, men selv om prisøkningen kun er et tastetrykk unna har de valgt å ikke gjøre det. Foto: Veronica Westhrin / NRK

For det er ikke kun på restaurantene prisene nå enklere kan endres. Også i dagligvarebutikker og andre forretninger er prisendringen ofte kun et tastetrykk unna:

Fra mars 2021 til mars 2022 økte konsumprisindeksen med 4,5 prosent. I februar fikk matprisene det største prishoppet på over 40 år. NHH-professoren tror ikke de mange prisøkningene på en rekke varer hadde kommet like raskt for noen år siden:

– Da var det mye mer treghet i markedet fordi mer måtte gjøres manuelt, forklarer han og viser til at markedene også var i mindre bevegelse. Behovet for å justere kom ikke så ofte fordi også råvaremarkedene holdt seg mer stabile.

Tor Wallin Andreassen er professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole og mener forbrukerne kan tape på at prissettingen nå skjer raskere enn tidligere. Foto: NHH

Andreassen forklarer at prisene i dag også tilpasses individuelt til hver enkelt person ettersom det registreres hvor ofte du besøker hjemmesider, hvor lenge du er der, hvilke produkter du titter på osv.

– Tilbud og etterspørsel endrer seg, noe som gjør at prisene endrer seg dynamisk, forklarer han.

Amazon med prisvekst på over 1000 %

I USA har organisasjonen Public Citizen, som er en ideell organisasjon som jobber for amerikanske forbrukere, sett på hvordan netthandelselskapet Amazon i løpet av pandemien justerte prisene for å tjene penger. Resultatet var slående:

Amazon satte priser på produkter til nivåer som i flere delstater ville bryte med loven.

Amazon villedet offentligheten, rettsapparatet og beslutningstakerne om prisvekst.

Flere eksempler på prisvekst ble funnet på essensielle produkter på Amazon.com, noen så mye som over 1000 % over den forventet pris.

Amazon la offentlig skylden på tredjepart-selgere for prisveksten samtidig som de tillot tredjepart.selgere å øke prisene.

«Overprising» manipulerer markedene og utnytter folk på sitt mest sårbare og desperate, er konklusjonen til organisasjonen. NHH-professoren er enig:

– For deg og meg som kunde, så er slike situasjoner og handlinger et uttrykk for at en virksomhet utnytter sin makt i form av at de har noe som du og jeg virkelig ønsker og trenger, sier han.

Mener prisene ikke settes like mye ned

Andreassen mener at Amazon i dette tilfellet brukte situasjonen til å løfte prisene:

– Det er etter min mening en utnyttelse av en situasjon på bekostning av konsumentene og det synes jeg ikke er etisk riktig, sier han.

For kundene oppleves det som urettferdig og kan påvirke deres holdning til selskapet og valg av leverandør neste gang.

– Men det at prisene kan settes så fort opp. Kan de ikke da også settes raskt ned igjen?

– Det skulle man tro, sier han, men han mener det ikke er tilfelle.

Bedriftene tjener mer på å sette prisene opp enn ned, og da venter de kanskje litt lengre med det motsatte:

– Det er noen bedrifter, og banker spesielt, som er kjent for å være raskere oppover enn nedover, sier han og forklarer at det er noe som av kundene oppfattes som grådig og at de kun er opptatt av seg selv.

Et annet eksempel er bensinen på bensinstasjonen.

Bensinprisene har vært rekordhøye i våres. Foto: Britt Boyesen / NRK

– Den bensinen som ligger i tankene på en stasjon er jo kjøpt opp for lenge siden og selges nå til priser som er mye høyere fordi oljeprisen akkurat har steget. Så det er noe her som man utnytter på bekostning av kundene, sier han.

I tillegg fører de flyktige prisene til at kundene ikke lenger husker. Prisen, som telefonnummer, er også ting vi ikke trenger å huske – vi kan sjekke dem på internett hvis vi må finne dem.

Men samtidig som vi blir mindre oppmerksomme på prisene, blir vi også mindre prissensitive, noe som gir selskaper et større rom for å heve prisene, skriver nyhetsnettstedet Axios.

Dynamiske priser fører til at folk glemmer

NHH-professoren forklarer at de mange prisendringene fører til forvirrede kunder som mister fotfeste. Dette, mener han, gir bedriftene en mulighet til å oftere legge seg på et høyere prissjikt enn i det lavere sjiktet.

– Vi glemmer hva en liter melk eller hva et kneippbrød koster. De koster omtrent dette. Så opplever vi at de oftere legger seg høyere opp i dette prisbelte enn hva de normalt vill ha gjort og da tjener de mer penger. Samfunnet får økte priser som hos Statistisk sentralbyråa registreres som økt inflasjon og kundene står igjen med litt slankere lommebok, sier Andreassen som mener den teknologiske utviklingen, gjennom dynamisk prising, bidrar til denne inflasjonen.

– Det gjør at prisene, gjennomsnittet på årsbasis er unaturlig høye. De har ikke noe forankring i kostnadsøkning, det er bare enn lek med priser fordi du og jeg som kunde har mistet oversikten, sier han.

Dyrere råvarer – restauranten har holdt prisene nede

På Tinas Wok og Sushi har de den siste tiden opplevd at prisene på det de kjøper har økt. Både grønnsaker og kjøtt har blitt mye dyrere de siste månedene.

– Jeg ser at det øker hver gang jeg kjøper varer, forklarer Harald Nguyen som også merker de høye strømregningene.

Men, restauranten har unngått å skru opp prisene. De er opptatt av å gi et godt tilbud til lokalbefolkningen og er innstilt på å tjene litt mindre en periode.

Tinas Wok og Sushi opplever økte kostnader i form av høyere utgifter til maten de kjøper inn samt høyere strømregninger. Foto: Veronica Westhrin / NRK

– Vi ønsker at de lokale skal kunne komme å spise her, sier den daglige lederen.

Og i det maten kommer kjørende til bordet på et bånd midt i lokale, uten at servitøren har vært involvert i det hele tatt, er kundene fornøyd:

– Maten var veldig god, sier Odin Dybdahl Aarlid.

Men den daglige lederen utelukker ikke at strøm og økte råvarepriser vil tvinge fram en prisøkning.

Den er i så fall bare et tastetrykk unna.