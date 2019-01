Priser Einar Aas-leilighet til 60–70 millioner

– Dette er en av Norges råeste penthouseleiligheter. Prisantydningen blir 60–70 millioner kroner. Taksten er ikke helt klar ennå, sier eiendomsmegler Nils Nordvik i Nordvik Eiendomsmegling, til Dagens Næringsliv.

Avisa skriver at Nordvik fikk salgsoppdraget før jul.

Leiligheten er til salgs i forbindelse med oppgjøret etter milliardsmellen i fjor høst der den kjente, men svært mediesky, krafthandleren Einar Aas tapte et milliardbeløp på feilslåtte veddemål i kraftmarkedet.

Vanskelig å prise

Den spektakulære toppleiligheten var i utgangspunktet to leiligheter som ble slått sammen. Eiendomsmegler Nordvik opplyser til DN at leiligheten har fem soverom, et kontor og tre bad.

Hva den endelige prisen for leiligheten blir, er vanskelig å anslå. Nordvik antyder en pris på 60–70 millioner kroner, men NRK har tidligere snakket med meglere som mener leiligheten kan gå for mer enn det.

Eiendomsmegler Anders Langtind i Privatmegleren. Foto: NRK

– Det er alltid fryktelig vanskelig å prise slike ekstreme leiligheter, for det er ingenting å sammenlikne med. Men basert på antall kvadratmeter og beliggenhet, skal du ikke se bort fra at man kan få 100 millioner kroner for denne, sa eiendomsmegler Anders Langtind i Privatmegleren til NRK i september.

Del av kreditor-avtale

MEDIESKY: Einar Aas liker ikke offentlig oppmerksomhet om egen person. Dette er et av de få offentlige bildene som eksisterer av ham. Foto: Agder Energi

Salget av toppleiligheten på Tjuvholmen skal bidra til at Aas' kreditorer får tilbake deler av milliarden de måtte ut med i kjølvannet av fjoråret kanskje mest omtalte finansielle nedturer.

Den kjente krafthandleren Einar Aas, som i årevis hadde tjent gode penger på å forutse prisbevegelser i kraftmarkedet, tapte i løpet av noen dager et ukjent milliardbeløp.

Tapet var så stort at Aas ikke umiddelbart kunne dekke det selv. I stedet måtte medlemmene av Nasdaq-børsens sikringsfond stille opp med vel én milliard kroner som manglet etter at Aas hadde overført de siste millionene han hadde tilgjengelig.

IKKE TIL SALGS: Som en motytelse til at Aas selv bidrar til å oppnå høyest mulig pris eiendelene som skal selges, fikk han beholde huset han eier i Grimstad. Foto: Petter Emil Wikøren / VG

Etter uker med forhandlinger, kom kreditorene og Aas til en avtale der salg av mesteparten av Aas' eiendeler skal betale kreditorene tilbake så langt det lar seg gjøre. Her er noen av eiendelene som enten blir eller allerede er solgt:

Toppleiligheten på Tjuvholmen i Oslo

Flere eiendommer på Sørlandet

Et hyttetun i Telemark

Eiendomsprosjekter i Spania

Diverse unoterte aksjer

En betydelig samling kunst

En vesentlig del av avtalen for Aas' del er at han og familien beholder huset i Grimstad.

Etter det NRK tidligere har fått opplyst, er det anslått at salgene vil dekke drøyt halvparten av milliarden kreditorene i utgangspunktet måtte ut med.

Einar Aas selv har ved flere anledninger gitt uttrykk for at han ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer til saken.