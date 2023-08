Prisene steg med 5,4 prosent i juli sammenlignet med samme måned i fjor. Kjerneinflasjonen i samme periode var 6,4 prosent.

Det viser ferske tall fra SSB.

– Det er et helt prosentpoeng lavere prisvekst enn det vi målte i juni. Når det er sagt, er 5,4 prosent fortsatt en veldig høy prisvekst, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Han forklarer at en nedgang på ett prosentpoeng er en ganske stor nedgang.

– Det er i hovedsak to effekter som ligger bak nedgangen. Det ene er at energiprisene, altså strøm og drivstoff, var lavere i juli enn for ett år siden. Og så er det at matvareprisene fortsette å stige, men de stiger mye mindre i år enn på samme tid i fjor, fortsetter han.

Økte matpriser Sammenligningen av matvarepriser og lønnsutviklingen sier noe om du får mer, mindre, eller like mye for pengene. Når utviklingen på matvarepriser er høyere enn lønnsutviklingen betyr det at maten har blitt dyrere. Begge tallene er gjennomsnitt for angitt periode. Les mer om kilder og forbehold her. Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling Matvarer Jul 2022 – jul 2023 + 8,9 %

Lønnsutvikling Anslag for 2023 + 5,5 %

– Gladnyhet for renten

Prisveksten er viktig for Norges Banks rentebeslutning torsdag i neste uke.

Sentralbankens oppgave er å sikre lav og stabil inflasjon, og målet er en prisvekst rundt 2 prosent.

Prisveksten er med andre ord fortsatt høyere enn Norges Banks mål. Nå venter mange økonomer at sentralbanken kommer til å heve renten med 0,25 prosentpoeng i neste og ytterligere 0,25 prosentpoeng i september.

I dag er styringsrenten 3,75 prosent.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om kilder og forbehold her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 % 2 % 3 % 4 % 3,75 % Prognose Norges bank

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank sier tallene fra SSB i dag er en gladnyhet.

– Dette er en skikkelig gladnyhet for Norges Bank og for renten din. Det er den første positive renteoverraskelsen vi har fått i år, skriver han i en e-post.

Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Denne oppdateringen er en tydelig beskjed til sentralbanksjef Ida Wolden Backe og Norges Bank før neste ukes rentemøte. Dette gjør at de trolig nøyer seg med en enkel renteheving til 4,00 prosent og ikke en dobbel til 4,25 prosent slik mange hadde spådd, skriver han videre.

Da NRK snakket med sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets i går ettermiddag, fortalte hun at hun tror Norges Bank kommer til å holde seg til planen om å øke renten med 0,25 prosentpoeng i neste uke.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier hun tror rentetoppen er nådd i september. Foto: Alf Simensen / NRK

– Det er fortsatt høyt prisnivå etter en lang periode med sterk oppgang i prisene, men den gledelige nyheten er at prisveksten er på vei ned mens lønnsveksten er på vei opp, sa hun.

Haugland tror rentetoppen er nådd i september.

– Rentehevingen vil bety at det blir høyere rentekostnader for folk, men vi har fortsatt et sterkt arbeidsmarked med lav arbeidsledighet og sterk lønnsvekst. Med avtakende prisvekst vil det gi en bedre reallønnssituasjon, sa Haugland.

Fortsatt høye matvarepriser

Fra juni i fjor til juni i år steg matprisene med 13,7 prosent, mens fra juli i fjor til juli i år steg de med 9,2 prosent.

– Matvareprisene hadde en historisk høy månedsendring fra juni til juli i fjor. Vi har ikke målt en tilsvarende høy vekst i prisene fra juni til juli i år, noe som gjør at tolvmånedersveksten for matvareprisene faller i juli, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB til NTB.

– Samme effekt ser vi for strømprisene. De falt en del mer fra juni til juli i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette trekker tolvmånedersveksten nedover, legger han til.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken tror veksten i matvareprisene vil avta fremover.

– Matvareprisene økte mye på forsommeren i år, men veksten i produsentpriser for matvarer har rundet toppen. I tillegg ser vi at internasjonale matvarepriser har falt. Vi tror årsveksten i matvarepriser kommer til å falle fremover, sier han.