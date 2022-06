Fredag offentliggjorde Statistisk sentralbyrå (SSB) at prisene i Norge steg med 5,7 prosent det siste året. Ikke siden 1988 har prisveksten vært så stor.

Tidligere denne uken konkluderte Finanstilsynet i sin halvårlige rapport med at utsiktene for norsk økonomi er svært usikre.

Det kan bli dyrt for forbrukerne.

NRK har sett nærmere på prisveksten på noen av de vanligste vare- og tjenestegruppene.

Strøm

Illustrasjon av forskjellige elektriske installasjoner.

Strømprisene er blant de mest omdiskuterte det siste året, og det er ikke uten grunn. Høsten og vinteren var preget av en sterk prisvekst på energivarer, og strømregningene til norske husholdninger nådde uante høyder.

Prisene på elektrisitet har siden den gang falt, men til tross for det var strømprisen 27,2 prosent høyere i mai i år, enn det den var på samme tid i fjor.

Enovas tips til strømsparing Ekspandér faktaboks 1. Senk temperaturen Energibesparelsen ved redusert innetemperatur vil variere ut fra type bolig og over året. Som en tommelfingerregel kan en forvente å redusere energibruken til romoppvarming med ca. 5 prosent for hver grad innetemperaturen senkes. 2. Styr temperaturen automatisk Et varmestyringssystem et enkelt og rimelig tiltak. Temperaturen tidsstyres i boligen din og sikrer effektiv energibruk når du er hjemme, og når du ikke er til stede. Med et godt varmestyringssystem kan energibruken til oppvarming normalt reduseres med 20 prosent. 3. Monter tettelister Du finner luftlekkasjer rundt vinduet ved å føre et stearinlys langs listene og langs vegg- og taklister inne i rommet. Flammen vil blafre dersom det er trekk. 4. Spar på varmtvannet Det finnes enkle tiltak du kan gjøre for å begrense energiforbruket til oppvarming av vann. Og det aller enkleste tiltaket er å bytte til sparedusj og montere sparedyser på vannkraner. 5. Etterisoler boligen Utilstrekkelig isolering fører til kalde gulv og vegger, samt høy strømregning. Luftlekkasjer merkes ofte som trekk rundt vinduer, dører, i overgang mellom vegg og gulv/tak og langs gulv. 6. Bytt oppvarmingskilde Ulike typer varmepumper er klimavennlige alternativ til elektrisk oppvarming. Med en varmepumpe får du mer varme ut av hver kilowatt-time. Det kan også lønne seg å installere f.eks. en vedovn eller pelletsovn.

Snittprisen for strøm i juni i år er på 1,84 kroner per kilowattime i Øst- og Vest-Norge. I Sør-Norge er snittprisen 1,94 kroner per kWt, mens det i Midt-Norge og Nord-Norge er betydelig billigere for strøm med henholdsvis 0,25 kroner per kWt og 0,10 kroner per kWt i snittpris.

Veksten var i vinter så stor at regjeringen var nødt til å innføre en egen strømstøtteordning verdt mer enn 25 milliarder kroner. Støtteordningen innebærer at kundene får utbetalt et beløp basert på sitt eget månedlige strømforbruk og en støttesats.

Uten støtteordningen ville konsumprisindeksen vært på 7,7, og ikke 5,7, skriver SSB.

Drivstoff

Det er ikke bare strømprisene som har skutt i været det siste året. Også prisene for drivstoff har sett nye høyder. Senest i mai ble det satt ny prisrekord på både bensin og diesel.

Tall fra SSB viser at prisene på bensin og diesel steg med henholdsvis 6,1 og 6 prosent den siste måneden.

REKORD: Prisene på drivstoff har vært rekordhøye i år. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Sammenlikner man prisene på drivstoff fra mai i år med samme måned i 2021, så har prisen steget med hele 40,3 prosent.

Det ventes at drivstoffpriser på 30 kroner per liter i sommer, men finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil foreløpig ikke innføre en liknende støtteordning på drivstoff, som strømstøtten.

Mat og drikke

Prisen på mat- og drikkevarer har også steget det siste året. Sammenlikner vi prisene for mai i år, med samme måned i fjor, ser vi at prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer har steget med 3,1 prosent.

DYRERE: Dagligvarehandelen har blitt dyrere. Det går utover lommeboka til folk flest. Foto: Rahand Bazaz / NRK

I tillegg har prisene for hotell- og restauranttjenester steget med 7,7 prosent i samme periode.

Det viser tall fra SSB.

Alkoholholdige drikkevarer og tobakk opplevde en prisvekst det siste året på 2,9 prosent. Det har ifølge SSB gitt utslag, og vinmonopolet har opplevd en nedgang i omsetning sammenliknet med fjoråret.

Ferie

Prisveksten på nødvendige varer som strøm, drivstoff og mat, har ført til at flere nå er usikre på hvordan de skal gjennomføre ferien.

En undersøkelse gjort av Storebrand, viser at over halvparten av nordmenn med ferieplaner har sett seg nødt til avlyse eller utsette ferien.

SYDEN: Flere nordmenn kan måtte se seg nødt til å avbestille ferieturer til varmere strøk. Foto: Petter Strøm / NRK

– Veldig mange har måttet bruke av feriepengene fordi de har ligget bakpå, og ikke har bufferkonto. I tillegg har det blitt dyrere med både reise og overnatting, så veldig mange har fått et annet regnestykke enn de planla med, forklarer forbrukerøkonom CecilieTvetenstrand i Storebrand.

Hun tror usikkerheten rundt nordmenns økonomi, og de varslede rentehevingene påvirker folks prioriteringer.

– Mange er usikre på hvordan høsten blir, og er forsiktige med å bruke for mye penger nå, legger hun til.

Lån og renter

Under koronapandemien opplevde nordmenn historisk lave renter, med en bunnotering på null. Norges Bank satt først opp renta høsten 2021, da til 0,25 prosent.

Ytterligere to rentehevinger har skjedd siden den gang, og styringsrenta er nå på 0,75 prosent.

I sin siste Pengepolitiske rapport varsler Norges Bank at styringsrenta kommer til å øke ytterligere. Første rentebeslutning er ventet 23. juni, og SSB tror da at Norges Bank kan sette opp renten mer enn ventet.

– Norges Bank vil nok heve renten med 0,5 prosent i juni. Den vil nok forsette å heves framover til 2,5 prosent neste år, sier Thomas von Brasch, forsker i SSB.

Ved utgangen av 2023 er det anslått at styringsrenta vil ligge på 2,5 prosent. Det betyr i praksis en boliglånsrente på om lag 4 prosent for norske låntakere.

NORMALISERES: Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand understreker at renta er på vei tilbake til normalen etter koronapandemien. Foto: Lise Eide Risanger

– Det er viktig å huske at vi har hatt historisk lave renter. Det er ikke slik at renta skal opp på unormalt høyt nivå, men heller tilbake til normalen igjen. Men det er klart at hvis du tok opp lån under pandemien, så har man ikke opplevd noe annet og venner seg til å ha god råd, konkluderer Tvetenstrand.

Fredag besluttet også Lånekassen å oppjustere renta med 0,7 prosentpoeng, slik at den nå passerer 3 prosent. Det går hardt utover studentene.