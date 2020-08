Prisene på munnbind er på vei nedover

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag kom regjeringen og Folkehelseinstituttet med nye anbefalinger om munnbind for reisende på kollektivtransport i Oslo og Indre Østfold.

Etter at det i forrige uke ble varslet at det kunne komme en anbefaling, har mange nordmenn gått til innkjøp av munnbind.

– Salget går veldig bra, jeg regner med at vi kommer tett opp mot 200.000, sier daglig leder i nettapoteket Farmasiet, Hans Kristian Furuseth, om salget etter pressekonferansen fredag.

Etterspørselen har vært stor, og prisen for en pakke munnbind er høy.

I forrige uke skrev NRK om at apotek økte salgsprisen fra 100 kroner til nesten 800 kroner på en pakke med 50 munnbind.

PRODUKSJON: Munnbind har vært dyrt når det har vært stor etterspørsel. Foto: Sam Panthaky / AFP

Gått ned med 150–190 kroner

– Vi har full forståelse for at folk reagerer på et høyt prisnivå, og vi synes også det er veldig synd at innkjøpsprisene har gått sånn opp, sier Furuseth.

Men nå har prisene sunket noe, og apotekene forventer at den vil synke ytterligere i tiden fremover.

Siden midten av mai har prisen vært på 699 kroner for en pakke med 50 munnbind hos Farmasiet.

– Så ble det satt ned til 599 i slutten av forrige uke, og gikk ned til 549 i begynnelsen av uken her. Det er en trend vi ser for oss kommer til å fortsette ut uken og videre, sier Furuseth.

Furuseth sier de i april fokuserte mer på å sikre tilgang fremfor å forhandle pris. Han mener markedet nå er mer i balanse ettersom produksjonskapasiteten har gått opp.

– Det gjør at innkjøpsprisene er på vei nedover og det gjør selvfølgelig at utsalgsprisene kommer til å følge etter, sier han.

FORVENTER PRISNEDGANG: Daglig leder i Farmasiet, Hans Kristian Furuseth, sier de forventer en ytterligere prisnedgang. Foto: PRIVAT

Også Boots apotek forventer å få en lavere pris på munnbind av samme grunn som Farmasiet.

– Akkurat nå er det 599 for 50 stykk og 120 for 10 stykk, opplyser kommunikasjonssjef Anne Margrethe Thune, i Boots Norge.

Det er en stor forskjell fra forrige uke da prisen var på 790 kroner per 50-pakning. Altså en nedgang på 191 kroner.

– Vi håper at vi skal kunne tilby lavere priser i det norske markedet også, sier hun.

Har innført maksbegrensning

Apotek 1 har også fått en prisnedgang på 100 kroner. En pakke med 50 munnbind koster nå 499. For en uke siden kostet de 599.

Grunnen til at prisene ble så høye var fordi de ikke fikk nok munnbind for å dekke etterspørselen, og måtte ta i bruk andre leverandører med høyere innkjøpspris.

– Vi har forhandlet løpende siden, og har lyktes med å sette ned prisene, sier fungerende kommunikasjonssjef i Apotek 1, Silje Ensrud.

Nå har de også innført maksbegrensning på pakkene. Det er kun lov til å kjøpe to pakker per person.

– Det er for å sikre tilgang til alle, sier Ensrud.

MAKSBEGRENSNING: Fungerende kommunikasjonssjef i Apotek 1, Silje Ensrud, sier at det er kun mulighet til å kjøpe to pakker per person for å sikre det til alle.

SV ønsker at munnbind blir gratis

Det kan være vanskelig å finne munnbind som er godkjent og billige.

Furuseth i Farmasiet sier at det er mange nye aktører i markedet og at det er flere av dem som er useriøse. Han sier det er mange som prøver å selge apoteket munnbind som ikke er godkjent.

For at apotekene skal tjene på munnbindene, må prisen være litt høyere enn innkjøpsprisen.

Sosialistisk Venstreparti har tatt til orde for at munnbind må bli gratis, fordi det har blitt anbefalt å ha det på i visse situasjoner.

– Når munnbind nå anbefales i noen områder og situasjoner, betyr det økte utgifter for mange, spesielt familier. Det burde være gratis. Eller i det minste prisregulert. Sikkerheten til alle skal ikke være avhengig av om folk har råd til å beskytte seg eller ikke, sier SVs nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes.

Han sier at selv om noen mener kostnadene vil gå ned, kan vi ikke bygge smittevern på svingninger i markedet.

– Når vi trenger at alle må bruke munnbind, må alle ha råd til munnbind. Dette er åpenbart. Staten har rett og plikt til å tilby varer som er viktige for folkehelsa, sier han.

VIL HA GRATIS MUNNBIND: – Når vi trenger at alle må bruke munnbind, må alle ha råd til munnbind. Dette er åpenbart. Staten har rett og plikt til å tilby varer som er viktige for folkehelsa, sier SVs nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

