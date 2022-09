SSBs konjunkturrapport spår at den høye inflasjonen nå vil sende norsk økonomi inn i en lavkonjunktur. Her er noen av hovedpunktene i rapporten.

Verdiskapningen på fastlandet (BNP-fastlands-Norge)ventes å falle de neste årene

SSB spår at kjøpekraften i år faller med 1,9 prosent, fordi prisene stiger mer enn lønningene.

Styringsrenten fra Norges Bank ventes å bli satt opp med ytterligere ett prosentpoeng i løpet av året, til 2,75 prosent ved inngangen til 2023. Mot slutten av 2023 ventes rentene igjen å falle.

Boligprisene ventes å stige 5,7 prosent i 2022. Deretter ventes prisene å falle med 2,5 prosent både i 2023 og 2024.

Fortsatt svært høy prisvekst

12-månedersveksten i prisene faller dermed noe tilbake fra juli måned, da den var 6,8 prosent.

Årsakene er at prisen på bensin og diesel falt fra juli til august.

– 12-månedersveksten var på hele 6,5 prosent. Det er riktignok noen få tideler lavere enn i juli, men men er likevel svært høyt i historisk perspektiv, sier Geir Axelsen, som er administrerende direktør i SSB.

De viktigste årsakene til den kraftige prisveksten er at prisene på matvarer, elektrisitet og drivstoff var høyere i august i år sammenlignet med august i fjor

Den såkalte kjerneinflasjonen har steget 4,7 prosent det siste året, og er med det noe høyere enn i juli.

Den siste månedens fall i drivstoffprisene er grunnen til at tolvmånedersveksten i KPI gikk ned fra juli til august. Utviklingen henger sammen med at oljeprisen har falt de siste to månedene, ifølge SSB. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Høyeste inflasjon siden 80-tallet

Fra januar i år har årsveksten i prisene steget uavbrutt til og med juli måned, og vi må et tjuetalls år tilbake for å se en like høy prisvekst som vi ser nå. I 1988 var prisveksten på vei ned, og var året før 10 prosent.

Pengepolitikken var en annen enn vi har i dag. Styringsrenten ble satt ut fra at kronekursen skulle holdes fast mot tyske mark.

I skrivende stund er inflasjonen med unntak av juli måned nå høyere enn noen gang før under dagens pengepolitiske regime.

Det var i 2001 at regjeringen innførte nye retningslinjer for pengepolitikken, hvor sentralbanken styrer styringsrenten etter et mål for prisveksten.

I dag er dette målet at prisveksten skal være nær 2 prosent over tid.

SSBs administrerende direktør Geir Axelsen i NRK Dagsnytt fredag morgen. Foto: Johan B. Sættem

Øker rentepresset på Norges Bank

I august satte Norges Bank opp sin styringsrente med 0,5 prosentpoeng, til 1,75 prosent, og varslet at rentene skulle videre opp i september.

I den siste pengepolitiske rapporten fra juni, ventet sentralbanken en vekst i konsumprisene på 5,4 prosent i august.

Samtidig ventet Norges Bank en vekst i den såkalte kjerneinflasjonen (som er veksten i prisene hvis man rensker bort endringene i avgifter og prisen på strøm og drivstoff), på 4,2 prosent.

Inflasjonen steg mindre enn økonomene ventet

Estimater som Infront TDN Direkt på forhånd innhentet fra fem økonomer,

viser at samlet inflasjon (KPI) var ventet å stige 7,1 prosent på årsbasis i august, opp fra 6,8 prosent foregående måned.

Samtidig ventet økonomene at kjerneinflasjonen ville øke ti 4,8 prosent på årsbasis i august, opp fra 4,5 prosent i juli.

– Det ser ut til at inflasjontoppen ble nådd i juli, på 6,8 prosent år/år. I august avtok inflasjonen med tre tideler til 6,5 prosent, som følge av en nedgang i drivstoffpriser. Selv om energiprisene vil holde seg høye i tiden som kommer, vil prisveksten trolig avta en god del, sier Haugland.