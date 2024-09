– Jeg trodde at Norge var et inkluderende samfunn, sier prinsessens podkast-kollega, Mari Manzetti.

Hun tar et oppgjør med kritikken mot hennes venninne.

– P røver å slakte henne

– Det er altfor voldsomt. Altfor overdrevent.

– Martha står i sin egen energi. Hun tar valg, og istedenfor så prøver vi å slakte henne, sier Manzetti til NRK.

VENNER: Mari Manzetti og Märtha Louise under deres live podkast på Barbu Scene i Arendal i juni. Foto: Elisabeth Grosvold Altenborg / NTB

Prinsesse Märtha Louise har en podkast sammen med Lilli Bendriss og Mari Manzetti. Sistnevnte er blant gjestene i Debatten tirsdag kveld.

Disse gjester Debatten Simon Valvik, presse- og kommunikasjonsansvarlig for bryllupet

Mari Manzetti, podkaster

Tor Bomann Larsen, forfattar av fleire kongebøker

Trond Norén Isaksen, forfattar og historikar

Ulf André Andersen, sjefredaktør Se og Hør

Mette Anthun, journalist og forfattar

Trine Eilertsen, sjefredaktør, Aftenposten

Marie Misund Bringslid, kommentator, Bergens Tidende (direkte med fra Bergen:)

Johan Lindwall, sjefredaktør, Svensk Damtidning (direkte med fra Stockholm)

Marie Rønde, dansk TV2 (direkte med fra København)

Hun satt ved bordet til prinsessen i helgens bryllup og tar i dag plass i studio på Marienlyst for å svare på kritikken mot venninnen.

– Dette har aldri skjedd i Sverige Du trenger javascript for å se video.

– I kke et kongehus verdig

Også Se og Hør-redaktør Ulf André Andersen gjester Debatten. Han var i Geiranger i helgen og har aldri opplevd lignende.

– Jeg mener at det ikke var et kongehus verdig. Blant annet måtte kongen vente i 43 minutter i en bil, og det har jeg aldri opplevd på en så stor kongelig begivenhet tidligere.

– Jeg opplevde at dette rett og slett var et realityshow. Hvor resten av kongefamilien og oss pressefolk var statister. Og regien hadde Hello Magazine og Netflix fra A til Å, sier Andersen.

UKEBLAD-REDAKTØR: Se og Hør-redaktør Ulf André Andersen før Debatten tirsdag på Marienlyst i Oslo. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

I tillegg til Hello Magazines eksklusivitet lages det en Netflix-dokumentar om Märtha og Verrett, og et TV-team fulgte bryllupet tett i både Ålesund og Geiranger.

Mener Märtha iscenesatte situasjoner

– De er avhengige av å skape situasjoner som vi så i Geiranger. Hvor det blir kaotisk, rett og slett for å lage god TV, sier Andersen.

Derfor kaller han det et «reality-show». Han sier at det ikke er ekte fordi han mener det er iscenesatte situasjoner.

– Du så det spesielt på den rød løperen. Hvor Märtha jager bort pressen for å liksom skape situasjoner, at alle er imot henne, sier Se og Hør-redaktøren.

Simon Valvik, som er presse- og kommunikasjonsansvarlig for bryllupet, avviser at det var iscenesatt.

BRYLLUPS-TALSMANN: Simon Valvik er presse- og kommunikasjonsansvarlig for bryllupet, Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Det var overhodet ikke iscenesatte scener i det hele tatt. Men jeg opplever at mange opplevde det sånn. Det er litt vanskelig nå du prøver å legge litt til rette, også i et sikkerhetsperspektiv. Det er nærmere 200 som er til stede fra Medie-Norge for å dekke det, og så får man kritikk da....

Også Menzotti avviser at Märtha Louise bevisst lager kaos og bruker norsk presse som kulisser til et skuespill.

– I mine ører så høres dette egentlig ut som en ganske drøy påstand om at noen, prinsessen i dette tilfellet, er så kynisk at hun bevisst lager kaos og bruker norsk presse som kulisse for et skuespill.

– Vår konge ville aldri ha tillatt dette Du trenger javascript for å se video.

– Kunne valgt Los Angeles

Det er bare noen få dager siden Durek Verrett og Märtha Louise ga hverandre sitt ja.

– Jeg har ikke hørt at det har vært diskutert å ha bryllupet noe annet sted enn i Norge. Men de kunne jo ha valgt å ha dette bryllupet hvor som helst. De kunne hatt bryllupet i Los Angeles. Han er fra LA. Hun har ønsket å vise frem det beste Norge har, fordi hun er veldig glad i landet sitt.

Alkohol, bilder og klessalg

Kritikken mot prinsessen og hennes mann Durek Verrett stilner ikke. Salg av tøy, promotering og avtaler i forbindelse med bryllupet har skapt heftig debatt.

Ti dager før bryllupet ble det kjent at britiske Hello Magazine hadde kjøpt eksklusive rettigheter og fikk dekke vielsen. Summen de betalte er ikke kjent.

TV-SMINKEN: Mari Manzetti gjør seg klar før sendingen på NRK tirsdag kveld. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Kritikken mot salget har haglet fra blant annet redaktører, som har påpekt at det bryter med norsk kongetradisjon.

De 350 bryllupsgjestene fikk e-post om fotoforbud, og store hvite laken ble brukt for å hindre pressefotografenes linser å fange noe spennende.

Prinsesse-manager Carina Scheele Carlsen tok også et oppgjør med politiets tillatelse til å filme med drone i Geiranger. Les også Ville at politiet skulle nekte pressa å filme bryllaupshelga med drone

– Hva tenker du om kritikken om at de har solgt bilderettighetene til bryllupet til Hello?

– Kritikken er helt feil. Dette er en kvinne som er fratatt alle offentlige plikter. Hun er en del av kongefamilien, men hun har ingen plikter innenfor kongehuset. Hun er datter av sin far. Som datter av sin far så må hun også ha lov til å bygge seg et liv, sier Manzetti.

LIVE-POD: Mari Manzetti og Märtha Louise i Arendal i juni. Foto: Elisabeth Grosvold Altenborg / NTB

– S ynes vi skal ta av oss hatten

Manzetti mener også lokalsamfunnet og Norge har tjent godt på bryllupet

– Ved at hun valgte å legge bryllupet til Geiranger, satte hun hundrevis av mennesker i arbeid og skaffet norgesreklame for hele verden. Det synes jeg vi skal ta av oss hatten for.

I enda lengre tid enn bilderettighetene, har deres bryllupsgin blitt kritisert.

Det var i juli at det ble kjent at Vinmonopolet stanset salget av ginen som er produsert til bryllupet, fordi den kunne være ulovlig. Vinmonopolet konkluderte med at etiketten med monogrammet var i strid med reklameforbudet.

Få dager før bryllupet slo Helsedirektoratet fast at bryllups-ginen «Pink Gin» brøt reklameforbud i alkoholloven.

Også prinsessens eget klesmerke ble promotert i forbindelse med bryllupet. Det ble også delt ut merch fra Hést og solgt tøy fra merket i en provisorisk butikk.

– Hun solgte ikke overalt, hun solgte til de som var gjester på bryllupet, hvis noen ønsket å ha med seg noe fra Hést, for å gjøre det lettere for de amerikanske gjestene blant annet, sier Manzetti.