Prinsesse Märtha Louise avlyser Debatten-intervju

Prinsesse Märtha Louise skulle etter planen være gjest i kveldens Debatten, men valgte for kort tid siden å avlyse intervjuet.

Märtha Louise har tidligere sagt at hun ikke kan komme med kritikk mot pressen uten å bli møtt med latterliggjøring og hersketeknikker.

I en kronikk i bransjeavisen Medier24 sa hun at hun ønsker å bygge bro mellom seg og pressen.

Kronikken kom i kjølvannet av årets journalistkonferansen Skup i helgen hvor hun snakket til flere hundre journalister.

Programleder Fredrik Solvang sier at det som var tenkt som en samtale mellom henne og Mads Andersen i Aller Media på konferansen, opplevdes som et foredrag fra hennes side.

SE VIDEO: Prinsessen snakket direkte til journalistene på årets Skup-konferanse.

– Anledningen til samtale skal hun få hos meg. Vi fikk bekreftet intervjuavtale på mandag, og vi hadde samtaler om innholdet og hvordan det skulle bli. Hun ba om en samtale som kunne føre til at man kom nærmere hverandre.

Solvang håper hun vil stille ved en senere anledning.

Fredrik Solvang håper prinsessen vil stille i studio ved en annen anledning. Foto: Julia Maria Naglestad / NRK

– Jeg tror intervjuet vil bidra positivt, også for Märtha Louise. Jeg håper vi får det til, sier Solvang.

NRK har foreløpig ikke lykkes i å få en kommentar fra Märtha Louise.

– Må tåle mye kritikk av dere

Under årets Skup-konferanse forrige uke spurte hun journalistene i salen:

– Er det noen av dere som har vært utsatt for et sånt mediepress som jeg har vært utsatt for gjennom 30 år?

– Jeg må tåle veldig mye kritikk av dere, og dere tåler kanskje ikke så mye kritikk tilbake fra meg, for å si det sånn.

I november i fjor ble det kjent at Märtha Louise ikke lenger er representant for Kongehuset. Kunngjøringen kom etter at en rekke forbund trakk seg fra samarbeidet med Märtha Louise som beskytter.

Kort tid etter, februar i år, gikk Märtha Louise hardt ut mot norsk presse i et intervju med svenske SVT.

SE VIDEO: Prinsesse Märtha Louise snakker om at hennes forlovedes utsagn har vært med på å avgjøre hennes posisjon fremover.

Med et retorisk spørsmål utfordret hun norsk presse på likestilling.

– Det kjennes litt vanskelig i en tid der kvinnerettigheter er så sterke, og vi kvinner står på «lik linje», liksom, som menn. Men gjør vi egentlig det? Hadde det vært det samme om jeg hadde vært en mann?

Så kalte Märtha Louise seg for «den mest kritiserte personen i Norge», før hun kritiserte de norske mediene for deres behandling av hennes avdøde eksmann Ari Behn og forloveden Durek Verrett.