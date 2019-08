Prinsesse Ingrid Alexandra må ha kirkelig konfirmasjon: – Problematisk

Prinsesse Ingrid Alexandra konfirmerer seg på lørdag i Slottskapellet.

Mens rekordfå velger å konfirmere seg kirkelig har ikke prinsessa noe valg. Som landets tronarving må hun tilhøre kirka.

Kjetil Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, mener det er problematisk at Ingrid Alexandra ikke kan velge selv.

– Alle 15-åringer i landet kan bestemme om de skal, eller hvordan de skal konfirmeres. Alle bortsett fra Ingrid Alexandra, sier Alstadheim i tirsdagens Dagsnytt 18.

– Opprør mot den norske grunnloven

Alstadheim forteller at mange ungdommer opplever et press eller en forventning fra familie og lokalsamfunn når det gjelder konfirmasjon, men at for Ingrid Alexandra blir det helt annerledes.

PROBLEMATISK: Kjetil Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, mener et av problemene ved norsk monarki, er at prinsessa ikke selv får velge hvordan hun skal konfirmeres. Foto: NRK

– Hvis hun skulle velge å ikke konfirmere seg, så ville det ikke bare vært et lite ungdomsopprør mot familien. Det ville vært et ungdomsopprør mot den norske grunnloven.

Kristelig Folkepartis parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan, er uenig med Alstadheim om at dette er problematisk.

– Det er en lang tradisjon. Livet til Ingrid Alexandra er ramma inn på en annen måte enn andre ungdommer fordi hun er født inn i kongefamilien, sier Grøvan i Dagsnytt 18.

Han forteller at han har stor respekt for at kongehuset fortsatt sier ja til å ha et nært forhold til den kristne tradisjonen.

Intet valg

– Det er riktig at hun ikke har noe valg. Så lenge vi har et monarki så tror jeg vi må ha det sånn med den tilknytninga til den kristne kulturarven som grunnloven har, sier Grøvan.

TRADISJON: Kristelig Folkepartis parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan, mener at prinsessa ikke kan velge på grunn av tradisjon. Foto: KrF

Alstadheim er på den andre siden uenig i at det er slik det må være.

– Det måtte ikke være sånn. Da man skilte stat fra kirke, kunne vi valgt et monarki uten bekjennelsesplikt, sier han.

Bekjennelsesplikten Alstadheim snakker om er en plikt om å bekjenne seg til den kristne tro. Den plikten må prinsessa følge.

Ingrid Alexandra kan ikke velge religion selv og må tilhøre kirka. Det står i Grunnloven og er en del av monarkiet i Norge.

Selv om skillet mellom stat og kirke skjedde i 2012, står det i en grunnlovsendring fra 6. mai 2014 at «Kongen skal alltid bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion».

Rekordfå velger kirkelig

Prinsessa kan ikke selv velge religion, og kan ikke bli for eksempel katolikk om hun ønsker det, ifølge kong Harald.

Han forteller under et intervju med NRK at hvis Ingrid Alexandra skulle valgt en annen religion, så måtte grunnloven endres først.

Bare 56 prosent av norske 15-åringer valgte konfirmasjon i kirken i 2018. Det er den laveste andelen registrert av Statistisk sentralbyrå.

Da målingene startet i 2001, valgte 68 prosent av 15-åringene kirkelig konfirmasjon.

Prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjonsgudstjeneste holdes i Slottskapellet, som er samme kapell hun ble båret til ved dåpen av kong Harald lørdag 17. april 2004.