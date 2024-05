Prinsesse Ingrid Alexandra hadde lunsj med «fadder Frederik»

Kong Frederik av Danmark er en av prinsessens faddere.

I forbindelse med det danske kongeparets statsbesøk i Norge møttes de to på Bygdøy kongsgård i dag, opplyser det norske kongehuset, som har delt et bilde av de to.

Tidligere i dag ble kong Frederik og dronning Mary tatt imot av det norske kongeparet og kronprinsparet.

Det var store smil da de to monarkene møttes på Honnørbryggen i Oslo.

Kollegaer, venner og slektninger. Den ferske kongen av Danmark (55) og kong Harald av Norge (87), som nå er Europas eldste monark.

Kong Harald gjorde honnør da kong Frederik gikk i land og smilte stort da den danske kongen gikk mot ham.

Det klemmes når de danske kongelige møter de norske på Honnørbrygga Du trenger javascript for å se video.

Både kong Frederik og dronning Mary ble møtt med klemmer på begge kinn av kong Harald og dronning Sonja.

Kong Frederik kvitterte med et rojalt kyss på kinnet til kong Harald, som han kaller for onkel Harald.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Danmarks kongepar ble møtt av hurrarop og velkomstrop fra de mange som hadde møtt opp for å få et glimt av de kongelige.

Også kronprinsparet vinket og hilste på den store folkemengden.

Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Bryllupsdag

Det danske kongeparet er nå i Norge for første gang som konge og dronning.

Besøket skjer på dagen fire måneder etter at kong Frederik og dronning Mary ble Danmarks nye kongepar – og på dagen 20 år etter at de giftet seg i Vor Frue kirke, domkirken i København.

Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Tirsdag morgen kunne man se det danske kongeskipet «Dannebrog» på vei inn mot Oslo med kongeparet om bord.

Der ble det møtt av det norske kongeskipet «Norge».

Verdens to eneste kongeskip seilte sammen inn mot den norske hovedstaden.

«Ankomsten til Oslo skjer på en helt spesiell dag. Det er nemlig kongen og dronningens 20-års bryllupsdag,» skriver det danske kongehuset på Facebook, der de har lagt ut dette bildet i dag. Foto: Det danske kongehuset

Oslo er pyntet til statsbesøk med norske og danske flagg langs Karl Johans gate i strålende solskinn.

Den norske kongefamilien hadde slått på stortromma og funnet frem de flotteste bilene for å gjøre stas på det danske kongeparet.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit kjørte i «bryllupsbilen» A-5.

Kong Harald og dronning Sonja kjørte også i åpen bil, i A-1, selve juvelen i den kongelige bilparken.

Etter velkomstseremonien på Honnørbryggen, var det kong Frederik som tok plass ved siden av kong Harald i A-1.

Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

– Vi gleder oss!

Ved Honnørbryggen var det møtt opp mange skuelystne, deriblant mange skolebarn med både norske og danske flagg.

Mange hadde møtt frem for å få et glimt at kongeparet. Foto: Sunniva Nerbøberg / NRK

Også langs Karl Johan var det mange som fikk et glimt av det historiske møtet.

– Vi ble veldig imponert og fikk et godt inntrykk av Norge, sier Flora og Liviana Enschescu fra Romania, som er i Norge for å besøke datteren.

Flora og Liviana Enschescu hadde egentlig bare tenkt å se Slottet da de besøkte Oslo, men fikk enda mer «på kjøpet». Foto: Sunniva Nerbøberg / NRK

Like ved Stortinget møter NRK Jacques Holst har tatt med datteren sin for å få et glimt av kongeparet.

– For meg startet dette på nyttårsaften. Jeg sto med min lille datter og skulle se dronning Margrethes nyttårstale, da det gikk opp for meg at dronningen sa hun ikke skulle fortsette. Så i dag introduserer jeg det nye kongeparet for min datter, sier Jacques Holst.

– Hvordan oppleves det?

Jacques Holst tok med datteren for å se det danske kongeparet. Foto: Sunniva Nerbøberg / NRK

– Surrealistisk. Veldig gøy å se dem.

– Jeg har bodd utenlands i mange år, og dronning Margrethe har betydd mye for meg. Hennes nyttårstaler har fulgt meg, hun har alltid talt om dem som bor utenlands. Nå skal jeg bygge et forhold til kong Frederik, men jeg har stor respekt for ham, blant annet på grunn av hans bakgrunn fra Forsvaret. Og som sportsmann, samt at han er veldig folkelig.

I to dager skal det danske kongeparet delta på et omfattende program med den norske kongefamilien.

– Vi gleder oss! Til alt sammen. Det blir hyggelig å få besøk av familien i Danmark, sa kong Harald da han skulle åpne kongeskipet «Norge» for sesongen i går.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Haakon Mosvold Larsen / NTB

Kong Harald er tremenningen til dronning Margrethe, som abdiserte i januar og overlot tronen til sin sønn.

Kong Frederik og kronprins Haakon er dermed firmenninger.

Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

«Statsbesøket til Norge skal markere de historiske bånd, det nære naboforhold mellom Danmark og Norge og den særlige relasjonen mellom de to kongehusene.»

Det skriver det danske kongehuset på sine nettsider.

Kongens Garde har stilt seg opp ved Honnørbryggen tirsdag morgen, der det danske kongeparet skal gå i land. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kong Frederik: – Vi er nybegynnere

Etter velkomstseremonien på Honnørbryggen, kjørte kongeparene til Slottet.

Der var det offisiell fotografering i Fugleværelset, samt gaveoverrekkelse.

Foto: Rodrigo Freitas / AP

På Akershus festning la kong Frederik ned krans ved Nasjonalmonumentet på Akershus festning, før turen gikk videre for det danske kongeparet til Stortinget.

– Mange takk for deres fine og meget avslappede måte å ta imot oss på i Stortinget. Vi er nybegynnere, smilte kong Frederik da han og dronning Mary hadde fått en innføring i Stortinget og Stortingets arbeid av stortingspresident Masud Gharahkhani.

Stortingspresidenten viste det danske kongeparet Stortinget bygget i lego. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I løpet av statsbesøket i Norge skal Danmarks kongeparet også blant annet møte forskere og representanter for næringslivet ved Oslo Science City, gå på tur i Østmarka og på byvandring i Oslo sentrum.

Dette skal det danske kongeparet gjøre i Norge: Ekspander/minimer faktaboks Tirsdag: Velkomstseremoni på Honnørbryggen

Gaveoverrekkelse på Slottet

Kransenedleggelse ved Nasjonalmonumentet på Akershus festning

Besøk i Stortinget

Lunsj på Kongsgården på Bygdøy

Besøk til Oslo Science City, der de blant annet skal ha omvisning i laboratoriet MiNaLab.

Gallamiddag på Slottet Onsdag: Besøke Østmarka, der det danske kongeparet og det norske kronprinsparet skal gå tur ved Ulsrudvannet

Møte med statsminister Jonas Gahr Støre

Regjeringen holder lunsj på Akershus slott

Arkitekturvandring i Bjørvika i Oslo, der de blant annet passerer Munchmuseet og Operaen.

Det danske kongeparet er verter på et returarrangement om bord på «Dannebrog» (Kilde: Kongehuset.no og Kongehuset.dk)

Se oppsummeringen av hvordan statsbesøkets første del var:

Det danske kronprinsparets ankomst til Oslo Du trenger javascript for å se video.

Spesiell dag

Da det danske kongeparet gikk i land i Oslo, kunne de samtidig se tilbake på 20 års ekteskap.

Han hadde vært kronprins siden han var tre år. En å dele livsgjerningen med, fant han først da han besøkte Australia for første gang, under sommer-OL i Sydney i 2000.

På baren Slip In tok livet en avgjørende vending da han møtte en australsk kvinne som var ute med noen av sine venner.

Mary Donaldson sjarmerte både kjæresten, pressen og danskene med å snakke dansk på sitt første pressemøte da paret kunngjorde sin forlovelse i 2003. Året etter sto bryllupet. Foto: LINDA HENRIKSEN / NTB

14. mai 2004 ble hun fulgt av sin far inn i domkirken som Mary Donaldson fra Australia, med utdannelse innen juss og markedsføring.

Hun kom ut som kronprinsesse Mary av Danmark etter å ha sagt ja til kronprins Frederik, som han da var, og fikk et kongerike «på kjøpet».

Foto: JENS DIGE / AP Foto: John Mcconnico / AP Foto: EHRBAHN JACOB / AP Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Hyller kona: – Som skapt for rollen

I 20 år har de beredt grunnen. Forberedt seg på den store oppgaven og lagt grunnlaget for kongegjerningen.

Kong Frederik og dronning Mary tok imot folkets hyllest den dagen de ble Danmarks kongepar. Foto: Dennis Stenild, Det danske kongehuset

– Mary er som skapt for rollen. Hun er oppmerksom på alle de forandringer verden står overfor, og hun har klare tanker om hvordan hun ønsker å være og bistå meg som dronning, sier kong Frederik i den nye boken «Kongeord».

– Mary er min makker og «wingman», for å bruke et pilotuttrykk, og vi har en super dynamikk. Det gagner oss enormt når vi forbereder alt fra kirkebesøk og prisutdelinger til nyttårstaffel og statsbesøk.

Nå er det to dagers statsbesøk i Norge de har forberedt seg til.

– Vi har en super dynamikk, sier kong Frederik om kona, dronning Mary. Foto: Ida Marie Odgaard / Reuters

Slektninger ved historisk grunn

Da Danmarks kongepar gikk i land på Honnørbryggen foran Oslo rådhus, ble de tatt imot de imot av kong Harald og dronning Sonja.

Det skjedde bare et steinkast fra Vippetangen, der kong Haralds farfar kong Haakon gikk i land da han ankom Norge i 1905 som den første norske kongen i moderne tid.

Han hadde frem til da vært en dansk prins med navnet prins Carl, men tok kongenavnet Haakon da han ble valgt til konge av Norge.

Nå er det etterkommeren som tar imot den danske kongen.