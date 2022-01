Prinsesse Ingrid Alexandra fyller 18 år – Slottet med nye offisielle bilder

H.K.H prinsesse Ingrid Alexandre fyller 18 år i dag og Norges fremtidige dronning er dermed myndig.

I den forbindelsen har slottet publisert tre nye offisielle bilder av prinsessen.

Bildene er tatt av fotograf Ida Bjørvik.

Foto: Ida Bjørvik

Prinsesse Ingrid Alexandra, er nummer to i arverekken til den norske tronen etter sin far, kronprins Haakon. Hun vil med tiden få flere offisielle oppdrag for Kongehuset fremover, og har nå fått sitt eget kontor på slottet.

– Men prinsessen vil konsentrere seg om utdanningen sin de neste årene, opplyser Det norske kongehus.

Foto: Ida Bjørvik

Torsdag besøkte prinsessen de tre statsmaktene i Norge, Stortinget, Høyesterett og Statsministerens kontor. Det samme gjorde hennes far, kronprins Haakon, da han ble 18 år i 1991.

Gratulasjonsdeputasjoner

Fredag vil prinsesse Ingrid Alexandra motta gratulasjonsdeputasjoner fra det offisielle Norge.

Prinsessen store fest, med gjester fra inn- og utland, er utsatt på grunn av koronapandemien.