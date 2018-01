Prinsesse Ingrid Alexandra fyller 14 år

Hun er nummer to i arverekken til den norske tronen, etter sin far kronprins Haakon. Prinsessen var 3,6 kilo og 51 centimeter da hun kom til verden i 2004.

Det første offisielle bildet av prinsesse Ingrid Alexandra. Foto: Kronprins Haakon

Bursdagen søndag 21. januar feires privat, får NTB opplyst av assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen ved Slottet.

Slik har det vært ved de fleste fødselsdagene til både prinsesse Ingrid Alexandra og broren, prins Sverre Magnus. Kronprinsparet ønsker å gi barna en skjermet oppvekst.

– Glad for at det ble Ingrid Alexandra

Da kronprinsesse Mette-Marit åpnet utstillingen «Dronningens Ja» i Trondheim i fjor, avslørte hun at datteren egentlig skulle hete noe annet.

– Vi hadde faktisk tenkt til å kalle Ingrid Alexandra for Tyra Eufemia, men vi syntes det ble så spesielt at vi turte ikke likevel, sa kronprinsessen under åpningen.

– Hadde det vært i dag, hadde vi nok gjort det, men vi er jo også glad for at det ble Ingrid Alexandra, la hun til.

Åpnet skulpturpark med farmor

Den 19. mai 2016 åpnet Ingrid Alexandras skulpturpark i Slottsparken. Parken, som er en gave fra Sparebankstiftelsen DNB Kongeparets 25-årsjubileum, er basert på konseptet «Skulpturstien» ved Akershus festning.

Skulpturene blir til gjennom en tegnekonkurranse blant barn i 5. og 6. klasse i alle landsdeler. Prosjektet vil til slutt omfatte ti skulpturer.

I oktober i fjor avduket prinsessen de to nyeste skulpturene i parken. Da fortalte hennes farmor, dronning Sonja, at de to valgte ut skulpturene sammen.

– Da har vi jo hatt et lite møte, etter at juryen har plukket ut et utvalg. Da er vi der og lager våre egne notater. Da er ikke det alltid det blir slik vi tror, så da er vi veldig spent. Det er veldig morsomt for oss å være med på, sier dronningen.

– Og Ingrid Alexandra er med?

– Hun er med, absolutt. Tar jeg notater, så tar hun notater. Så det er veldig, veldig fint. Det er veldig hyggelig å gjøre det sammen med Ingrid, sier dronningen under åpningen.

Dronning Sonja (t.v.) og prinsesse Ingrid Alexandra avduket to nye skulpturer skulpturparken oppkalt etter prinsessen i Slottsparken i oktober. Du trenger javascript for å se video. Dronning Sonja (t.v.) og prinsesse Ingrid Alexandra avduket to nye skulpturer skulpturparken oppkalt etter prinsessen i Slottsparken i oktober.

Skal holde omvisning for prins William og hertuginne Kate

Når prins William og hertuginne Kate kommer til Norge for første gang 1. februar, skal det britiske hertugparet blant annet besøke skulpturparken. Kongeparet og kronprinsparet skal være der, men det er prinsessen som sammen med dronning Sonja har ansvaret for omvisningen.

Med massiv interesse fra medier verden over, blir dette trolig den største oppmerksomheten rundt 14-åringen så langt i livet hennes.

Før akkrediteringsfristen for presse og andre medier utløper onsdag, er det allerede kommet inn forespørsler fra hele Europa, samt Japan og Kina, skriver NTB.