Prinsesse Ingrid Alexandra er russ: – 13 år med opp og nedturer

– Nå nærmer vi oss slutten av en periode på 13 år med opp- og nedturer! Det har vært dager da det har vært vanskelig å komme seg opp om morgenen, skremmende å dra på skolen og stressende perioder før prøver, tentamener og eksamener, skriver prinsessen på Kongehusets Instagram.

Tidligere i år feiret prinsesse Ingrid Alexandra sin 19. bursdag.

Etter tre år ved Elvebakken videregående skole, feirer nå prinsessen dette med russetid med venner og medelever.

Fredag ettermiddag delte Kongehuset selv nye bilder av prinsessens feiring.

Det ene bildet er et portrett av prinsessen i russedress og det andre et bilde av prinsessen sammen med klassen sin.

Etter 13 år med skolegang er det endelig klart for russetid for Prinsesse Ingrid Alexandra. Foto: Øivind Möller Bakken / Det kongelige hoff

I uttalelsen fra prinsessen kommer 19-åringen med en oppfordring til sine medruss.

– I russetiden er det viktig å huske på de som har opplevd utestengelse, mobbing eller de som av ulike grunner ikke har klart å fullføre videregående skole. Derfor håper jeg at alle husker på at det ikke er for sent å bli kjent med nye mennesker.

Det er foreløpig ikke klart hva prinsessen vil gjøre etter endt skolegang.

Under feiringen av tronarvingens 18-års dag uttalte kong Harald at prinsessen sto relativt fritt til å velge veien videre.

– Siden den oppgaven du har fått, skal vare livet ut, er det viktig at du tar deg god tid til skolegang og utdannelse. Du må fremdeles få bruke mange år på dette. Og ikke glem å leke! Det har i hvert fall jeg god erfaring med, sa kongen.

Prinsessen er en del av russebussen «Studio 23»