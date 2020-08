Det blir koronatilpassa og berre for dei næraste når kronprinsparets yngste son blir konfirmert første laurdagen i september.

Prinsen følgjer konfirmasjonsundervisninga i Asker kyrkjelyd, opplyser kongehuset på sine nettsider. 5. september blir han konfirmert saman med ni jamaldringar.

– Det blir ei vanleg konfirmasjonsgudsteneste, men på grunn av smitteverntiltak får kvar konfirmant invitere med berre 17 gjester. Det gjeld også for prinsen, seier Karoline Astrup, sokneprest i Asker.

Kontrasten er stor til storesyster prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjon i fjor. Den gong var nær 200 gjester til stades i Slottskapellet.

Prinsesse Ingrid Alexandra blei konfirmert i Slottskapellet i august i fjor. Karoline Astrup, sokneprest i Asker og Kari Veiteberg, preses i den norske kyrkja, leia forbøna for tronarvingen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Privat middag

Konfirmasjonsdagen blir feira med ein mindre, privat middag på Skaugum etter gudstenesta, opplyser kongehuset på sine nettsider.

– Konfirmasjonen blir gjennomført i tråd med gjeldande smittevernreglar, med 20 gjester til den private middagen, seier kommunikasjonssjef ved Slottet, Guri Varpe til NRK.

Kongelege fadrar

Det var dronning Sonja som bar prinsen til dåpen i Slottkapellet 4. mars 2006. Ein storslegen dåp med mange kongelege gjester.

Gudmora er sikra plass på gjestelista også i konfirmasjonen, men verre er det med dei andre kongelege fadrane. Dronning Máxima kan ikkje ta turen frå Nederland slik koronasituasjonen i Europa er no. Det same gjeld for Pavlos av Hellas og Rosario av Bulgaria.

Prins Sverre Magnus Ekspandér faktaboks Fødd 3. desember 2005 på Rikshospitalet i Oslo. Prinsen er den tredje i arverekka til den norske trona etter far sin og syster, prinsesse Ingrid Alexandra. Døypt 4. mars 2006 i Slottskapellet av biskop Ole Kristian Kvarme. Fadrar ved dåpen var dronning Sonja, dronning Máxima av Nederland, Pavlos av Grekenland, Rosario av Bulgaria, Espen Høiby, Bjørn Stensland og Marianne Gjellestad. Blir konfirmert i Asker kyrkje 5. september 2020 klokka 16.00. Prins Sverre Magnus er elev ved Montessoriskolen i Oslo.

– På grunn av koronasituasjonen kjem det berre norske gjester. Dei norske fadrane er inviterte til både gudstenesta og den private middagen etterpå, seier Guri Varpe.

Delar av konfirmasjonsgudstenesta i Asker kyrkje vil bli overført på NRK1.