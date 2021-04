Prins Philip begraves i «mystisk» kiste

Prins Phillip, som døde 9. april, bisettes lørdag i St. George-kapellet, inne på Windsor Castle.

Fakta om prins Philips bisettelse Ekspandér faktaboks Prins Phillip døde 9. april, 99 år gammel.

Kisten har stått i et privat kapell ved inngangen til Windsor Castle, vest for London.

Bisettelsen finner sted i St. George's Chapel, inne på Windsor Castles område, lørdag 17. april.

Klokken 15.40 norsk tid lørdag blir kisten satt på en modifisert Land Rover.

Fem minutter senere kjører bilen i en prosesjon til kapellet, med et musikkorps fra Grenadier Guards foran.

Militære ledere og medlemmer av kongefamilien, blant dem prins Charles, følger til fots etter bilen.

Langs ruten står medlemmer fra britiske forsvarsgrener, og det vil bli avfyrt salutt.

Kl. 15.53 ankommer kisten St. George's Chapel, der en æresgarde venter og den britiske nasjonalsangen «God Save the Queen» blir avspilt.

Kisten, med prins Philips uniformslue og sverd fra marinen oppå, blir deretter båret inn i kapellet, ledsaget av musikk fra sekkepiper.

Erkebiskopen av Canterbury, som skal lede bisettelsen, tar imot.

Inne i kapellet venter dronning Elizabeth og 29 andre familiemedlemmer og gjester, da dette er grensen for hvor mange som kan samles på grunn av koronarestriksjoner.

Klokka 16 blir det holdt ett minutts stillhet i Storbritannia, før bisettelsen starter.

Foruten dronningen, vil britenes tronarving, prins Charles og Camilla hertuginne av Cornwall være på plass i kapellet.

Det samme vil prinsesse Anne, dronningens eneste datter, og de to brødrene hennes, prins Andrew og prins Edward.

Prins Charles' to sønner, prins Harry og prins William er også til stede, men kommer ikke til å sitte ved siden av hverandre.

Gjestelista for øvrig består av en rekke europeiske aristokrater som er i slekt med prins Philip. (Kilde: BBC, The Independent)

Dit blir kisten kjørt mens andre i kongefamilien går i prosesjonen bak. Omtrent alt rundt bisettelsen er kjent, bortsett fra detaljene rundt selve kisten.

Kisten ble laget for mange tiår siden, men ingen vet når og hvor, skriver nettstedet Royal Central.

Da Leverton and Sons ble det kongelige begravelsesbyrået i 1991, overtok de kisten. Før det hadde et annet begravelsesbyrå hatt kisten, som igjen hadde fått den av et annet byrå.

Alt som er kjent er at kisten er minst 30 år gammel og at det er laget en lik kiste for dronning Elizabeth.

Kisten er laget av engelsk eik og er foret med bly. Britiske kongelige har tradisjonelt blitt gravlagt i blyforede kister.

Det gjør at kisten blir lufttett og bevarer liket lenger. Blyet gjør også kistene svært tunge. Prinsesse Dianas kiste veide i sin tid 250 kilo.

Etter seremonien blir prins Philips kiste lagt i kapellets krypt. Ved dronning Elisabeths død blir kisten flyttet, slik at de kan ligge sammen i minnekrypten for tidligere regenter.

Den spesialbygde Land Roveren som skal frakte prins Philips kiste. Foto: POOL / Reuters

Designet selv Land Roveren

Før begravelsen blir prinsens kiste kjørt til St. George-kapellet i en spesialbygget grønn Land Rover.

Prins Philip ledet selv arbeidet med å designe bilen, et arbeid som ble påbegynt for 18 år siden, skriver nettstedet Royal Central.

– Vi er beæret over at Land Roveren som prinsen designet vil bli brukt i lørdagens begravelse, sier sjefen i Jaguar Land Rover, Thierry Bolloré.

Sønner og barnebarn av Prins Philip skal gå bak bilen på vei til kapellet.

Harrys kone, Meghan, er gravid og har valgt å ikke reise fra hjemmet deres i Los Angeles.

Under prosesjonen kommer ikke prins Harry og prins William til å gå skulder ved skulder bak prins Philips kiste, slik de gjorde da moren, prinsesse Diana, ble bisatt i 1997.

30 personer til stede

Prins Philip var den lengstsittende prinsgemalen i britisk historie. Foto: Pool / Reuters

Under selve begravelsen inne i St. George-kapellet på Windsor-slottet vil det, på grunn av koronarestriksjonene, bare være 30 gjester til stede.

BBC har publisert hele listen over de tilstedeværende.

Øverst på listen er dronning Elizabeth og hennes fire barn, Charles, Anne, Andrew og Edward.

Alle prins Philips barnebarn og deres koner vil være til stede, bortsett fra Harrys kone, Meghan,

William og Catherines barn, prinsens oldebarn, deltar ikke. Det gjelder også sju år gamle Prins George, som er nummer tre i arverekkefølgen etter sin farfar og far.

Dermed blir sønnen til Edward, James, viscount Severn, med sine 13 år den yngste som er til stede.

De fleste av de 30 deltagerne er britiske. Men tre av prins Philips tyske slektninger, prinsene Bernhard, Donatus og Philipp kommer også.

Prins Philips barnebarn, prinsesse Beatrice, og hennes ektemann Edoardo Mapelli Mozzi. Foto: Frank Augstein / AP

Bisettelsen skal ledes biskop David Conner, dekanen av Windsor. Buckhingam Palace har sendt ut en pressemelding der de skriver at prinsen var med på å planlegge begravelsen gjennom sin levetid, og at den reflekterer hans nære bånd til militæret og inneholder personlige elementer fra hans liv.