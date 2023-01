Prins Harry roser kong Harald i nytt intervju

I et nytt intervju i programmet «Good morning America», som sendes på kanalen ABC, trekker prins Harry spesielt frem Norges kong Harald og nederlandske kong Willem-Alexander.

Han viser til at de to statsoverhodene nylig har tatt tydelig avstand fra all form for rasisme.

Kong Harald og kong Willem-Alexander under det nederlandske kongeparets statsbesøk i Norge i 2021. Foto: Heiko Junge / NTB

– Nylig har både kongen av Nederland og kongen av Norge gått foran som et godt eksempel, sier den britiske prinsen.

– Jeg vil hylle dem for det. Virkelig. Jeg synes ikke de er blitt nok verdsatt for det de har gjort. Men det er virkelig stort. Og vi trenger mer av det, legger han til.

Sterk avstand fra rasistiske holdninger

Bakgrunnen for prins Harrys hyllest er kong Haralds uttalelser da det ble kjent at kongefamilien, etter en lang prosess, hadde bestemt at prinsesse Märtha Louise ikke lenger skal representere kongehuset.

I pressemeldingen fra Slottet tok kongehuset da også et oppgjør med rasisme:

«De rasistiske holdningene Durek Verrett har vært utsatt for, spesielt på sosiale medier, tar vi sterk avstand fra,» het det fra det norske kongehuset.

«Det kan være vanskelig å sette seg inn i hvordan direkte eller indirekte, bevisst eller ubevisst, rasisme kan oppleves, for oss som ikke står i det selv. Det er dessverre mange i Norge i dag som opplever diskriminering og rasisme. Dette må vi i fellesskap arbeide for å få slutt på,» het det videre.

Prins Harry har etterlyst at det britiske kongehuset gjør det samme.

Han har flere ganger uttalt at hans kone Meghan Markle er blitt utsatt for rasisme.

Både Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise har fortalt at Verrett er blitt utsatt for rasistiske holdninger etter at de ble sammen. Foto: Lise Åserud / NTB

Oppgjør med kolonitiden

I Nederland skal det nederlandske kongehusets rolle i kolonitiden granskes.

Kong Willem-Alexander brukte sin tale til folket i julen blant annet til å snakke om Nederlands rolle i kolonitiden og oppfordre dagens nederlendere til å ta avstand fra all diskriminering.

– Ingen i dag bærer ansvaret for de umenneskelige handlingene som ble påført menn, kvinner og barn, sa den nederlandske kongen.

– Men ved å ta et oppgjør med vår felles fortid og anerkjenne slaveri som en forbrytelse mot menneskeheten, legger vi grunnlaget for en felles fremtid – en fremtid der vi tar avstand fra all moderne form for diskriminering, utnyttelse og urettferdighet.