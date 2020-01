– Til tross for tydelige benektelser, har en usann nyhetssak publisert i en britisk avis spekulert i forholdet mellom hertugen av Sussex og hertugen av Cambridge, heter det i en uttalelse fra hertugenes talspersoner, skriver Sky News.

– For brødre som bryr seg så dypt om problemer rundt mental helse, er denne bruken av inflammatorisk språk krenkende og potensielt skadelig, står det videre.

Årsaken til uttalelsen skal være en sak i den britiske avisen The Times som skriver at prins Harry og hertuginne Meghan skal føle seg presset ut av det britiske kongehuset på grunn av såkalt «bøllete» oppførsel fra Harrys bror prins William.

Ifølge avisen skal prinsen og hertuginnen ha et ønske om å tre ut av kongefamilien på bakgrunn av de stadig skal ha blitt satt på plass av William. Det sier anonyme kilder til avisen.

Krisemøte i det britiske kongehuset

Dronning Elizabeth holder i dag et krisemøte om situasjonen som har oppstått etter at Harry og Meghan har bestemt seg for å flytte til Canada og trappe ned det kongelige virket.

Ifølge BBC rådførte ikke Harry og Meghan seg med hverken dronning Elisabeth eller prins William før de bestemte seg for å flytte til Canada. Det skal, ifølge den britiske allmennkringkasteren, ha såret høytstående kongelige.

Vil være økonomisk uavhengige

ROJALT BRUDD: Prins Harry og hertuginne Meghan ønsker å frigjøre seg fra det britiske kongehuset. Foto: Toby Melville / AFP

Prins Harry og hertuginne Meghan har selv skrevet at de ønsker å fri seg fra det britiske kongehuset ut fra et ønske om å bli økonomisk uavhengige.

De har også skrevet at de ønsker å veksle mellom å bo i Storbritannia og Nord-Amerika.

– Etter mange måneder med refleksjoner og interne diskusjoner har vi kommet til at vi vil starte året med å forme en ny progressiv rolle innen institusjonen, skriver paret på sin Instagram-konto.

Lei pressen

Meghan og Harry har allerede i stor grad trukket seg tilbake fra offentligheten til stor irritasjon for mange briter.

I en dokumentar på ITV snakket Harry blant annet om det presset de har opplevd etter at de ble foreldre og de psykiske problemene han selv lenge har slitt med etter moren prinsesse Dianas død.

Meghan har også klaget lenge over en pågående britisk presse. Hun har også gått til rettssak mot «Mail on Sunday» for å ha trykket utdrag av private brev.