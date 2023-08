Videoen ble publisert av kanalen «Grey Zone», som er en Telegram-kanal tilknyttet den paramilitære Wagnergruppen.

Videoen skal ha blitt laget kun dager før Prigozjin døde onsdag 23. august, da privatflyet med han og flere andre tilknyttet Wagnergruppen styrtet mellom Moskva til St. Petersburg.

Torsdag antydet Russlands president Vladimir Putin at Prigozjin hadde returnert fra Afrika samme dag som flystyrten, ifølge BBC.

30. August dukket det opp en ny video av Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin.

I klippet ser vi en kamuflasjekledd Prigozjin, mens han sitter i et kjøretøy og forsikrer seerne om at han er i Afrika og har det bra.

«For alle som diskuterer om jeg lever eller ikke, og om det går bra med meg – det er for tiden helg i andre halvdel av august 2023 og jeg er i Afrika. Så for de som liker å spekulere i min bortgang, mitt privatliv, mitt arbeid eller noe annet, så er alt i orden, faktisk», sier Prigozjin i videoen.

Trolig tatt opp 19. eller 20 august

Bellingcat-etterforsker Aric Toler mener videoen ikke har blitt publisert noe sted tidligere.

Toler bemerker på X/Twitter at det i videoen ser ut til at Prigozhin har på seg det samme utstyret som han hadde på seg i den eneste andre videoen av ham i Afrika, som dukket opp 21. august.

Aric Toler påpeker også at Prigozjin sier «det er helg i andre halvdel av august», og at videoen sannsynligvis er tatt opp enten 19. eller 20. august – altså bare tre-fire dager før flystyrten.

Den andre videoen med Prigozjin i Afrika, publisert 21. august, ble delt av russiske medier.

Det var første gangen Prigozjin kunne ses i tydelige bilder siden det korte Wagner-opprøret i Russland i sommer, ifølge Sky News.

Prigozjin holdt generelt en lav profil etter opprøret.

Avviser hevn fra Putin

Etter opprøret i juni ble prigozjin omtalt som en «forræder» av president Putin. Mange har ventet på at Putin skal hevne seg på Prigozjin og ta livet av han.

Det er nemlig ikke første gang at personer som går imot Putin ender opp med å dø.

Russiske myndigheter har avvist påstandene om at Putin står bak flystyrten, og kaller det for «en absolutt løgn» at president Vladimir Putin hevnet seg på Prigozhin ved å få han drept.

De har derimot sagt at de skal etterforske flystyrten for å se om noe kriminelt har skjedd.

Tidligere denne uken sa russiske myndigheter også at ulykken ikke ville bli etterforsket i henhold til internasjonale regler.

Russlands president Vladimir Putin beskyldes av mange for å stå bak flystyrten 23. august. Foto: AP

Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin skal være blant dem som ble begravet utenfor St. Petersburg tirsdag.

Stor tilstedeværelse i Afrika

Wagnergruppen har vært til stede og aktive i 19 afrikanske land, mener den amerikanske forskningsorganisasjonen RAND.

Det dreier seg om både «rådgivning» og direkte militær virksomhet.

Det har blitt spekulert i om virksomheten i Afrika er med på å finansiere krigen i Ukraina, blant annet ved å tjene store penger på gull i Sudan og diamanter i Den sentralafrikanske republikk.