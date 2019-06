Pride-deltakere moret seg med Ropstad-masker

Det var et fargerikt opptog som startet på Grønland i ettermiddag og beveget seg gjennom Oslo sentrum til Pride Park i Spikersuppa.

Et mangfold av mennesker med innslag av politiske partiet, kommersielle aktører og interesseforeninger satte farge på byen.

Solberg: Kjærlighetens dag

KrF-leder og barne og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har fått kritikk for å ikke stille i paraden. Flere hadde derfor tatt på seg Ropstad-masker i paraden.

Regjeringssjefen Erna Solberg gikk sammen med festivalsjef for Pride Fredrik Dreyer i toget.

– Det er kjærlighetens dag i dag og vi feirer respekten for at folk skal få leve de livene de selv vil, sier Solberg til NRK.

Hun mener oppslutningen om paraden støtter opp om bildet av Norge som et åpent og fordomsfritt samfunn, men erkjenner at det fortsatt er utfordringer

PRIDE: Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie var blant de som gikk i toget. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– For mange mennesker er dette normalt. At folk er forskjellige. Så kan vi fnyse av at det fortsatt finnes dårlige holdninger, men det er viktig å jobbe med det av hensyn til de som vokser opp og er usikre på sin seksualitet, sier Solberg.

Lenger bak i toget kom en rumpevrikkende Jonas Gahr Støre sammen med partifelle og byrådsleder Raymond Johansen. De to delte ut roser til forbipasserende, mens Arbeiderpartiets duskedamer underholdt.

– Dette er fest, men mange som er med på festen har en tøff hverdag. De opplever diskriminering og hverdagskriminalitet. Vi skal være stiolte av mangfoldet vårt, sier Støre til NRK.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande fulgte like etter med et klart budskap:

– Jeg går for retten til å være akkurat dem vi er. Tjukke og tynne og for retten til å elske dem man vil, sier Grande til NRK.

Kom ut som 10-åring

FJERDE GANG: Runa Elvira Erlien kom ut av skapet for fire år siden og har gått i parade siden. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

For Runa Elvira Erlien (14) er årets parade den fjerde hun er med på. Ungjenta kom ut av skapet overfor sin mor som 10-åring.

– Jeg fortalte henne at jeg var forelsket i en jente. Det var ingen stor sak, sier Erlien som i år skal gå under det store regnbueflagget i paraden sammen med kjæresten.

Hun mener det fremdeles er viktig å markere Pride.

– Gjennom årene har det vært en utvikling av mangfoldet. Vi har fått flere og flere rettigheter, men vi må fortsette å kjempe, sier hun.

Konfetti-forbud

En brennende motorsykkel førte til at Pride-toget ble forsinket med 10-15 minutter ved Grensen rundt klokken 16 lørdag ettermiddag. Foto: Frank Gander / NRK

I fjorårets parade deltok titusener av mennesker, og det ble ifølge NTB anslått at rundt 250.000 skuelystne fikk med seg opptoget fra sidelinja.

Med 20 grader i skyggen og strålende sol, ligger forholdene til rette for stor oppslutning også i år.

Det er i år også 50 år siden den moderne LHBT-kampen startet i New York etter politiets razzia på nattklubben Stonewall Inn i New York.

I Norge ble den første pride-festivalen arrangert i Oslo i 1982 under navnet «Homodagene», og senere under navnet «Skeive dager» frem til festivalen endret navn til «Oslo Pride» i 2014.

Arrangørene har i år tatt grep for å hindre forsøpling med mikroplast. Det er derfor forbudt med frislipp av glitter, ballonger og konfetti av plast. De oppfordrer deltakere til å bruke nedbrytbare alternativer.